Ciencia y razón.

La revolución científica, iniciada por Francis Bacon en el siglo XVII en Inglaterra, exigió que las hipótesis científicas planteadas fueran contrastadas empíricamente y solo aceptadas si eran verificadas.

En el siglo XVIII, los filósofos de la Ilustración separaron fe y razón. Explicar los fenómenos naturales o sociales de forma adecuada quedaba reservado a la razón, basada no solo en los hechos, sino también en la demostración y verificación de las teorías. En las últimas décadas del siglo XX, las teorías no basadas en el conocimiento parecía que habían perdido la partida frente al desarrollo del saber. Sin embargo, atravesamos tiempos tormentosos en los que la superstición o los argumentos no verificados empíricamente compiten con teorías contrastadas. En la actual pandemia, frente al conocimiento de los especialistas proliferan ideas descabelladas. Así, el movimiento anti-vacunas se nutre de hechos distorsionados o descontextualizados y opiniones sin fundamento para plantear teorías sin ninguna base. Trabajos publicados en revistas científicas por expertos en campos relevantes se confrontan a ideas absurdas sin ninguna base. Lo malo no es que charlatanes sin formación adecuada inunden las redes sociales con tamañas tonterías, sino que segmentos importantes de la población les den crédito. Todas las opiniones, en lo referente a la ciencia, no son respetables. La ciencia se basa en el debate teórico, la experimentación, la investigación y la demostración de las hipótesis planteadas. Lo demás son chorradas, pero algunas dañinas.