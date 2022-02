‘Yo lo vi’, separar el grano de la paja

Los teléfonos inteligentes, internet y las redes sociales han glorificado la imagen hasta extremos inquietantes.

Por una parte, tenemos en nuestras manos unos dispositivos tecnológicos de última generación con una cámara que nos permiten a cualquiera captar escenas cotidianas las 24 horas del día. Tan sofisticados son que en algunos casos incluso creemos que estamos haciendo fotografía. O periodismo, porque además, por lo general, nos encanta compartirlas. Pero en el batiburrillo de las redes las imágenes fluyen caóticas, muchas veces sin contexto, tienen un interés muy poco general y abundan las anécdotas o curiosidades banales y sin sentido. Y sobre todo técnicamente son pésimas fotografías. Por no cuestionar la utilización indebido o directamente ilegal que se hace de algunas de ellas en un entramado enloquecido que favorece la falta de control.

Estas reflexiones me vinieron a la mente este martes cuando me topé en la Gran Vía zaragozana con la exposición callejera ‘Yo lo vi’, que organiza la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. La muestra, que alcanza este año su segunda edición y que se reparte entre ese céntrico paseo y la calle de Las Delicias, comprende una selección de 66 imágenes de 33 profesionales que resumen el espíritu con el que los aragoneses recorrimos el año pasado. Son imágenes que impactan, pero no por lo sórdido, sino por el mensaje de esperanza que trasluce una sociedad que se esfuerza por salir de la pandemia. Yo que ustedes, no me la perdería.

Son auténticas fotografías que recopilan el trabajo serio, comprometido y profesional de los reporteros gráficos. Situados en primera línea con un pesado e incómodo maletón al hombro lleno de cachivaches ópticos, estos colegas aportan un plus determinante a la información con sus instantáneas. Sus obras, además de informar sin requerir muchas explicaciones, nos ayudan a distinguir y separar el grano de la paja en este enjambre global que busca atraparnos por los ojos.