La democracia, en la uci.

Daniel Gascón organiza para el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto el ciclo ‘Para entender las tensiones que vive la democracia liberal’; el ponente de hoy es Manuel Arias Maldonado, y en próximos meses intervendrán Clara Serra, Víctor Lapuente-Giné y Aurora Nacarino Bravo.

Es a las 18 horas, en Plaza del Pilar, 3. La democracia está en la uci. Un domingo de estos hay elecciones en Castilla y León y por eso tantos nervios de Estado: todos se juegan el cocido: si no sacan poltrón caerán del mundo de yupi a la privada, donde no sabrán qué hacer y tendrán que aprender a pulsar un botón. ¡O hacerse autónomos! La mesa de Putin ha causado sensación. Sánchez ya ha encargado una… para cada autonomía, así no le dirán que sólo da el dinero a los suyos. El gasto de las mesas putinescas entrará en los fondos de resiliencia Despiporre Next porque al ser tan largas permitirán prescindir de las mascarillas en las reuniones. Al mal ‘time’ buena ‘face’.

El ex Reino de Aragón no tiene privilegios fiscales ni cupo, ni JJ. OO. de invierno ni de verano, ¡ni estadio! Pero tiene contenido vivaz. Y tendrá su mesa reglamentaria que, además, permitirá jugar al pinpón. Como dijo Xisco, entrenador del Huesca, tras vencer 4-0 al Mirandés: "Lo más importante ahora es creer". Y en esas estamos.

Ayer, sin ir más lejos, hizo 111 años de la muerte de Joaquín Costa (1846-1911), cuyo meme ‘Oligarquía y caciquismo’, además de acertar en su día, va a resultar también profético. La democracia está en cola para entrar a la uci, lo malo es que la sanidad está en trance de privatización.