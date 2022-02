Cartas al director de HERALDO: Hay muchos parados pero faltan trabajadores

Hay muchos parados pero faltan trabajadores

La encuesta de población activa sitúa la tasa de paro en un 13,33%, la más alta de toda la zona euro, muy por encima de la media, que está en un 6,7%.

Aragón está en un 9%, que si lo comparamos con Europa es para echarse a llorar mientras que si hacemos lo mismo con el resto del país es para bailar una jota; se puede decir que el que no se consuela es porque no quiere. Expuestos los datos anteriores, hay cosas que un servidor no entiende. En la televisión y en todos los medios informativos se incide en la dificultad de encontrar mano de obra, y no una mano de obra cualificada, físicos cuánticos, ingenieros aeronáuticos o todas esas especialidades para las que se necesita una buena formación. No, hacen falta profesionales en hostelería, en construcción, en el campo, en la ganadería, en muchos ramos sin los cuales este país funcionaría mucho más al trantrán de lo que ya lo hace. No lo entiendo, y escribo esta carta por si algún lector tiene la respuesta, pues es inconcebible que con 3.300.000 parados haya empresarios a los que les cueste encontrar profesionales y, como he dicho, nadie busca ya un camarero de los de antaño, aquellos que con bandeja en mano llena de refrescos los abrían allí, sin despeinarse, mientras cobraban y devolvían el cambio con una sonrisa. Tenemos una fiscalidad europea, precios europeos, todo muy europeo menos nuestra tasa de población activa. Y digo yo que reducirla a la media europea supondría un buen ahorro para el presupuesto, que se podría destinar a otros menesteres, pero por lo visto a nadie le interesa, y cuando quien tiene la potestad de hacerlo no lo hace es que algún rédito, político o económico, sacará de lo que se ha convertido en un mal endémico en nuestro país.

Juan Luis Encuentra Calvo. SOS DEL REY CATÓLICO (Zaragoza)

La presidenta del Congreso

La votación en el Congreso de los Diputados de la reforma laboral fue un espectáculo lamentable. Sin entrar a valorar si el diputado Casero se equivocó en el voto telemático o falló el sistema informático, ambas cosas pueden suceder; sin entrar a valorar si cuando un diputado quiere votar ‘no’ se debe respetar su voluntad, aunque se haya equivocado al apretar el botón, si se le debía haber llamado o no a consulta y sin opinar quién tiene o no razón, eso ya lo dirá el Tribunal Constitucional si se recurre en amparo, lo que fue realmente un esperpento es la actuación de la presidenta Meritxell Batet. Dijo que había consultado a la Mesa del Congreso la decisión de prohibir al diputado Casero corregir su voto y se ha demostrado que faltó a la verdad, que mintió en sede parlamentaria. Al finalizar la votación declaró ‘derogada’ la reforma laboral y se desdijo a continuación manifestando que estaba aprobada. Desde que accedió a la presidencia de la Cámara, asumiendo la tercera magistratura del Estado, su gestión ha sido lamentable. Recientemente torpedeó el cumplimiento de una sentencia judicial, en el caso del diputado Rodríguez, hasta que intervino el juez Marchena. Más allá de que debe dar explicaciones de por qué no aplicó las garantías que tienen los parlamentarios y por qué mintió, debe plantearse si está capacitada para el cargo. Su desafortunada gestión conlleva un grave desprestigio de España.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

Recordando a Fernando

Los hijos, cuando son niños, nos admiran; cuando son adolescentes nos cuestionan; en la madurez nos ignoran, y en la senectud, finalmente, nos comprenden. Mi esposa y yo somos afortunados: nos han admirado y cuestionado, pero jamás nos han ignorado y, cuando llegue el momento, sé que algunas cosas las entenderán. Sus abuelos también son muy afortunados; a pesar de que frisan los 90 mantienen una buena salud y no hay nubes en su memoria que les impidan disfrutar de su compañía y cariño. Reflexionaba sobre esto en el día en que un montón de gente hemos dado el adiós final a Fernando, compañero y amigo de la infancia desde el colegio de los HH. Corazonistas, allá por los años sesenta. En la iglesia de San Miguel, su hijo Fernando lo ha despedido interpretando al órgano, con sublime maestría y un autocontrol increíble, una música que nos ha retorcido el alma, dándole nuestra cariñosa despedida. Pasa el tiempo y puedo ver el horizonte cada vez más cerca a la vez que veo el inicio de la vida cada vez más lejos. Tal vez por esto, porque tengo los años que tengo, empiezo a comprender las cosas que pasan a mi alrededor o, al menos, las veo con menos pasión. El ruido del entorno se hace mudo y cada día valoro más las pequeñas cosas. Cosas que antaño habría ignorado y que hoy me parecen esenciales, como el encuentro con un viejo amigo, charlar sin la impertinente interrupción del del móvil, disfrutar de una buena película o de un buen libro. Pasan los años y pasan cosas, unas se repiten y otras desaparecen, como la compañía de un amigo que se ha ido. Hasta siempre, Fernando.

Mariano Domingo. ZARAGOZA

Pobreza interior

Cuando se cerraron bares, restaurante y establecimientos de ocio nocturno, en el confinamiento riguroso a que nos llevó la covid, dio lugar al anárquico surgir de masivos botellones y puso de manifiesto la natural necesidad de sociabilización que tiene nuestra juventud y, al mismo tiempo, su general pobreza de recursos al limitarse sus posibilidades de ocio a ese medio mediocre y alienante. Pero es que el ritmo de vida actual de un joven corriente está planificado de modo que no se le dé más tiempo que el de estudiar al máximo de sus posibilidades intelectuales para lograr aprobar, sin aprender, sin asimilar cultura, y lograr al fin una carrera de pronta colocación y buena remuneración económica. Esta visión materialista de futuro, esa pobreza interior a que le somete el medio no es apta para despertar en los jóvenes una vocación, unos ideales, ni siquiera una ilusión para buscar un ocio creativo; y lleva al joven aburrido y sin ilusión a meterse en el ocio fácil de la manada. ¿No tendrá alguna culpa ese descrédito cultivado a que se ha llevado la filosofía, la religión, las humanidades...?

Juan José Osácar Flaquer. ZARAGOZA

Límite de velocidad

Respetemos los pasos de cebra y la velocidad máxima permitida, pero sobre todo en aquellas zonas próximas a colegios. La velocidad de 30 km/h no se respeta y eso es muy grave. Vamos todos con el tiempo entre los dientes, apurados hasta el último segundo, pero no vamos por el buen camino. Hay que respetar, hay que mirar y hay que estar atentos. Y si eso conlleva ir dos minutos más tarde, pues es mejor eso que no que ocurra una desgracia. ¿No les parece?

María Pilar Marín Salvatierra. ZARAGOZA

