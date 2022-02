Vieja historia.

Nunca me han apuntado con una pistola.

Es una suerte. Aunque hubo lugares, lejos de aquí, donde coincidí con gente que la llevaba como si fueran las llaves del coche o un paquete de chicles.

Una vez, por contra, sí me pusieron un cuchillo en el cuello. No sucedió en Chicago. Fue en la calle Supervía de mi ciudad. Yo tenía veinte años, era medianoche y había estado en bares que entonces frecuentaba. Un amigo y yo volvíamos a casa y tres tipos nos salieron al paso. Uno era el ‘jefe’, nos miró, llevaba botas de media caña y una pelliza de piel vuelta, abotonada, se agachó un poco y sacó un largo cuchillo de la bota, me lo puso en el cuello y, a continuación, me preguntó: "¿Qué se siente?". No hubo asalto, no, solo intimidación y chulería. Como nos asustaron menos de lo que pensaban, nos dejaron en paz. Pero el cuchillo y el rostro de aquel tipo se quedaron ahí, en ese territorio de la memoria que no suelo frecuentar.

Ahora estoy en una etapa de afición por el gimnasio. Voy a uno elegante, anglosajón, con clases de ‘body combat’ y ‘suspension training’. Ayer tuve ‘cycling’ y al terminar, barnizado de sudor, fui a ducharme. Y mientras me secaba, feliz y liviano, miré al que entraba en una ducha junto a la mía y al instante reconoció mi memoria el rostro del que hace décadas me puso el cuchillo en el cuello. No supe reaccionar, no supe, me quedé bloqueado, pero le doy vueltas a mi próximo encuentro con él. Porque debo recordarle cómo actuó en la calle Supervía. Debo refrescar su pasado, sí, un poco, solo un poco, aunque lo haga con cubitos de hielo.