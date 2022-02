Cartas al director de HERALDO: Música en el colegio para molestar a los vecinos

Música en el colegio para molestar a los vecinos

Vivo en el Actur. Al final de mi calle hay un colegio de Primaria y un instituto de Secundaria.

Desde hace un tiempo, por la mañana, en uno de estos dos centros alguien pone música por altavoces de modo que todos los que vivimos en la zona nos enteramos. A comienzo de este curso, a las 2 pm sonaba ‘Libre’ de Nino Bravo. Siempre me ha gustado mucho este cantante, pero, tras meses de oír ‘Libre’ obligatoriamente, le empecé a coger manía. Precisamente en la escuela hay que enseñar que un pilar básico de la convivencia es el respeto a los demás, que si tu libertad para poner música choca con el derecho de otros a no ser molestados esa libertad ya no es libertad sino falta de educación. Además, la elección de ‘Libre’ como signo de que acaban las clases por la mañana fue desafortunada. Nino Bravo no estaba pensando en la libertad que puedan sentir los niños al salir del colegio; sino a la libertad de pensamiento, de expresión, de disentir políticamente en la España de finales del franquismo. Soy profesor vocacional y estoy convencido del efecto civilizador y liberador del trabajo realizado en la escuela. No se puede dar el mensaje de que salir de clase es una liberación. Todo lo contrario, la educación es un privilegio que enriquece y mejora a las personas. Gracias a la educación hay mayor libertad, igualdad y muchas más oportunidades para todos. A finales del primer trimestre, ‘Libre’ dejó de oírse, pero fue sustituida por una canción más estridente, de nuevo al máximo volumen. El equipo directivo de ese centro está creando contaminación acústica y dando el mensaje erróneo de que molestar a los demás es normal. El hecho de educar a niños o adolescentes no les da carta blanca para hacer lo que quieran. Más bien lo contrario, por su responsabilidad en la formación de nuevas generaciones de ciudadanos.

Luis Ignacio Pérez Navarro. ZARAGOZA

El genio de Manacor

Me sumo al homenaje mundial al genio de Manacor y ejemplo universal que es Rafa Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos. Y ahora, el mejor tenista de la historia, al lograr su vigésimo primer Grand Slam en Australia, superando a los otros dos grandes campeones, Federer y Djokovic. Más allá de sus victorias y trofeos, tan justamente conseguidos, están el coraje, el pundonor, la lucha por superar las adversidades, y la confianza en el triunfo, que tantas veces le ha sonreído. Es la victoria de la humildad y la autoestima sobre el falso orgullo que arruinó la vida de otros campeones deportivos. Propongo que al genial Nadal se le dedique una calle en todas las ciudades de España (tome nota, Sr. Alcalde de Zaragoza), para que su genio de gran figura del deporte español y mundial sea admirado e imitado por todos, chicos y mayores, que hoy sentimos el orgullo y la satisfacción de ver al compatriota Nadal en lo más alto del podio mundial. Gracias por habernos enseñado que solo desde la sincera sencillez se puede ser grande. Mi más cordial enhorabuena, Rafa Nadal.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

Política destructiva

Si para ganar votantes los políticos echan mano del fango de los errores que han cometido tanto unos como otros, es que ni tienen argumentos ni están preparados para liderar ningún país. Tenemos una oposición retrógrada que solo piensa en destruir cualquier avance, los ciudadanos que no tenemos color político lo que valoramos de quienes se sientan en la Moncloa son los acuerdos que se toman para que los ciudadanos vivamos mejor. El señor Casado, por ese camino, lo único que está consiguiendo es echar más leña al fuego, que es lo que está acostumbrado a hacer. Este país necesita más sensatez y menos prepotencia, la prepotencia solo nos lleva al enfrentamiento y a la destrucción. Si en un futuro Casado sale elegido le pronostico una legislatura más complicada que la que tuvo su antecesor Rajoy. Se tendrá que comer todos los sapos envenenados que ha empleado para ganar adeptos. El arma que emplea ahora puede ser demoledora para su futuro. Si el futuro de este país se deposita en unas manos cuadradas a las que les importan más las ideas que el progreso y el bienestar, no levantaremos cabeza. Cuando visito algún monumento siento envidia de las gentes del pasado que nos han dejado un legado digno de admiración. Qué distinto de los que tenemos ahora, que solo emplean enfrentamiento y destrucción. ¿Qué legado nos van a dejar para nuestros hijos?

José Sierra Calvo. ZARAGOZA

El aprovechamiento del monte

¡Y dale con cargarse el medio rural! Ahora que estamos en fechas de hacer leña en los montes, ¿por qué no dejan las autoridades el aprovechamiento por los vecinos, como toda vida? Pretenden impedirlo con un montón de normas de cómo hacerlo. Y no tienen ni idea. Lo que se consigue con tanta motosierra y dejar tantas plantas es no dejar crecer el monte, pues las raíces viejas se quedan y le cuesta muchísimo más crecer al monte nuevo. El monte es una cosa viva y hay que trabajarla. Y para rejuvenecerlo y que sea bueno y sano hay que arrancar las matas viejas de raíz y entonces salen las jóvenes con fuerza. Con la política de cortas de ahora se pretende dejar un monte con cuatro matas viejas intocables y el resto abandonado. No tienen ni idea, donde se arrancan las carrascas vuelves a los años y están las jóvenes arriba; donde se hace a motosierra se quedan las raíces viejas y no dejan crecer a las nuevas. Lo peor es que manden tantos ecologistas en todo lo rural. ¡Todo en exceso es malo! Y luego, a pagar para limpiar montes viejos sin trabajar. Hablo de la manera de tener los montes bien y además aprovechar los vecinos la leña y no tener que pagar a brigadas para mantenerlos. Muchos males del agro español y europeo se deben a que casi todas las normas se aprueban desde lejos, sin saber las condiciones de cada zona. ¡Así nos va!

Emilio Maorad Gómez. SANTA EULALIA DEL CAMPO (TERUEL)

Normas para los patinetes

Debido al aumento de los patinetes eléctricos y similares Tráfico ha creado una nueva normativa, por la cual estos vehículos de movilidad personal, a partir de enero de 2024, tendrán que tener un certificado de circulación y cumplir una serie de exigencias técnicas. La norma les prohíbe la circulación por vías interurbanas, autopistas, carreteras, travesías y túneles urbanos, pero también por las aceras, donde hoy día aún puede verse a algún que otro vándalo circulando a todo tren con sus auriculares puestos y practicando ‘slalom’ con los peatones. Estas pésimas costumbres, que resultan tan sumamente peligrosas para los sufridos viandantes, tienen que ser desterradas, a la mayor brevedad posible.

Casilda Sánchez Ramos. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es