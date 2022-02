Cartas al director de HERALDO: La ‘traición’ de los diputados de UPN

La ‘traición’ de los diputados de UPN

Es un axioma que en las guerras la primera baja es la verdad.

Lo mismo ha ocurrido en la esperpéntica votación del Congreso sobre la reforma laboral. El diputado del PP Sr. Casero afirmó primero que a pesar de que él había votado ‘no’, el certificado decía que su voto había sido ‘sí’. Pero no acudió al juzgado de guardia a presentar una querella por suplantación de identidad; en lugar de ello, el PP se limitó a acusar a la presidenta del Congreso de vulnerar el Reglamento por no haber admitido la petición del diputado para votar de manera presencial. Conclusión: Casero se había equivocado al emitir su voto y el PP obviaba esta circunstancia y se centraba en la acusación al PSOE. Por su lado, la presidenta el Congreso, que conocía con bastante antelación el error del Sr. Casero, omitió su deber de aclararlo a sabiendas de que ese voto, caso de haberse producido en la propia Cámara, habría sido negativo. La Sra. Batet, elegida por el PSOE, se había convertido en un miembro más de este partido. Mas para mí, el asunto más importante ha sido la acusación de ‘traición’ que se ha vertido sobre los dos diputados de UPN que, vulnerando la disciplina de su partido, votaron en contra de la reforma. Me pregunto: ¿traición a quién? La Constitución prohíbe en su artículo 67.2 el mandato imperativo para los miembros de las Cortes Generales. Diputados y senadores deben actuar según su conciencia, forjada en base a las promesas que en su día hicieron a sus votantes. La irrupción de los partidos políticos en la actividad parlamentaria no debe suponer la quiebra de este principio del liberalismo clásico. Al igual que su cese en el cargo no puede depender de una voluntad ajena a la de los electores, como ha dictaminado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias.

Alfredo Ezquerro Solana. ZARAGOZA

Pertegaz y Teruel

Suspenso general, a todas las instituciones: ayuntamientos de Teruel y Olba, Diputación de Teruel, Gobierno de Aragón... Vergonzosa, su dejadez y pasotismo. Para asuntos mucho menores y menos trascendentes hay dinero, para esta genial idea, ni existe ni se lo espera, a pesar de la generosidad y el sentido común de familiares y amigos del genial Manuel Pertegaz. Si son incapaces de arrancar con este proyecto museístico sobre la obra de Manuel Pertegaz, para instalarlo en la iglesia de San Miguel, es que son cegatos. En muy pocos metros estarían ubicados: el Museo Provincial, el del Obispado, la Catedral, este Museo. Si a Elvira de Hidalgo, gracias a M. A. Santolaria, Sra. Calavia, Sr. Villalaba, un servidor, con la ayuda de Valderrobres Patrimonial (Manuel Siurana es su presidente), han sido capaces de sacarla del olvido, Manuel Pertegaz se merece lo mismo. La diferencia está en que no han intervenido las instituciones. Si no se actúa rápido, el Museo se irá a Cataluña. ¿Qué dicen los partidos, incluyo a Teruel Existe? Juzgaré muy duramente los resultados y decisiones que se tomen: menos cargos y más obras para Teruel-Aragón-España.

Miguel Labay Matías. TERUEL

Dando el espectáculo

Les estoy francamente agradecido. Esto de la pandemia ha alterado por completo mi vida. El miedo al virus me ha acorralado en casa. Sí, ya sé que, como me insisten mis familiares y amigos, quizá me paso de la raya. Puede ser que estén en lo cierto, pero cines, teatros, viajes, presentaciones de libros, charlas, tertulias cafeteriles, etc., han desaparecido para mí. Sí, devoro el HERALDO, cocino algo, leo, escucho radio, veo televisión, pero el día tiene dos docenas de horas. Con frecuencia estoy malhumorado, con pensamientos y sueños sombríos que jamás los tuve antes. Pues bien, repito mi agradecimiento. Mis únicos buenos ratos, que han conseguido que me vaya librando de tener que acudir al psiquiatra, me los proporciona el Congreso de los Diputados. En cuanto comienza la sesión, no tardo ni cinco minutos en romperme las manos aplaudiendo, riendo, llorando ante tan gran espectáculo... Qué bien representan su papel, desde la presidenta hasta el último de ellos y de ellas. Son actores y actoras consumados y consumadas. Con qué veracidad simulan que se insultan, que se acusan, que se atacan. Manotean, gritan, con ojos desorbitados golpean con energía todo lo que tienen delante, el nudo de la corbata les baja hasta el ombligo, algún botón de los escotes femeninos sale volando, se extienden índices acusadores... ¡Qué buenos son! Lambán y compañía no dan la talla, ¡mecachis!

Ángel Hernández Mostajo. ZARAGOZA

Mala atención en la Administración

En relación a la recogida de firmas contra la mala atención que dan los bancos, en la que se ha empleado el eslogan "Soy mayor, pero no tonto", la mayoría de las personas mayores estamos de acuerdo, ya que son muchas las personas que no tienen acceso a los medios electrónicos o que carecen de los mínimos conocimientos. Pero esto también es extensible a cuando tienes que contactar o solicitar algo de cualquier Administración, bien sea local, autonómica o estatal, o la Seguridad Social. El Estado dice que va a solicitar a la banca que esa atención sea más eficaz, pues que se apliquen ellos el cuento, porque la atención que ahora están dando es bastante deficiente.

Fernando-Vicente Gavín Fumanal. ZARAGOZA

Maldito dinero

El dinero es el medio de pago aceptado para intercambios comerciales. En un principio el hombre era cazador y trashumante, vivía al día. Cuando se hizo agricultor y ganadero, se guardó los excedentes de su consumo y los intercambió. Este trueque era entre dos personas que necesitaban el sobrante del otro. Y para hacerlo legítimo y justo, se hizo preciso valorar las mercancías, tomándose un producto como referencia para comerciar: trigo, ganado, después oro, plata, sal… Y así apareció el dinero, que todos convinieron como medio de pago. Pero también apreció el valor y el poder del mismo, capaz de comprar bienes y derechos, además de voluntades y silencios cuando lo usamos indignamente. Maldito, el dinero que proviene del tráfico de armas o de drogas. También, de personas o prostitución. Maldito, el dinero que soborna al juez o al funcionario. Traiciona la norma y la justicia, quedando demasiadas veces impune. Maldito, el dinero que financia tiranos gobiernos e inhumanas guerras. Quien se presta a ello o se aprovecha merece castigo. Maldito, el dinero que causa odios y envidias. A veces anula derechos y conciencias. Otras compra bulas, perdona pecados y silencia verdades. Maldito eres, dinero que todo lo puedes. Al listo lo vuelves necio. A este poderoso. Y a este Idiota. ¡Y el mundo es de ellos!

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

