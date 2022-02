Cartas al director de HERALDO: Acceso a la salud y códigos postales

Acceso a la salud y códigos postales

Leí en HERALDO: "Los pacientes oncológicos en Aragón sufren problemas de acceso a tratamientos y a acciones de cribado".

Y ‘El País’ titulaba: "El código postal y el nivel de renta también pesan en la lucha contra el cáncer". Acceso a servicios de sanidad, a los derechos de salud. El mismo día, en ‘Alto Jalón’, leo: "Ariza podría quedarse sin ambulancia con la nueva licitación". Las ambulancias que dan servicio a la población con los códigos postales que más pesan y esfuerzo exigen a la hora de tratarse se van a ver reducidas de 85 a 75 en 2022. Conclusión: más esfuerzo y cansancio para las poblaciones afectadas y que viven al borde de la despoblación, como en la zona cubierta por la ambulancia de Ariza. La igualdad de acceso a derechos exige independencia respecto al código postal. Casualmente la semana pasada el presidente de la DGA anunciaba la ampliación de Plaza en millones de metros cuadrados, lo cual es una buena noticia y mejora la gestión precedente. Se cita a una empresa con la que, según el presidente, se va a establecer una estupenda alianza público-privada. ¿Con qué fin? Para costearle las infraestructuras de acceso a dichos terrenos. Las inversiones generadoras de empleo son una buena noticia. Las alianzas público-privadas me parecerían bien si la inversión pública facilita que empresas generen empleo, por ejemplo, en la comarca de Calatayud y en el Alto Jalón, donde se necesita parar la despoblación. Las empresas ya están interesadas en Plaza por todo aquello de lo que ya goza Zaragoza: situación geográfica, conexiones, etc. Pagar a una empresa parte de su inversión en accesos a Plaza contribuye a un mayor desequilibrio en el territorio. ¿Lo prioritario no es mejorar o al menos mantener el acceso a los mismos derechos a todas las personas para que nadie se quede atrás a causa del peso de los códigos postales?

Santiago de Miguel. ZARAGOZA

Jaca y la energía solar

El Ayuntamiento de Jaca prohíbe colocar placas solares en los tejados de los núcleos de población de su municipio (no así en el propio núcleo de Jaca), justificando esta prohibición para «no contravenir las normas estéticas contenidas en el planeamiento urbanístico» de la Solana. Esto supone reventar las políticas ambientales y energéticas europeas, nacionales y autonómicas, así como las economías de los vecinos afectados. Y no se sostiene. La casi totalidad de las viviendas de los núcleos jacetanos no son edificios singulares ni catalogados como de especial interés histórico, cultural o artístico, sino casas normales y corrientes. Tampoco ningún núcleo es de especial interés histórico o monumental. Es decir, no hay ninguna estética especial a preservar. Vaya, como la inmensa mayoría de los pueblos de España que no sufren esta discriminación. Por favor, corrijan este despropósito.

Juan Orensanz García. ASCARA (HUESCA)

Quitan las restricciones

Soy una ciudadana preocupada con las decisiones políticas en el tema de la pandemia. Con miles de contagios y muchas muertes en residencias y un exceso de mortalidad en España mantenido en el tiempo y sin saber las causas, después de estar un porcentaje altísimo de la población inmunizada, nos quitan las restricciones y nos dejan irnos de fiesta. Me parece muy sospechoso, cuando el año pasado teníamos restricciones de todo tipo con menos de la mitad de contagios. Que alguien lo explique, ¿o quieren tenernos contentos para no ver lo que hay detrás?

Ana Isabel Mur Prat. ZARAGOZA

Proteger las Murallas

Según leí hace unos días, el Ayuntamiento de Zaragoza estudia cómo cubrir parte de las Murallas Romanas a fin de frenar su deterioro. Son los restos arqueológicos del entorno del Torreón de la Zuda, con vestigios de las Murallas y del alcázar musulmán, que se han convertido en una cubeta donde el agua de lluvia se estanca, a lo que se añaden basuras, yerbas y la humedad freática. Quieren proteger el lugar pero sin ocultarlo al público. Bien, pero tarde, como siempre. ¿Y qué me dicen de la parte de las Murallas que da a la calle de las Murallas? Allí se acomodan incívicos ciudadanos que no valoran esos restos para ver la procesión de Semana Santa, con su lata de refresco y sus bolsas de patatas, que luego dejan allí. ¿Y el islote pétreo que hay junto a la estatua de César Augusto? Allí muchos suben a sus pequeños para que jueguen (con peligro de descalabrarse) y hacerles una foto. En otros lugares estos restos estarían debidamente protegidos para evitar lo que a menudo vemos. Señor alcalde, con que separe una pizca del presupuesto del nuevo estadio tiene solucionadas las obras.

José Manuel Sádaba Oteiza. ZARAGOZA

Abusos y sociedad civil

Parece que, más tarde que pronto, las estructuras religiosas están reaccionando contra la pederastia en sus entornos. Pero me da la impresión de que a la sociedad civil nos está costando atrevernos a visibilizar un problema grave que nos afecta aún en mayor medida que a las estructuras religiosas. Es necesario visibilizar que, aunque nos cueste reconocerlo, los ámbitos más frecuentes de los ataques contra la vivencia digna de la sexualidad de los niños y los adolescentes se dan en el seno de la familia, de las entidades deportivas y de las escuelas. Hay que reconocerlo, visibilizarlo y hacer llegar a los jóvenes los cauces en los que pueden denunciar estos ataques. El Parlamento se ha negado a extender la investigación a la sociedad civil. Creo que no ayuda nada esa negativa. Flaco favor es que practiquen lo que denuncian: el ocultamiento.

Iñaki Iraola Arnedillo. ZARAGOZA

Ayudar es dejar...

A veces cuando ayudamos, fastidiamos. Muchas veces, personas bienintencionadas queriendo ayudar a otras, no las ayudan, es más, las perjudican. Decía María Montessori, pedagoga italiana, que cuando hacemos algo que un niño puede hacer, en lugar de ayudarlo, entorpecemos su desarrollo. Pues bien, esta máxima es aplicable a todos los niños y jóvenes, a las personas de avanzada edad y a cualquier persona que requiera de la ayuda de otras. Efectivamente, es más fácil dar de comer a un bebé o a un anciano que conseguir que ellos lo hagan. Y esto me sirve también para nuestro hijo adolescente a la hora de hacer la cama o recoger su cuarto. Ayudar, nos dice la psicología, es poner a la otra persona en situación de que pueda resolver por ella sus necesidades y, solo en el caso de que no pueda, hacerlo nosotros. Ayudar es reconocer la capacidad en la otra persona, es esperar a que haga las cosas por sí misma, es disponer de los medios para que lo consiga, y es felicitarla cuando lo haya conseguido. Así, ayudar, más que hacer, es dejar…

Carlos Hué García. ZARAGOZA

