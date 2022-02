Hoy cumple años mi sobrina Laura.

Ella se preparaba para nacer y mis padres emprendían el viaje a Majadahonda para estar con mi hermana y mi cuñado los días del parto. Los acompañamos con mi hermano a Monzón, donde cogían el Talgo Barcelona-Madrid. Él los despidió en el andén y yo subí al vagón para darles un beso más. Iba a apearme y el convoy partió. Quise saltar, pero una mano me detuvo. ¡El revisor! Yo, que sí, y él, que no. Yo, empeñada en apearme ahí mismo, y él, en que llegara a la siguiente parada, Zaragoza.

El tren tomó velocidad y ya no podía saltar. Imploré al ferroviario alternativas menos extremas que llegar hasta Zaragoza. Por fin se rindió: "Nos encontraremos con un Talgo que hace el recorrido en sentido inverso y nos detendremos –dijo–. Si te atreves, puedes bajar, cruzar las vías y encaramarte al otro tren. Las paradas duran unos minutos; a veces, ni un minuto. Tendrás tiempo de dejar este tren pero quizá no puedas alcanzar el otro. Te expones a quedarte en un descampado; no hay ningún pueblo cerca. Si ese tren no para en Monzón, irás a Barcelona". "Si te atreves…". ¡Claro que me atrevía! Era lo que deseaba.

Hay deseos cobardes que no se atreven a tanto como aspiran. Por pereza, por miedo, por continuar lo que hemos comenzado o por congraciarnos con los demás, no vivimos como deseamos. Solo uno sabe lo que es capaz de hacer, y ni siquiera uno hasta que lo intenta; solo uno conoce sus motivaciones, los riesgos de su osadía y su aptitud para afrontarlos. Avanzamos en medio del caos y es más fácil seguir los dictados del mundo que los propios. Habría podido desistir y acatar la solución que me proponía el revisor, pero él no conocía los motivos de mi decisión ni mi capacidad para actuar como deseaba. Él no podía confiar en mí como yo misma. Mi confianza me guió.

Fuimos a recoger a mis padres a Majadahonda unos días después. Tomé a mi sobrina en brazos y quise traspasarle, junto a todo mi amor, mi escasa sabiduría y mi escasa audacia para que se comprometiera siempre con sus deseos y no con los de otros. Habría sido mejor hacer también ese viaje en sentido inverso y dejar que fuera ella la que me traspasara su sabiduría y su audacia innatas, y esa honestidad y esa dulzura impecable con la que defiende sus deseos, esa naturalidad con la que se atreve. ¡Qué orgullosa me siento de ti, Laura! Felicidades. Te quiero.