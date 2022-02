Cartas al director de HERALDO: La tecnología y la generación invisible

La tecnología y la generación invisible

Tiene 87 años, se llama Gervasio y es mi amigo.

Por su profesión, siempre fue un manitas. Era capaz de arreglar cualquier aparato y de las chapuzas más extravagantes. Nunca tuvo una máquina de escribir y menos aún ordenadores, tablets y similares, pero siempre supo sacar adelante sus papeles. Las nuevas tecnologías han podido con él. Vive solo en la ciudad. Sus hijos residen en otras ciudades. Tiene en el pueblo una casa que heredó de sus padres. Le gusta, más bien le gustaba, pasar largas temporadas en el pueblo. Hace unos meses fue a disponer de su paga mensual en la entidad financiera, pero no pudo, la habían cerrado. La oficina más cercana se encuentra a 24 kilómetros de su pueblo. Decidió instalarse en la ciudad. Se acercó a la oficina y le dijeron que los lunes no atendían operaciones en efectivo. Hace ya un tiempo que alguien le aconsejó que es mejor diversificar los dineros en más de una entidad y así lo hizo. Se presentó en la otra entidad y le dijeron que solamente atendían operaciones en ventanilla a partir de cierta cantidad. ¡Qué más quisiera él que percibir cada mes esa cantidad por su pensión! Le invitaron a solucionar su situación con una tarjeta. No la quiso, no es obligatorio. Es mayor pero no tonto. Anoche me llamó alarmado porque a su amiga Catalina le había desaparecido la tarjeta en el supermercado. Me ha comentado que se siente invisible en esta sociedad. Él, que pertenece a una generación que se comía el mundo con esfuerzo y pundonor. Le dije que no se preocupara, que la siguiente generación, la que se encuentra a caballo entre la tecnología actual y la antigua, ya estamos movilizándonos para solucionar sus problemas y el de tantos miles de españoles como ellos. No os vamos a dejar solos. Os lo merecéis. Palabra de amigo.

José Carlos Utrilla Fernández. ZARAGOZA

¿Hospital o edificio?

Edificio (según la RAE): "Construcción fija, hecha con materiales resistentes, para habitación humana o para otros usos". Hospital: "Establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de los enfermos, donde se practican también la investigación y la enseñanza". Entonces, ¿a qué fin se ha sustituido un término por otro vulnerando el lenguaje? Atónitos e indignados nos hemos enterado de ello un grupo de médicos jubilados del Hospital Infantil, muchos con ejercicio desde su apertura y por más de cuarenta años, y queremos manifestarlo, oponernos, denunciarlo, en definitiva, evitar que tal decisión permanezca para que se vuelva a llamar Hospital Materno-Infantil. Pensando en los motivos que han podido llevar a los administradores del Salud a realizar este cambio se nos ocurren dos posibilidades. El motivo menos malo sería que se quiere preservar a los niños del posible sufrimiento psicológico que produce acudir a un hospital, porque eso supone estar malito. Gran error, intentar que los niños no vivan en la vida real. Lo que necesitan es recibir la mejor calidad asistencial en sus tratamientos clínicos y en su trato humano, con cariño y con sentido común. El motivo peor sería que esta ocurrencia formara parte de un ideario que sobrevolara por instancias que están por encima (que no superiores) en la administración del Salud y cuya consigna fuera borrar el sentido de la Maternidad. De hecho, la palabra desaparece en los nuevos carteles: ‘Edificio de la Infancia’, ‘Edificio de la Mujer’. Y es que la maternidad generalmente comporta la creación de una familia, institución cada vez menos valorada por algunos dirigentes. Cierto que en la Maternidad también se atienden enfermedades de la mujer diferentes al embarazo y al parto, entonces se podría llamar por ejemplo ‘Hospital Maternal y Ginecológico’ u otras nominaciones que no suprimieran el término Maternidad. Por otro lado, cuando nuestros colegas en ejercicio presenten en congresos sus trabajos, ¿tendrán que decir que pertenecen al ‘Edificio de la Infancia’ de Zaragoza? O, si son internacionales, al ‘Zaragoza Children’s Building’, mientras que otros hablen de su ‘Kinderspital’ o de su ‘Children’s Hospital’. ¡Lo que nos faltaba! Por favor, administradores, prioricen el gasto en los hospitales de acuerdo a las verdaderas necesidades, que no queremos exponer aquí carencias, de las más prosaicas a las más relevantes, pero sabemos que existen, y no malempleen el presupuesto en cambio de carteles.

Mercedes Rodríguez y Paz Ruiz Echarri en representación de 26 médicos jubilados del Hospital Materno-Infantil de Zaragoza

¿Cisma en la Casa de Aragón?

La amenaza de un cisma sobrevuela la Casa de Aragón en Madrid. En los casi cien años de su historia no sería la primera vez. Durante la Transición, la Casa se rompió en dos y las nefastas consecuencias tardaron décadas en desaparecer. Hoy, la situación es preocupante. En junio, se realizaron elecciones y la junta directiva se renovó con la mitad de sus miembros. Eran tiempos difíciles para reabrir unas instalaciones que habían permanecido cerradas por la covid año y medio. A pesar de eso, se ofreció desde septiembre de 2021 una oferta cultural amplia y diversa. Esta era la situación a 24 de enero, día en el que el anterior presidente presentó las firmas de 40 socios para revocar a la actual junta directiva; esto abocaría a la creación de una junta gestora que sería la encargada de convocar nuevas elecciones. Hasta aquí, y aunque no se daba el motivo de la recusación, todo de acuerdo a los estatutos, pero… ¡ay!, revisadas las firmas presentadas, estas no llegaban al 10% preceptivo y entonces se produce el efecto mariposa: dimite el presidente y como socio ocupa el puesto un vicepresidente del anterior equipo que, a pesar de los defectos de forma, no duda en continuar con la recusación. Recusación que no es aceptada y es declarada nula por 6 miembros de la junta, 2 vicepresidentes y 4 vocales. Y, en medio de este cisma, los socios nos vamos enterando de algunos de los ‘problemillas’ existentes, entre ellos, reclamaciones laborales en los tribunales… Por favor, en la Casa de Aragón en Madrid queremos conocer el estado de las cuentas, cómo se gestiona nuestro patrimonio, la situación laboral de los empleados y hasta lo más básico, cuántos socios somos de hecho y derecho. En resumen, necesitamos luz y taquígrafos.

Elena Gusano. MADRID

Sin protección

Esta reforma laboral es inerte ya que deja a muchos trabajadores en el camino sin protección alguna. Tenemos a los empleados de grandes superficies que están de pie más de diez horas al día. Es inaudito que los funcionarios se puedan jubilar o prejubilar con grandes ventajas y los mencionados anteriormente no. ¿Dónde están esos sindicatos que tanto se preocupan por la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores? Si la edad de jubilación se adelantase, los jóvenes entrarían mucho antes en el mercado laboral y así aportarían a la Seguridad Social las cotizaciones oportunas.

Roberto Lagunas Pisón. Zaragoza

