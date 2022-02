Cuando rugen las minorías

El panorama gastronómico a medio plazo no tiene buena pinta; estamos en puertas de una brecha –otra– que dejará cortados a los que no sentimos entusiasmo ante la idea de comer grillos, saltamontes y gusanos.

Los resultados de las elecciones de Castilla y León confirman que la política actual genera también productos distintos a los que nuestras microbiotas de lo social están acostumbradas a gestionar. La dieta que ha resultado contiene una proporción de Vox que no encaja en ninguno de los modelos nutricionales considerados saludables. Es necesario un Plan de Transición Nutricional –tal vez con su ministerio– con objetivos escalonados: primero hay que aprender a tragar texturas que nuestros patrones de consumo rechazan; en una segunda fase habrá que masticarlas. Algunos de los expertos calculan que los más avanzados en este programa de reeducación serán capaces de digerir una proporción razonable de productos políticos como los generados en la factoría Fernández Mañueco. Ya se logró con Bildu y los que nos consideran ‘Estado enemigo’.

El deslumbramiento producido por la identificación y encaje de Vox está relegando a la penumbra informativa otro resultado que me parece merecedor de alerta: el obtenido por las candidaturas definidas con criterio cantonal, que aspiran a migajas de representatividad. La valoración más extendida suele incluir la idea de ‘éxito’; de hecho leo que microcandidaturas de este perfil plantean su multiplicación y reproducción. No parece que a nadie le preocupe; quiero pensar que este silencio tiene una explicación táctica porque ningún partido ni entorno partidario puede permitirse incomodar a estos restos electorales.

La lógica de funcionamiento de una democracia fija como objetivo la obtención

de mayorías decisorias



Creo que hay efectivamente un cambio de ciclo, pero es más profundo que la alternancia simple entre populares y socialistas. La lógica natural de las democracias fija como objetivo la obtención de mayorías decisorias; algo fundamental ha cambiado cuando esta lucha por acreditarse como minoría se convierte en opción de éxito.

Partimos de un error que me parece invalidante; aplicamos indebidamente lógica y terminología aritmética. Me explico: la regla básica de la aritmética dice que dos más dos más dos es igual que seis; es decir, según este modelo, debiera ser idéntica y políticamente indiferente la manera de obtener los cuarenta y un procuradores; vale igual alcanzar esa cifra mediante la agregación de escaños pertenecientes a dos, que a media docena de formaciones. Pero no es así. En la mecánica política, tres grupos de dos no son idénticos a un grupo de seis, porque cada uno se mueve en una dirección y con un impulso que no siempre se suma. Imaginemos una de esas mangueras de bomberos con una altísima presión; si repartimos ese mismo caudal en media docena de mangueras que no siempre apuntan en la misma dirección el resultado ni se parecerá. Incluso si concentrásemos alguna vez varias de ellas en un punto, el efecto sería muy distinto y no creo que tumbasen a nadie. Unas minorías de orientación natural divergente que se agregan ocasionalmente no son idénticas a ese mismo número de escaños atribuido a una sola fuerza.

La democracia se basa en la idea de mayoría. Es bueno que este criterio se atempere y atribuya presencia a minorías; el problema se produce cuando la atención a la minoría desborda y la convierte en tan decisiva como la mayoría. La fragmentación del mapa político sacrifica aspectos esenciales del buen gobierno; la suma de necesidades locales no genera una necesidad general; la agregación de remedios parciales no produce las deseables soluciones comunes.

Algo fundamental está cambiando cuando la lucha

por acreditarse como minoría se convierte en una opción de éxito



Hay formaciones que atraen con la llamada del fragmento próximo. ¿En qué manos queda ‘lo común’? ¿Los grandes proyectos globales? Para empezar tenemos un problema expresivo. ¿Qué adjetivo utilizamos para destacar esta orientación a lo general? No podemos decir ‘centralista’ porque es una palabra cargada de una valoración negativa probablemente definitiva. ¿Alternativa? Si se trata de defender lo común la más evidente seria ‘comunista’, pero está cogida (y maltratada).

Hay un espacio político vaciado, el que fija objetivos globales y a plazos que superan los cuatro años. Creo que muchos votos esperan un pastor que conduzca a lo común y distante, pero sin el señuelo de una España heroica imaginada. La real es suficiente.