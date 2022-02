Veganocarnífagos

Disculparán al profe Perplejo la palabreja: dícese de quien defiende sin rubor una idea y su contraria, el vegano que promueve el consumo compulsivo de carne, el liberal que propugna el intervencionismo estatal o, por abundar en el ejemplo, quien insiste en una educación de calidad, pero también un mercado laboral precario y sin consensos entre agentes sociales.

¿Es posible defender las dos cosas a la vez? No. Imposible. Sabemos que la educación no acaba en la escuela. Sabemos que los trabajadores alcanzan sus competencias laborales en su puesto de trabajo durante años. Sabemos que la precariedad y la segmentación laboral restan formación y competencias. No hay mayor contradicción que un ministro de educación promoviendo la calidad y una de trabajo legislando precariedad. Nos encanta PISA, pero olvidamos que PIAAC (El PISA para adultos) advierte de la brecha creciente entre nuestro país y el resto de la OCDE por una reforma laboral, la del 2012, que sostuvo el paro juvenil entre 2012 y 2018 por encima del 40%. En Europa, cada punto en PIACC supone un incremento salarial de 0’38 puntos. Ahí está el problema: queremos trabajadores bien formados, pero en situación precaria y mal pagados. No se puede aspirar a un sistema educativo excelente ofreciendo un modelo laboral deficiente. Llevamos años pidiendo un consenso educativo, pero cuando encontramos uno laboral, nos empeñamos en derribarlo. Cuando la palabra ‘España’ llena de aire la boca pero vacía el bolsillo, mal negocio.