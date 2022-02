Cartas al director de HERALDO: Goya y las revoluciones románticas

Goya y las revoluciones románticas

En el siglo XVIII la Ilustración pretendía llevar el conocimiento y el desarrollo económico y social a amplias capas de la población.

Las primeras revoluciones son revoluciones románticas. Los reyes absolutistas no quieren ceder el poder y la nueva burguesía quiere dar un giro profundo a la sociedad: hay que hacer la revolución. El principio que les guía tiene un rasgo muy radical: reduzcamos la sociedad actual a cenizas y sobre las cenizas construyamos una nueva sociedad. Automáticamente se pone a funcionar la guillotina, la carnicería es total. Este método ‘liquidativo’ perdurará (Hitler, Stalin...). Los artistas del romanticismo gustan de los cementerios y de las ruinas cubiertas de hiedra… Se ha difundido la parte más sensorial del romanticismo asociándolo con el amor. Pero el romanticismo no tiene nada que ver con el amor y sí con la muerte y la destrucción. Lo cierto es que después de tanto desastre las llamadas ‘Revoluciones Románticas’ han traído a muchos países el concepto de soberanía popular. Lo que no sabremos nunca es si pudo haber un método menos cruento para llegar a este punto de la historia en que nos encontramos. Lo que tiene de sugerente el cuadro de Goya sobre los fusilamiento del 3 de Mayo es el meollo de lo que aquí relatamos. El pueblo de Madrid, que por primera vez lucha por su patria y por su independencia, es aniquilado por el ejército francés, que en teoría defendía estas mismas ideas de soberanía popular e independencia de las naciones. Pero, ¿quién ha dicho que la historia, obra humana, no deba tener contradicciones? Los franceses trajeron en sus mochilas y en sus fusiles las ideas revolucionarias que cambiaron el mundo.

Chusé María Cebrián Muñoz. ENCINACORBA (ZARAGOZA)

Una gran oportunidad para los Pirineos

Estupenda ocasión para mostrar al mundo todas las posibilidades del Pirineo albergando unos Juegos de invierno. El deporte blanco en Aragón y Cataluña es una de las mayores atracciones para el turismo. No se debe perder la oportunidad, al menos de intentarlo. ¿Cómo llamarlo? No nos volvamos locos, se celebran en Aragón/Cataluña/España, y son quienes tendrán que correr con la inversión. Está claro cómo contentar a la mayoría, ¿qué tal ‘España Pirineus’? Sea como sea, estoy con Lambán.

Juan Carlos Manzano García. ZARAGOZA

Una pista para la barra aragonesa

La única pista de tiro de barra aragonesa de Zaragoza está inmersa, desde hace nada, en un proceso de recalificación urbanística. Se trata del solar contiguo al pabellón de Aragón de la Expo Sevilla 92 que se desmontó y se trajo bloque a bloque hasta el Actur en Zaragoza, y que terminó siendo propiedad de la CREA por una peseta. El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón y el presidente de la CEOE-Aragón, Ricardo Mur, acaban de firmar la compensación por la cesión de esta parcela, en la cual se incluye el parque de deportes Tradicionales Jesús Gracia Mallén, único campo de tiro de barra aragonesa en Zaragoza, para albergar la sede central del Campus Digital del Gobierno de Aragón, lo que seguramente supondrá una recalificación del terreno destinado a nuestros deportes en urbanizable para poder compensar económicamente a la CREA-CEOE por esa compra simbólica de una peseta. En definitiva, nos quedaremos sin poder tirar la barra aragonesa en el único lugar habilitado expresamente para ello en Zaragoza, salvo que, para nuestra sorpresa, exista también una compensación a los usuarios del lugar donde veníamos practicándola cada sábado por esfuerzo deportivo, tradición, cultura y condición de ser aragoneses. Pedimos encarecidamente a la Administración competente que dé una solución a este nuevo revés contra los ya maltratados deportes tradicionales aragoneses, los cuales se encuentran en el peor momento histórico a excepción de la esperanza depositada en la nueva junta gestora de la Federación, lo que nos crea un necesario cambio de tendencia. Larga vida a la barra, la bola y demás disciplinas.

Carlos Cubero Ruesca. ZARAGOZA

Construcción inapropiada

Mis abuelos lo llamaban paseo de Sagasta y nosotros entendíamos que se referían al paseo del General Mola; más tarde, con la democracia, recuperó su antigua denominación. Hace poco Aragón TV emitió un programa dedicado a este emblemático paseo de Zaragoza, haciendo referencia al incalculable valor arquitectónico de algunas de las casas preservadas como edificios de protección cultural. La construcción, repito, la construcción de un chiringuito de dos plantas nada menos en el centro del paseo no deja de ser un dislate arquitectónico, y va en contra de toda lógica por cuanto el paseo sirve para pasear y no para edificar macrochiringuitos. Se requería un proyecto respetuoso con el ambiente y con los ciudadanos.

Carlos Palazón Español. ZARAGOZA

El derecho a no ser digitales

¿Qué respeto tenemos con nuestros mayores? Con todo lo que han hecho por nosotros no somos capaces de tener la mínima empatía con ellos. ¡No puede ser! Debe garantizarse el derecho a no ser discriminado por esta sociedad cada vez más automatizada y deshumanizada. Debemos garantizar que puedan seguir existiendo relaciones humanas con las administraciones públicas, con los bancos, con las compañías de seguros, con los entes privados, con los comercios, precisamente para garantizar la calidad de vida de quienes no puedan o quieran ser digitales. Ser digital es un derecho, no una obligación, y debería reconocerse el derecho a no ser digital. No se trata de convertir internet en un entorno impuesto. No puede ser que exijamos a nuestros mayores la inmersión absoluta en la vida digital; la mayoría no se ve capaz. Si para nosotros en ocasiones es un problema, imagínense para ellos –apps, contraseñas, pines de acceso, doble autenticación, etc.– lo que los convierte en vulnerables digitales. Aplaudamos la iniciativa que ha recogido cerca de 165.000 firmas por la humanización de la atención en las oficinas bancarias, pide amparo al Banco de España, que a su juicio tiene la obligación moral de tutelar esta petición y entregar las firmas a los presidentes de los bancos españoles. A ver si nuestros gobernantes toman cartas en el asunto, y aunque resulte chocante, humanizan la vida frente al imparable avance de las tecnologías.

Diego León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

