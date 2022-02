Mariposas y urnas

Las mariposas también vuelan en elecciones.

Y sus aleteos, incluso en urnas de segunda y de España interior, pueden provocar cambios de primer nivel en otros tableros políticos. La cadena de causas y consecuencias coge velocidad gracias a estrategias fallidas pensadas justo para conseguir efectos contrarios. Algunos verán justicia poética, otros tendencias inevitables y peligros evidentes. Sin ti no soy nada, le puede cantar hoy Casado a Vox, a pesar de que pretendía sacudirse a los de Abascal y ha acabado arrojado en sus brazos de acero. Aniquilado Cs al que sólo le queda el último suspiro, su desaparición por entregas abre incógnitas también en territorios como el nuestro. ¿Se parecerá Aragón a Castilla y León más allá de lo vasto de los territorios y su despoblación? ¿Adónde irán estos votos? El cabreo del terruño existe y hoy se canaliza a través de Vox y de fórmulas locales que quieren superar izquierdas y derechas y reclaman su parte de pastel. ¿Por qué no hacerlo cuando los grandes sólo los miran cuando llegan elecciones para visitar granjas sin mancharse los mocasines? Lo ocurrido este fin de semana en Castilla repercutirá en Andalucía, que se tienta las ropas, en Aragón que mira con recelo a Teruel Existe tanto desde un lado como desde otro, y en España entera donde Moncloa reza para que el efecto fondos europeos tranquilice los runrunes de cambio que en la derecha ya no capitaliza solo el PP. Y mientras tanto, ese mismo aleteo de mariposa agita el mundo con una ultraderecha que gana enteros en Europa, se conecta más allá de los Urales y piensa en cambiar alianzas. Esto sólo está empezando.