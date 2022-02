Cartas al director de HERALDO: Investigación en el Congreso

Investigación en el Congreso

Es habitual en el Congreso de los Diputados la creación de comisiones de investigación sobre temas que propone algún grupo parlamentario.

Ahora estamos con los abusos sexuales en la Iglesia católica. Sorprende un tanto que solo se refiera a la Iglesia cuando abusos hay en todas las entidades que intervienen con menores y otras personas vulnerables. Hay entidades públicas que gestionan centros de acogida, escuelas o campamentos y las hay privadas con idénticas actuaciones. En unas y otras se producen casos de abuso: no se es tan ingenuo como para pensar que están trabajadas por espíritus perfectos e impecables. Aún recordamos casos muy recientes que no pudieron investigarse porque autoridades que debían hacerlo se negaron a intervenir. Todos sabemos que el tema es amplio y variado pero a los diputados proponentes de la investigación solo les interesa un sector: así los culpables serán siempre católicos. Las demás confesiones y sectas seudorreligiosas parecen estar exoneradas. La Iglesia viene reconociendo su culpa y responsabilidad desde hace tiempo pero no le sirve de nada. Los dirigentes religiosos han manifestado su colaboración para conocer la verdad. El papa Francisco ha sido el principal defensor de esa actitud. Por otra parte, en cuanto a la comisión de errores y faltas, hemos visto como cuando hay políticos que los reconocen se dice de ellos que este hecho les honra: a los católicos, al revés, solo sirve para justificar los ataques. Los dirigentes religiosos han manifestado su apertura y colaboración para conocer la verdad en su totalidad. Adelante por tanto con la investigación. Y no estaría de más que alguno de los promotores de la investigación colaborara en el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos de ETA sin resolver: de eso sí que saben y mucho. Anímense a hacerlo, que pueden.

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

Un estadio multifunción

A propósito de qué hacer con la Romareda, evidentemente debemos atender al fútbol y activar los mecanismos para que el equipo de la ciudad y sus aficionados dispongan de un espacio digno. Lo que no podemos hacer es gastar en exceso con la única pretensión de optar, si nos la conceden, a una final de la Champions. Otro caso distinto sería pensar en adecuar ese recinto en concreto para que, aprovechando la inversión, se pudieran celebrar eventos cada dos por tres que convirtieran a Zaragoza en referente de algo: macroconciertos que darían a la ciudad pingües beneficios y rentabilizarían la inversión. Zaragoza, ciudad de grandes eventos a menos de dos horas de viaje de una población que supera los 30 millones. La Expo la dotó de una infraestructura hotelera que si nadie lo remedia estará en precario la mayor parte del tiempo, hay que hacer algo que ayude a evitarlo y que le dé dinamismo a la ciudad. Un campo ‘multifunción’ que además de veinte partidos por temporada sirva para conciertos, circos, patinaje, espectáculos varios, ópera (he visto ‘Aida’ en la plaza de toros de las Ventas), etc. Para ello, quizás habrá que elevar la inversión y dotar al campo de tecnología para retirar el césped (se hizo en el mundial de Estados Unidos) y que aparezcan escenarios fijos o móviles, piscinas, pistas de patinaje, etc., y con un techo que se cierre o abra según las necesidades. Eso solo será posible situándolo en un lugar no céntrico pero dotado de una infraestructura de transporte y aparcamientos eficiente. Las cosas, como decía mi padre, solo se pueden hacer de dos maneras, bien o mejor. La política a veces las hace incluso mal, es muy fácil malgastar el dinero de los demás.

Pedro Calvet Gutiérrez. ZARAGOZA

El vestido de gala en la fiesta de la vida

La buena educación es una característica esencial de una sociedad democrática que se precie. Y si realizamos un análisis de los indicadores más determinantes de esa cualidad, nos permitirá formular un certero diagnóstico de nuestro estado de salud educativa. Porque seremos juiciosos si miramos con sentido crítico la realidad que nos rodea. Respetuosos, si nos negamos a participar en comentarios hirientes o malintencionados. Empáticos, si escuchamos a los demás y tomamos en cuenta sus opiniones y circunstancias. Amables, si decimos ‘gracias’, ‘por favor’, ‘lo siento’, ‘perdón’... Nobles, si elogiamos los logros de los otros. Coherentes, si las palabras coinciden con nuestros hechos. Tolerantes, si no recelamos de quienes tienen diferente cultura, raza o sexo. Considerados, si cedemos nuestro lugar o ayudamos a quienes lo necesitan. Responsables, si tomamos decisiones conscientemente y asumimos sus consecuencias. Cívicos, si respetamos esas sencillas directrices cotidianas que facilitan la convivencia del grupo. Discretos, si hablamos o actuamos sin estridencias y sin llamar la atención. Íntegros, si tenemos el valor de vivir con rectitud, bondad y honradez. Sencillos, si no ostentamos ni aparentamos algo que no somos. Bondadosos, si realizamos el bien y promovemos todo lo bueno para quienes nos rodean. "Tu buena educación es el vestido de gala que vestirás en la fiesta de la vida" (Anónimo).

José Antonio Gayarre Gómez. ZARAGOZA

El Parque Agrícola

El Parque Agrícola de Zaragoza es un gran desconocido, pues ni en el Ayuntamiento que lo puso en el mapa hace más de cuarenta años saben qué es ni dónde está. ¿Por qué? Porque no existe, solo hay un solar abandonado de 300.000 metros cuadrados entre el Canal Imperial y Montecanal, desde el camping municipal hasta Gómez Laguna; una zona verde anónima en los planos de Urbanismo. El que sería el tercer parque más grande de Zaragoza es solo un vacío. En los últimos quince años lo único que ha hecho el Ayuntamiento fue la calle San Juan Bautista de La Salle, que atraviesa el ‘parque’ para dar acceso al camping, y un huerto municipal de tres hectáreas. El resto es solo un solar municipal desatendido, con hierbajos, matojos y matorrales secos; algunos árboles a la orilla del Canal, y un bosquecillo reseco junto al lago de Montecanal, zona de botellón y de incendios –dos este año– muy cerca de docenas de viviendas; motivo por el que se solicitó al Ayuntamiento una limpieza de esta zona. Total, que no han venido a limpiar ni han dado explicaciones, pero en septiembre nos contaron el alcalde y la concejala de estos asuntos –y ya han empezado– que van a plantar 780 árboles, 822 arbustos y 3.400 plantas aromáticas en los nuevos ‘Campos del Canal’, apenas 4 de las 30 hectáreas que tiene la zona verde; ni una palabra sobre las otras 26. A las viviendas que colindan con el ‘parque’ también les gustaría que en su zona plantaran árboles, pero se conforman con que se limpie el terreno para evitar incendios. No sabemos cuándo harán el parque y parece que el Ayuntamiento tampoco tiene ni idea. Pero a este paso será en el siglo XXII.

José Manuel Solá. ZARAGOZA

