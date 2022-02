La tiranía de los envidiosos

Mientras hago fila en el supermercado compruebo empíricamente la validez de la conocida ley de Murphy.

Al escoger la cola para pagar, como si fuera un robot futurista, he combinado mentalmente todas las variables posibles a mi alcance (la longitud de la fila, el tamaño de la compra en los carros, la edad de los clientes, la velocidad y la conversación de la cajera...), pero al final la ley se cumple inexorablemente: mi fila es la más lenta, lo que provoca en mí y en quienes la comparten conmigo la desesperación e incluso la rabia de costumbre, al ver cómo el resto de las líneas de pago avanzan rápidamente y la nuestra permanece atascada, por alguna de esas circunstancias imprevisibles que mi algoritmo no había contemplado. Dudo si recalcular la ruta, cambiarme de fila y ponerme en una de las que discurren con más fluidez, pero temo que sea esa la que entonces se pare. Parece que haga lo que haga estoy perdido. Murphy ‘wins’.

Un sentimiento moderado de envidia puede tener efectos beneficiosos si sirve como estímulo para mejorar

En el fondo, sé que la validez de la mencionada ley tiene más que ver con mi percepción subjetiva de la realidad que con la realidad misma; o con el hecho de que, efectivamente, mi algoritmo estaba muy mal planteado. Pero eso no hace sino agravar los refunfuños y las quejas sobre la situación. Me niego a reconocerlo. En un contexto tan acelerado como el nuestro en el que, como suele decirse, esperar se ha convertido en algo intolerable, el desigual reparto del tiempo es inmediatamente percibido como una injusticia de la que alguien necesariamente debe ser el responsable (¿la cajera?, ¿algún cliente?, ¿el supermercado?), e incluso puede llevarnos a creer que la lentitud que unos padecen es debida a la rapidez que otros disfrutan. Todo menos pensar que fui yo quien tomé mal la decisión o que ha sido una cuestión de suerte.

Está claro que no todas las cosas funcionan en nuestra sociedad igual que la cola para pagar en un supermercado. Pero no hay duda de que la fuerza de la envidia y el resentimiento es la misma en todos los casos. De hecho, esta constituye un factor ‘natural’, por así decirlo. Envidiar es algo propio del ser humano –nos dicen la sociología y la antropología– e imaginar una organización social en la que vaya a erradicarse no pasa de ser un bello sueño que puede acabar convertido en pesadilla. Además, por lo que parece, la envidia no guarda una relación directa con el grado o la magnitud de la desigualdad, como ya hacía notar Mandeville en su ‘Fábula de las abejas’: "El que se ve obligado a caminar de pie, odia y envidia al gran hombre que pasa a su lado en una carroza de seis caballos mucho menos que el otro que también tiene carroza, pero solo de cuatro caballos".

Pero cuando la envidia domina una sociedad adquiere un enorme poder destructivo, tanto individual como colectivamente

Es más, una envidia mínima –o ‘sana’, como suele decirse– puede incluso tener una función positiva, si sirve para estimular la innovación y el deseo de mejorar, pero excitada y convertida en la idea o la norma suprema de una sociedad tiene un enorme poder destructivo, tanto individual como colectivo. Puede ser tan insoportable y devastadora –decía Helmut Schoeck en su clásico estudio– "como una absolutización de los puros celos sexuales que exigiera un estado de permanente promiscuidad". De ahí la necesidad de contenerla y limitarla. El ser humano –insistía Schoeck–, "en cuanto ser envidioso, solo puede convertirse en creador auténtico de cultura cuando unas determinadas concepciones, por ejemplo de tipo religioso, unas racionalizaciones sobre la desigualdad de la suerte (la idea de fortuna) o unos ciertos derechos de factura política en favor de los desiguales, privan de gran parte de su poder a los envidiosos". Dicho con otras palabras: para que una sociedad pueda desarrollarse y alcanzar un clima de convivencia adecuado debe cultivar y favorecer aquellas ideas que deslegitiman o desactivan la tiranía de los envidiosos, subrayando su propia responsabilidad (y la del azar) en las circunstancias que disfrutan o padecen.

Sin embargo, en no pocos casos, en nuestros días la dinámica parece ser la inversa, y la envidia acaba convertida en la norma o el criterio de la organización social y la vida política, a menudo enmascarada ‘sub specie lucis’, disfrazada con los ropajes de la lucha por la justicia y la igualdad. Pero "el mundo no puede pertenecer a los envidiosos", afirmaba Schoeck, del mismo modo que "nunca podrán eliminarse de la sociedad los motivos de envidia". Trataré de no olvidarlo cuando estemos en la fila del supermercado. O en otra fila.