Cartas al director de HERALDO: Esperpento en el Congreso

Esperpento en el Congreso

El retoque de la reforma laboral pactado por Gobierno, patronal y sindicatos fue finalmente convalidado por el Congreso gracias al excepcional apoyo de liberales y centro-derecha, en polémica sesión de ajustado resultado a favor del ‘sí’, por solo un voto de diferencia.

Magra ventaja esta a la que contribuyó el voto discrepante de dos diputados de UPN en favor del ‘no’ y el voto telemático de un pobre torpe del PP en favor del ‘sí’, ¡menudo nivel! Como esperado, y ante lo decisivo del apreciado regalo, fue este apresuradamente bendecido por la presidenta del Congreso. Luego, ya metidos en interminable disputa oposición- presidencia de la Cámara y con ausencia de causa clara reconocida por las partes en liza, poco efecto puede tener toda rectificación de voto pedida por el PP, lo que mantendrá, casi con toda certeza, como válido el resultado ya contabilizado. Con esto, nuevamente, esta formación política teóricamente líder de la oposición cobra protagonismo, ya sea hoy con su despiste o en el pasado por sus aireados errores de estrategia interna, lo que le confiere el esperpéntico papel de ‘valioso soporte’ de este Gobierno en la consecución de sus objetivos. Mientras el resto de las formaciones apoyo del Ejecutivo, a pesar de su voto contrario en este caso, se aprestaron diligentemente a confirmar su lealtad al Gobierno en futuras decisiones, ante el indigesto trágala a asumir que supondría la alternativa de un Gobierno de centro-derecha. Se repite una esperpéntica sesión del Congreso similar a otras que con inusitada frecuencia se vienen dando en esta legislatura, hecho que supone una mancha más en la credibilidad y honorabilidad que impregna el bajo nivel de algunos de nuestros representantes políticos. No es este el camino a seguir, algo tiene que cambiar.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

Ángel Guinda, toda la luz del mundo

Murió Ángel Guinda, premio de las Letras Aragonesas. Hace diez años unos estudiantes bajo mi supervisión elaboraron un periódico escolar. Ángel nos envió sin conocernos un texto inédito para nuestro proyecto, premiado como el mejor de Aragón. Viajamos a Madrid, vino a vernos a una cafetería y nos encandiló con la historia de que estuvo enviando a diario poemas por sms a su futura mujer, que se convirtieron en su libro ‘Toda la luz del mundo’. Descansa en paz, Ángel. Te acordabas de este profesor cada vez que me firmabas un libro. Yo no te olvidaré.

Alberto Martínez Cebolla. ZARAGOZA

Tanzania, Gurnah y el paraíso

Abdulrazak Gurnah, tanzano, ha sido profesor hasta su jubilación en la Universidad de Kent, es novelista y ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2021. Su novela más emblemática es ‘Paraíso, una novela exquisita, excelente, con un argumento muy potente y eficaz. Nos describe la diversidad de la sociedad tanzana mediante la vida de unos mercaderes musulmanes que trataban con indios y con pueblos salvajes. Para ello formaban caravanas por tierras de la zona norte de Tanzania, desde las laderas del Kilimanjaro hasta las tierras de los lagos y las costas de Zanzíbar, un comercio basado en el trueque. Lo vemos todo a través del joven Yusuf, en un África de primeros del siglo XX donde los comerciantes siguen las normas del Corán para llevar una vida ordenada y virtuosa, suspirando por el Paraíso: cascadas hermosas, fuentes de todos los ríos de la Tierra, en un gran y precioso jardín. Estos comerciantes se enfrentan a tribus indígenas donde impera la superstición, adorando a dioses y espíritus, tribus violentas donde la propiedad de la tierra es sagrada, luchando por ella a muerte. También se enfrentan al colonialismo de los alemanes, que entran en guerra con los ingleses en los albores de la Primera Guerra Mundial. Es un África diversa y rica descuartizada por la violencia y el colonialismo. Una novela exuberante, en conocimientos, en matices, en belleza y en imágenes, que nos lleva a la esencia del hombre como ser universal, imperando el alborozo que produce escuchar los relatos, relatos que con el tiempo cambiarán comportamientos y sistemas socio-políticos. Una de las mejores novelas que he leído.

José Vicente Domeque Goya. Zaragoza

Arabia Saudita y los derechos humanos

No entiendo la sumisión dorada a esos países del Golfo Pérsico donde el más moderno y avanzado en derechos humanos impone la pena capital, en algunos casos mediante decapitación o incluso la crucifixión. La pena de muerte puede ser aplicada por una amplia gama de delitos: el asesinato, la violación, el robo a mano armada, el uso reiterado de drogas, la apostasía, el adulterio, la brujería, la hechicería... A ninguna nación occidental le afecta esta barbarie. Algunos crímenes menores, como el ‘desvío sexual’, o la embriaguez, son castigados con azotes públicos. El número de latigazos varía de acuerdo al criterio del juez, oscilando entre decenas y varios cientos, generalmente repartidos en un periodo de semanas o meses. No hay ONG ni asociación de la mujer que abra la boca… Esa zona es destino de víctimas de la trata de personas (esclavitud) con propósitos de servidumbre o explotación sexual. Cientos de miles de obreros de países muy pobres realizaron las obras que tanto admira Occidente –incluyendo sus campos de fútbol y sus polideportivos– con medidas mínimas de seguridad y rozando la esclavitud laboral. No se sabe cuántos murieron por accidente. Por supuesto que sindicato alguno dice nada. Muchos hombres contraen legalmente ‘matrimonios temporales’ en países como Mauritania, Yemen e Indonesia, y explotan así a trabajadoras migrantes haciéndoles creer que están contrayendo seriamente una boda, o a niñas que se convierten en esclavas sexuales de sus maridos. Son conocidos los casos de mujeres occidentales que se han ‘casado’ con estos millonarios y, o han perdido la custodia de sus hijos o les ha resultado imposible salir del país de forma legal… No admiten a sus hermanos de fe que abandonan en masa multitud de naciones empobrecidas y que acuden a Europa como refugio, dándose el caso de que llegan a financiar a facciones terroristas que sacuden al resto del mundo… Hoy es el refugio de grandes magnates perseguidos por la justicia y paraíso de las grandes fortunas occidentales, dado que el vicio de cualquier tipo, allí, es fácil de practicar siempre que dispongas de mucho dinero. Hoy, para satisfacer la ociosidad de sus conciudadanos, como los emperadores de la antigüedad con los circos y anfiteatros, llevan espectáculos de gran calado –finales de fútbol europeo, carreras de coches, caballos, camellos–, para gozo de los desocupados multimillonarios locales y del populacho en general.

Emilio J. Martín Guerrero. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es