Recientemente, la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP), dentro de su proyecto ‘Comunicación para la convivencia’, abordó el impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en nuestras vidas.

Las TIC han posibilitado la eclosión de nuevas vías para conectarnos, transformando las formas tradicionales de información y relación. Sus ventajas son amplias y en esta pandemia han quedado patentes, entre otras, se les debe el haber podido trabajar desde casa y seguir viéndonos y hablándonos. Pero verse a través de las pantallas no deja de ser un modo de relación lleno de carencias, en el que falta el lenguaje corporal, la parquedad de los mensajes se traduce en incomprensiones y desencuentros, y el anonimato ampara a menudo el insulto. Dicen voces expertas que los jóvenes, que han colocado las TIC en el centro de sus vidas, están perdiendo capacidad de atención. Señalan cómo el ‘bullying’ que pueden sufrir ya no cesa al llegar a su casa, sino que continúa en todo momento y lugar a través del móvil, ese dispositivo del que parece difícil desprenderse. La hiperconectividad puede estar arrollándonos. Hace unos años, escribíamos que se estaba perfilando un nuevo determinismo, el tecnológico. ¿Podemos controlarlo? ¿Cómo proteger a los menores y protegernos ante la erosión de libertad que supone vivir al son que marcan los dispositivos? Se echa en falta un asociacionismo más vigoroso que reflexione sobre esta problemática. El individualismo no nos salvará.