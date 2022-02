Cartas al director de HERALDO: El teatro, la máscara y la mascarilla

El teatro, la máscara y la mascarilla

La máscara ha sido un elemento esencial en las distintas culturas y civilizaciones.

Egipcios, griegos y romanos las utilizaban en sus representaciones escénicas para asemejarse al personaje que representaban. Sin embargo, con el tiempo fue cayendo su uso debido a la ausencia de comunicación humana, se suponía, entre el actor y los espectadores. Las máscaras constituían, es cierto, una representación cargada de intenciones y simbolismos, pero transmitían una sola expresión y un sentimiento único. En el Renacimiento, la ‘comedia dell’arte’ la utilizaba mucho, así como en Venecia, donde lo siguen haciendo en los Carnavales. Los bailes de máscaras eran muy populares entre la nobleza europea de los siglos XVII y XVIII. Y también fue usada en la época de nuestro teatro áureo aunque no existe mucha documentación. En la actualidad, el virus nos ha arrebatado el rostro a todos los actores y nos ha obligado a quienes subimos a un escenario a ponernos una mascarilla, haciendo que te sientas incapaz, encerrado, ya que te da la impresión de que la proyección es casi nula y no te queda otro remedio que convertir tu cuerpo en el conductor de la comunicación. Tienes dificultad para transmitir sensaciones como la ira, la sorpresa, la alegría, la tristeza, por lo que insistes con tu voz. La comunicación con tus compañeros de reparto también es más difícil, ya que muchas acciones no las puedes llevar a cabo y se puede crear una peligrosa separación entre lo que aparece y lo que se oculta. La cuarta pared desaparece y se convierte en un fondo de mascarillas omnipresentes y dispersas a lo largo y ancho del auditorio. Esperemos, sobre todo por nuestra salud mental, que cuanto antes lleguen aires más bonancibles y los actores podamos aparecer con nuestro rostro sobre el escenario.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

Paciente psiquiátrico desamparado

Joven de 33 años, paciente psiquiátrico zaragozano cuya administración provisional de bienes está asignada a DGA. Lleva cinco meses ‘perdido’ en una lamentable situación ‘de calle’ en Barcelona, pasando penalidades: le han robado, apaleado, quitado el móvil y sus gafas, no se organiza para comer y dormir… Está ‘en brote’ y, aunque no es peligroso, puede acabar haciéndose daño a sí mismo o incluso perecer por el desamparo en que se encuentra. Fue una persona normal; buen hijo, estudioso y trabajador, pero a los veintipocos años comenzó el calvario de ingresos psiquiátricos por un trastorno esquizoafectivo con ideas de perjuicio que dirige especialmente a la familia directa, por lo que rechaza cualquier medida que esta le proponga en cuanto a llevar una medicación que le ayude a aproximarse a la realidad y llevar una vida más normalizada e incluso productiva. Los familiares han solicitado al Servicio de Salud Mental un internamiento para valoración psiquiátrica que urge por el penoso estado de desamparo en que se encuentra: desorientado, incoherente y víctima de cualquiera que quiera aprovecharse de él. Hasta hoy, ni el IASS ni Salud Mental han resuelto nada. ¿A qué esperan? ¿A que la situación no tenga remedio y se produzca la muerte por desatención?

M.ª Teresa García Roigé. ZARAGOZA

Nosotros también fuimos adolescentes

Todos fuimos adolescentes. Ahora, muchos somos padres. No nos gusta cómo visten, con quién van, no estudian lo suficiente, llegan tarde a casa... Quizás la vestimenta no importe tanto, quizás sus amistades sean las que son y debamos aceptarlas, igual estudian porque les obligan o a lo mejor tenemos que alargar un poco los horarios. Seguramente si no les gusta estudiar, seguirá sin gustarles; pero con un poco de suerte quizás en un futuro les llegue a encantar y saquen una buena carrera si se lo proponen. ¿Por qué hacerlo obligados desde pequeños pudiéndolo hacer de mayores por gusto? Unas bases, lo fundamental. Es difícil encontrar algo apasionante hoy en día... lo apasionante para ellos es vivir la vida en ese preciso instante. Seguramente encontrarán un trabajo o un medio de vida que les agrade y reconforte su nivel económico, pero a su tiempo, al de ellos. Los dieciséis, diecisiete... es una edad muy mala, donde las cosas muchas veces aún no se tienen claras. Si se echan novio o novia... será el fin de sus estudios y el principio de sus sueños... Probablemente, ya se darán cuenta de lo que perdieron si es que así lo hicieron. No les llevemos la contraria. Están en un momento en el que más vale ceder un poco y no que cuando nos demos cuenta sea ya demasiado tarde. Todo dependerá de cómo amueblen su cabecica desde un principio; en eso, los padres tenemos una gran responsabilidad. La educación, los valores que se les inculquen serán un poso para siempre. A nivel padre-madre, debemos intentar hablar con ellos, tranquilizarnos, dejar que hablen, escucharlos, que digan lo que realmente quieren hacer. No tenemos que enfadarnos a la primera y empezar a despotricar contra ellos por algo que digan que no entre en nuestros planes. Son de ellos, no de nosotros; aunque sigan en casa. Debemos darles libertad, dentro de unos límites a su edad; que sientan que estamos cerca, pero sin agobiar. Intentemos entenderlos y ayudarles en lo que podamos. Son nuestros hijos y cada vez los problemas se les hacen más grandes y pende de ellos un hilo. Construyámoslo fuerte, a su lado cada día, para que, si alguna vez tiran demasiado fuerte, tengamos la seguridad de que estarán a salvo. Lo que para nosotros no es nada, para ellos es todo un mundo. Nosotros también fuimos jóvenes.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

Un amigo se va

"Queda un espacio vacío", decía una preciosa canción de Alberto Cortez, por la muerte de su padre, que viene a mi memoria pues hace una semana perdí a uno de mis mejores amigos. Una amistad que ha durado más de 65 años y que me ha permitido conocer a fondo a una persona. Enrique Santamaría, que ha sido un ejemplo para quienes tuvimos la suerte de conocerlo. Siempre dispuesto a ayudar a los demás, poniendo su tiempo, su energía y su esfuerzo en la dirección de la Fundación Federico Ozanam, donde llevó a cabo una gestión ejemplar. También, un buen deportista, campeón de Aragón de 800 y 1.500 metros. Desde las reuniones habituales de los sábados del grupo de amigos, que comenzaron en 1957, a las excursiones por el Pirineo y las muchas horas de deporte y convivencia en el Stadium Casablanca, hasta la época actual, en que seguíamos con nuestras tertulias de los sábados en el café de Levante. Aplaudo y suscribo la carta, publicada el 31 de enero, ‘La paradoja del líder’, que refleja la vida de una persona que era un modelo. Y como decía la canción, has dejado un hueco en mi vida… que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

