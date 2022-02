Trilogía existencial

Plantar un árbol! Queda muy bonito, ecológico y comprometido. Pero… no sé yo.

No vale con plantar árboles según el libre albedrío del plantador de turno. Parece ser que determinadas acciones de reforestación pueden afectar muy negativamente a sabanas y a pastizales: si no se planta lo que hay que plantar y en los lugares adecuados, resulta que ponemos en riesgo determinados ecosistemas.

¡Escribir un libro! Es tan subyugante que eso sí que parece no tener contraindicaciones. Falso. Teniendo en cuenta los miles de libros que se publican cada año, es muy probable que el suyo (el mío, no; desde luego) sea un rotundo fracaso que pase desapercibido: nadie lo comentará en el periódico, no lo verá usted en las estanterías de esos grandes almacenes, ni tendrá la más remota posibilidad de que lo tomen en serio en alguno de esos premios de birlibirloque.

¡Tener un hijo! Qué maravilla, qué vitalidad, qué plenitud existencial, qué felicidad perpetua. Pero los hijos siguen viniendo sin manual de instrucciones, siguen pasando por una galopante edad adolescente, volverán a casa a buscar comida y lavar la ropa hasta cumplir los 50 y, lo que es peor, sus posibilidades laborales serán de todo menos bonitas. Visto lo visto; lo ecuánime, lo plausible, lo equilibrado es: plantar un libro, escribir un hijo y tener un árbol. Y, si usted es zurdo o procrastinador reconocido: plantar un hijo, escribir un árbol y tener un libro.

Como diría el loco: tres cosas tres, o salen del derecho… ¡o salen del revés!