¿Hacia un mundo feliz?

Llevo unos días leyendo un voluminoso libro de Yuri Slezkine, ‘La casa eterna;. saga de la revolución rusa’, el cual me ha traído a la memoria la impactante impresión que me produjeron dos viajes, por motivos profesionales, a Polonia y Rusia en los años finales del sistema comunista.

Aquello fue una experiencia que supuso una auténtica vacuna (sin necesidad de refuerzo) contra aquel tipo de regímenes políticos y económicos.

La lectura del citado libro ha coincidido con la visita a España del conocido economista francés Thomas Piketty, compartiendo escenario con nuestra incansable Ministra de Trabajo (de lo cual se ha hecho eco Chaime Marcuello en las páginas de HERALDO). Ambos, que podemos calificar como marxistas de nuevo cuño, han lanzado –como era de esperar– numerosas andanadas en contra del capitalismo y algunas propuestas –como diría Díaz– "chulísimas". No parece que estos ideólogos hayan conocido de primera mano el desastre que supuso el experimento soviético, o que pasen completamente por alto la realidad social de los sistemas totalitarios de hoy día en el planeta.

Su discurso central, la igualdad, es muy fácil de calar en la opinión pública, porque, ¿quién no suscribe un objetivo como ese?, ¿quién no es contrario a las extremas desigualdades del planeta?, ¿quién no critica los muchos defectos de los que adolece el sistema capitalista? Ya solo faltaba la pandemia para acentuar las situaciones de pobreza y dependencia en nuestra sociedad, a pesar de la ejemplar actuación –justo es proclamarlo– de numerosas asociaciones de asistencia social.

Hay que apoyar los esfuerzos para denunciar y corregir la pobreza y la desigualdad en el mundo

Lo que ocurre es que una cosa es proclamar la necesidad de mejorar el mundo y otra encontrar la forma de hacerlo, porque como dice el refrán "una cosa es predicar y otra dar trigo". Pero además también hay que hacer una distinción entre los que piensan de buena fe y aquellos que por el contrario echan mano de la ideología y hacen propuestas que caminan hacia sistemas políticos y económicos notoriamente fracasados.

Empecemos por el tema de la igualdad. ¿Igualdad de oportunidades o igualdad de bienestar? Dicho con un ejemplo: en una carrera de velocidad, ¿igualdad para todos en la línea de salida, o igualdad en la llegada sea cual sea el esfuerzo realizado? Porque evidentemente todos estaremos de acuerdo en que todos los individuos tengamos iguales oportunidades de educación, sanitarias, etc. Otra cosa es el resultado alcanzado en la vida según los méritos acumulados por cada uno.

Muchos argumentarán que en la realidad se producen excesos, fraudes y abusos de todo tipo que conducen a las insostenibles desigualdades que hoy día azotan al mundo, pero para su corrección están los gobiernos, cuya eficacia es desigual como es bien conocido. Pero demos un paso más, y es que los gobiernos pueden actuar dentro de sus límites pero es imposible luchar contra los intereses geoestratégicos y la existencia de privilegios que exceden de su capacidad de resolución. Haría falta un gobierno universal para reconducir las desigualdades... haría falta un mundo feliz al estilo de Huxley... ¿lo tendrán en su mente los nuevos marxistas? Algo de esto parece que es así por lo que se trasluce de las propuestas de Piketty.

Pero la solución de estos problemas no pasa, desde luego, por resucitar modelos económicos y políticos que la historia ha demostrado que conducen al desastre

Sus propuestas son muy diversas, desde limitar a un 10% la posesión de acciones de cualquier accionista de una sociedad (¿en un sistema democrático?) hasta el diseño de toda una gama de subsidios, pasando incluso por la concesión de 120.000 euros a toda persona que alcance los 25 años de edad con la finalidad de que labre su propio destino (prometo al lector que esto no es un bulo sino que lo ha expresado el propio economista). Y esto es una pequeña muestra. Algunos se preguntarán cómo se financia toda esa fiesta... pues ya pueden imaginarse la carga fiscal que sufrirían todos los ciudadanos, y en especial los ricos, por supuesto.

Nadie discute los esfuerzos intelectuales para denunciar la pobreza y desigualdad en el mundo. El problema es encontrar la mejor solución posible, y ello no pasa desde luego por recurrir a experimentos que la historia ha demostrado que acaban siempre en desastre. La historia está cargada de utopías, entre ellas este nuevo mundo feliz que parecen querer implantar estos nuevos redentores.