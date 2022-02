Cartas al director de HERALDO: Los videojuegos como motor económico

Los videojuegos como motor económico

Con la pandemia el uso de las nuevas tecnologías se ha generalizado y una gran parte de su consumo está enfocada al entretenimiento, y más si es usada por la juventud.

Y este contenido, si estamos hablando de videojuegos, está disponible gracias a los ‘streamers’ o creadores de contenido. En Aragón, tenemos mucho talento digital y audiovisual, que la inmensa mayoría se va debido a las pocas oportunidades que se dan en nuestra tierra. En España tenemos un talento increíble, como Ibai Llanos, que comenzó siendo ‘caster’ en competiciones de ‘e-sports’ y, a base de trabajo, esfuerzo y creatividad, se ha convertido en uno de los ‘streamers’ más queridos del mundo. A raíz de este gran comunicador, empecé a consumir más contenido y he descubierto a personas que merecen la pena ver: Galadinelle, ‘streamer’ aragonesa y una de las revelaciones de este último año. DjMaRiiO, el que tiene más seguidores de toda la comunidad española de FIFA, tuvo relación con el Real Zaragoza a través del equipo DUX. IlloJuan, uno de los ‘streamers’ de moda debido a su salero y carisma. Y SaNkHs, ‘streamer’ y exjugadora de la SD Huesca e-Sports. En el último año, ha hecho lo que en ningún ‘streamer’, desde ser embajadora de FIFAe hasta aparecer en Times Square a través de un anuncio de Twitch. Lo ha conseguido gracias a su empeño, su creatividad, su sentido del humor, su interactividad y su calidad humana. Estos ejemplos muestran que en España y en Aragón tenemos mucho talento audiovisual y técnica en videojuegos que no debemos desperdiciar. Las instituciones deberían comenzar a interesarse en este sector, desde hacer una Ciudad Gamer en Zaragoza (centro gaming de alto rendimiento) que sea referencia en el mundo, hasta traer ferias y eventos importantes dedicados a esta materia.

Alberto Lapeña Sierra. CALATAYUD (ZARAGOZA)

Rabieta egocéntrica de Casado y García Egea

En toda organización que conlleve trabajo en equipo, surgen en el camino al éxito diversas actitudes de los miembros que concurren a la persecución del mismo. La lucha partidista intramuros aparece de vez en cuando en el seno de alguna de las organizaciones políticas, que representan a la ciudadanía española. Al fin y al cabo, los partidos no son más que una reducción representativa de la sociedad. Las desavenencias entre sus miembros no son una cuestión inusitada, sino que están a la orden del día, pero la imagen fiel que conlleva su deontología hace que a nuestros oídos lleguen una minoría de dichas discordias. El Partido Popular suele acaparar la gran mayoría de estos fenómenos. En esta ocasión, el binomio Pablo Casado-Teodoro García Egea en contra de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. No me gustaría deducir un denominador común de los populares a derruir a aquellas mujeres del partido que triunfan en la decisión del electorado. Sin embargo, a priori, parece que en el dúo de varones subyace la más genuina rabieta egocéntrica sintomática de una mala digestión de la cruda realidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid es vista por una parte de los españoles como la última de las esperanzas en nuestro espectro político. Se ruega, por tanto, a esa cúpula castiza que deje promocionar a quien por meritaje corresponde.

Ramón Guerri Puyuelo. ZARAGOZA

¿Preparados para ayudarnos?

Estuve en el cementerio con mi esposa, tratando de ofrecer el consuelo que un corazón humano puede producir en otro corazón. Me propongo hacer un alto en el Parque Grande antes de volver a casa, allí me inspiro y me desahogo junto a mis amigos los árboles. La avenida de los Bearneses está animada en la medida de un invierno callado y prudente. Me propuse rememorar unos besos de medio siglo atrás entre las rosas enroscadas en las pérgolas, pero el espacio está cerrado, quizá haya una mesa en la terraza de La rosaleda, y… ¡nooo!, un ruido estruendoso me rompe la paz que he venido a buscar sin pausa ni compasión, adiós a los pensamientos y sentimientos. "Están ensayando los bombos de la Semana Santa", me dice María Pilar. Lo siento, le digo, no puedo soportar esto, nos vamos de vuelta al coche. En esas ocasiones el corazón tranquilo se acelera y remueve las peores sensaciones. He leído en HERALDO que a alguien le gusta ese ruido, al parecer lo que a unos molesta a otros satisface, actitud pretendidamente justificada con el beneplácito de una tradición (Marcos 7:6-8). Eso me trae a la memoria la reflexión de Eric Hoffer: "Normalmente solo vemos lo que queremos ver, tanto es así que a veces lo vemos donde no está". Echo una mirada al mundo y veo la contaminación sin solución, al norte ambicionando el sur como si tuviese un derecho, a los países subyugados de América o del mundo sufriendo a manos de quienes deberían servir su bienestar, o a los intereses de unos pocos combatiendo contra los intereses de la mayoría, por el poder, el dinero o por la droga del tabaco. Vamos a tener que interesarnos más los unos por los otros.

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

La salud mental de los jóvenes

Hace unos años seguí en televisión la novena edición del programa ‘Operación Triunfo’, cuya flamante ganadora fue Amaya Romero. Tenía curiosidad por ver la evolución de un grupo de jóvenes, algunos de ellos con un gran potencial y que empezaban a despuntar en el mundo de la música. Concretamente, me atrajo la voz de esta concursante y la de uno de sus compañeros, Alfred, que fue el que llegó a la academia con más nivel y con un estilo diferente. El día 30 de enero la cantante navarra participó, junto con el actor Jaime Lorente, en el programa de La Sexta ‘Salvados’ para abordar el tema de la salud mental de los jóvenes. Allí se dijo que hablar de esta cuestión no debería ser ni valiente ni heroico, que debería ser normal. Amaya despertó a una realidad distinta a la que había vivido anteriormente justo después de salir de OT, cuando se sintió "desganada con todo", motivo que la llevó a recurrir a ayuda psicológica, precisamente en el momento de mayor éxito de su carrera. Confesó que se veía sin derecho a sentirse mal porque lo tenía todo. Las declaraciones de ambos invitados llamaron mi atención en el momento en que leí la noticia de que los colegios empiezan a aplicar protocolos antisuicidios. Supongo que si lo hacen es porque el porcentaje de gente joven que ha pensado en suicidarse es importante y hay una población juvenil que reconoce tener problemas mentales. Según la OMS alrededor de dos millones de jóvenes sufren en Europa este tipo de trastornos. En cualquier sociedad, cuidar la saludad mental de adolescentes y jóvenes es un imperativo para la construcción del futuro.

