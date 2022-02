Cartas al director: Otra vez podemos vernos las caras

Otra vez podemos vernos las caras

Abren la veda el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, porque se elimina la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el exterior.

Por fin, nos vemos las caras en la calle. Volvemos a reconocernos como libres transeúntes y a respirar más y mejor según por donde vayamos. Volvemos a decirnos adiós, hasta luego, u otras alocuciones y muchos vivas y salud. Volvemos a maquillarnos y poderlo exhibir. Volveremos a abrazarnos y a besarnos habiendo aprendido que la higiene es una necesidad básica de respeto a los demás. Volveremos a escuchar nuestros diálogos en voces con mayor nitidez y a sentir si uno tiembla por frío o con qué firmeza se habla.

Volver a ver toda la cara y a sentir el aire de frente, a cuidarnos la piel sin impedimento, a la frescura natural del frescor de la mañana, en que respiramos por la nariz y por la piel, dando un paso más en estas diferentes y sumadas olas de la pandemia.

Algunos con esta medida se pueden sentir desprotegidos, con sensaciones de angustia, ansiedad o miedo a poder contagiarse. Esta vulnerabilidad en muchas personas se puede producir por llevar tanto tiempo la mascarilla, y habiéndose producido dermatosis e irritación facial, moquita excesiva. Por un lado, es beneficioso en un estado natural y por otro, trae consecuencias negativas con su constante roce con la piel. Al final, estamos de enhorabuena por recobrar cierta normalidad y sentirnos como aves renovadas en pleno vuelo de invierno semejante a la cercana primavera, amantes de libertad y nos podemos reír ya con todos los músculos de nuestra cara, visiblemente, y felicitarnos.

Menchu Gil Ciria. Zaragoza

Tres murales en Biscarrués

En Biscarrués, quince mujeres, el día 5 de febrero, pintaron tres murales en varias fachadas para ir poco a poco haciendo un bosque de piedra dentro del pueblo. Se hizo un llamamiento popular y curiosamente acudieron estas quince mujeres, desde niñas a mayores, convencidas de que el arte es una forma de dar vida. De sus dedos han salido tres historias contadas en tres paredes. La primera en Casa Garulo, donde el texto «Construye aquí tu sueño» es una invitación a darle vida a una casa abandonada; la semilla y unas flores perfiladas con cariño intentan empujar a personas con ilusión y ganas de trabajar a hacer de estos muros un hogar. La segunda ilustra la historia de los chopos amantes del sendero, una leyenda que invita a seguir caminando hasta llegar a estos majestuosos árboles. La tercera muestra ramas de carrascas para imaginarse jugando al escondite en el sendero botánico. Al acabar, otras mujeres redoblaron las campanas en el día de Santa Águeda. Hay muchas formas de seguir empujando a la vida en nuestros pueblos con manos femeninas. Gracias, Julia, Daniela, Luz, Victoria, Anusca, Adriana, Rosa, Elena, Charo, Montse, Mar, Luisa, Esther, Isabel y a la artista Rosa.

Lola Giménez Banzo. BISCARRUÉS (HUESCA)

Enfrentamientos estériles

Lo vivido días atrás en el Parlamento en la sesión para la aprobación de la reforma laboral y lo que pudimos oír después es un lamentable espectáculo de la clase política. Ya no hay rivales políticos, hay enemigos políticos. Empeñados en envilecer la política, deslegitimando las instituciones, chapoteando en el fango de los bulos y la mentira y fomentando el discurso del odio, solo consiguen que la ciudadanía desconecte de la política y caiga en brazos de cualquier salvador populista que les prometa el paraíso. La mentira cala en cerebros esponjados y hay gente que todo esto no lo ve claro, y así, hay quien llega a votar a sus verdugos. Es triste comprobar que los que hemos elegido para que defiendan nuestros intereses y hagan prosperar al país se dediquen a sus intereses y a enfrentamientos estériles en los que nadie sale ganando. La mirada torcida de algunos políticos hace que nos preguntemos, ¿qué valor tiene hoy la palabra de un político? Los populismos son los mayores enemigos de la democracia y es hora de poner contención, mesura y límites a este agónico espectáculo.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

En el tren con Fernando Marías

Regresábamos de Cartagena en el Altaria de Renfe, con destino Madrid. Fernando Marías viajaba con su portátil, porque estaba leyendo los finalistas de un premio literario del que era jurado. La conversación no podía ser más amena, cuando mi teléfono vibró sobre la bandeja del asiento. Era un mensaje privado de Twitter, donde una chica, que me seguía a través de esa red social, se alegraba de saber que viajaba en el mismo tren que yo y me emplazó a quedar en la cafetería, para conocernos. Fernando no salía de su asombro y, mientras me ponía en pie para acudir a tan misteriosa cita, fue capaz de argüir toda una trama de novela negra, donde la chica finalmente terminaría con mi vida. «Si en media hora no has regresado, voy a rescatarte», me dijo entre risas. Cuando regresé, después de conocer a esa chica y hacerme una foto con ella, Fernando me dijo que tenía que escribir una novela con esa anécdota. Así funcionaba su mente de creador, con una visión original sobre cualquier trivialidad. Es lo que le hace a uno grande, el fraguar historias imposibles extraídas de escenas cotidianas. Hasta siempre, Fernando.

Esteban Navarro Soriano. HUESCA

La protesta de los científicos

El importe de los presupuestos públicos españoles correspondiente a investigación científica es manifiestamente mejorable. Pese a ser conocida la importancia de la ciencia para mejorar la vida de todos, las cantidades económicas que le son aplicadas resultan muy escasas. Por ello, investigadores y trabajadores del sector científico se manifestaron en diversas ciudades de nuestra nación para protestar contra la reforma de la ley que el Gobierno prevé aprobar. Ante tan deplorable trato y abandono, este esencial colectivo, con toda la razón, quiere, de una vez por todas, lograr el derecho a ser indemnizados los investigadores con contrato en vigor, así como otras reivindicaciones tan justas como necesarias.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

