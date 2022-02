Cartas al director de HERALDO: San Valentín y la magia del amor

San Valentín y la magia del amor

El 14 de febrero, día de San Valentín, es una fecha que para muchas personas tiene un significado romántico y un poquito especial.

Realmente debemos considerar que San Valentín es todos los días, y actuar en consecuencia, porque el amor es un sentimiento tan intenso que constantemente nos incita a buscar a esa persona que encaje con nosotros, y cuidarla diariamente. Cuando nombramos la palabra amor, su significado nos lleva a pensar en relaciones entre dos personas que se quieren, donde no importan color, raza, ideología y género; pero si profundizamos más hondo, el amor no es solo relación de pareja. Hay amor a nuestros padres, especialmente amor de madre, amor a nuestros hijos, amor de hermanos, de amigos, amor a tus mascotas, amor a la vida simplemente, porque me permite existir y disfrutarla. Cada etapa de nuestra existencia nos trae el amor de forma diferente. Desde la niñez hasta la madurez, el largo recorrido del amor, acompañado muchas veces del odio, nos va marcando nuestros pasos. Pero el amor no es más que una simple palabra que no tiene significado si no hay una persona que se apodera de ella y nos embelesa, consiguiendo que cada vez que se acerca nuestro cuerpo tiembla por dentro y por fuera.

Amor, ¡qué fuerza tan poderosa poseen estas cuatro letras, que consigue cambiar nuestra forma de ser y de vivir! Aquello que pensamos que jamás realizaríamos, cuando el amor llama a nuestra puerta se convierte en una acción habitual. En definitiva, una palabra tan cargada de fuerza que hace posible lo imposible, cambiar el mundo y a sus habitantes. Vamos a cuidarla y reforzarla para que su magia nos haga soñar a diario.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

Fácil de entender

El día 3 se convalidó el decreto de la nueva reforma laboral. Hubo un tremendo alboroto porque uno del PP se confundió al votar y ayudó a convalidar, sin querer, la propuesta del Gobierno. Según el PP, no cambia casi nada de su reforma de 2012, pero votan en contra. Están intentando boicotear la llegada de ese dinero a nuestro país. El señor Sayas, de UPN, lo tiene claro: como el Gobierno es apoyado por Bildu, no es posible que él apoye lo que propone, sea lo que sea; en este caso UPN ha votado lo mismo que Bildu, pero eso ¿qué más da?, el caso es votar no, a pesar de haber comprometido su voto afirmativo poco antes. Ciudadanos tampoco ayuda mucho; vota a favor para que no voten a favor ERC y Bildu. Hay otros, como ERC, que lo dicen de otra manera: mirad quién está a favor de la reforma, la CEOE, Botín, Ciudadanos, etc.; un argumento fácilmente reversible, porque ¿quién vota en contra?, Vox, PP, UPN, etc. El apoyo de los empresarios es muy fácil de explicar. Se anuncia que van a llegar a España 140.000 millones de euros extra de la Unión Europea y ponen varias condiciones: un acuerdo presupuestario y una norma que haga que el empleo en España sea menos precario. De esto último va lo votado el día 3. El método de un acuerdo entre los agentes sociales no permite la victoria de una de las partes sobre la otra. Por eso no se revierten todos los artículos de la reforma de 2012. Pero, conseguida con la norma una mejora sustancial en la fijeza del empleo en España, el dinero, llegue a las manos que llegue, no se va a guardar en arcones, se va a gastar, o lo que es lo mismo, va a pasar por las manos de los empresarios, va a circular. Los empresarios no pueden despreciar semejante lluvia de dinero. El acuerdo supone más dinero a cambio de más fijeza en el empleo. ¿A que es fácil de entender?

José María Martínez Marco. ZARAGOZA

De fondos y formas

No sé si a muchas personas les pasa lo mismo que a mí al contemplar las reacciones de nuestros parlamentarios tras la votación sobre la reforma laboral. Perplejidad, como en muchas ocasiones, tristeza por el nivel de sentido de Estado de nuestros supuestos representantes, y también verdadera vergüenza ajena. Mientras se aplauden los unos y los otros entre ellos, bien sea por confusión o por pírricas victorias que no van a servir para casi nada en el día a día de la mayor parte de la población, nosotros, atónitos ante una manifestación más propia de ‘hooligans’ que de gente seria tratando de asuntos serios que afectan a todo el país. Vivo y contundente ejemplo de cómo es la situación política y social de nuestro país, gracias sobre todo a una fragmentación dirigida desde el conflicto permanente. Cada vez está mas claro quién sale ganando cuando la acción política se convierte en un ‘reality’, y no son precisamente ni los trabajadores, sean autónomos o por cuenta ajena, ni por supuesto los millones de parados que seguramente tienen muy poco a lo que aplaudir. En el fondo, lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible. Que ante un proyecto de reforma laboral se negocien temas ajenos al trabajo, con la que tenemos encima en cuanto a los niveles insoportables de paro estructural y juvenil, o que primen los intereses de los partidos, sean centrales o periféricos, por encima de las necesidades de la gente nos da una fotografía de lo que tenemos al frente de la política nacional, se esté en o con el Gobierno en y con la oposición. No es posible que sean tan malos gestores como parecen, ni que todo el elenco de asesores de que disponen sean unos incompetentes. Sigue habiendo algo que huele a podrido y no precisamente en Dinamarca, como decía Shakespeare, sino en España, y no solamente como consecuencia de la ganadería intensiva.

Lorenzo Solanas Forcén. Zaragoza

Normas para los patinetes

Debería enterarse el señor alcalde de Zaragoza de una normativa desde la DGT a la que el Ayuntamiento hace total caso omiso. Desde enero de 2021, los patinetes y las bicicletas eléctricas tendrán en la práctica consideración de vehículos, sujetándose a una nueva regulación de uso más estricta y limitada que, sin duda, afectará a numerosos usuarios. Así afecta la nueva ley al uso de patinetes eléctricos y si preocupación ha habido con la reforma sobre las bicicletas, más se ha centrado el texto en el uso de patinetes eléctricos, que por fin tendrá un marco legal para su regulación completa en España. Principalmente, sobre tres aspectos, se obliga al uso de casco en ciudades, se multa con 200 euros la circulación sobre aceras (mientras se sigue buscando la forma de acabar con esta mala actuación) y se fomenta una educación vial más concreta en los colegios. Por ahora, lo que no recoge la reforma es la obligatoriedad de un seguro como sí deben tenerlo otros vehículos más pesados.

Luis Antonio Vallés Gascón. ZARAGOZA

