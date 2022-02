Cartas al director de HERALDO: El proyecto olímpico debería unir, no separar

El proyecto olímpico debería unir, no separar

En los valles pirenaicos aragoneses y catalanes, el turismo es el principal motor de la economía.

Si hablamos de Aragón, con sus más de 100 km esquiables y las más altas cumbres de la cordillera. Suficiente carta de presentación para que Aragón impulsara su candidatura como Jaca 98. A pesar de que finalmente se llevó el gato al agua la japonesa Nagano, la candidatura aragonesa, con una importante base y capacidad de organización, generó un gran consenso. De nuevo Aragón aspira a los Juegos de 2030, esta vez en compañía de Cataluña. La Ribagorza y el valle de Arán comparten lazos económicos y familiares. Para estas comarcas vecinas los juegos mejorarían algunas infraestructuras y darían proyección turística al Pirineo al darse a conocer a nivel mundial. Pero el gobierno catalán, lejos de buscar un acuerdo entre dos comunidades vecinas, que se necesitan, vuelve a despreciar a Aragón y a los aragoneses, viéndonos incapaces de estar a su altura, tachándonos de incompetentes para estar a su nivel en igualdad de condiciones para esos Juegos. Y ahí estamos, el presidente del Comité Olímpico habla de un proyecto de país que solo conjuntamente saldrá adelante. La consejera de Esquerra Laura Vilagrà dice que Cataluña es la que tiene "el peso y la marca de país deportivo". Pere Aragonès y sus consejeros, en su ejercicio de autodeterminación, abogan por ir solos (los costes a cuenta de todos), y siguiendo esa línea, Joan Canadell dice «si no es ahora, cuando seamos independientes». Es Lambán, en un subidón patriótico, quien les recuerda que hasta los peces debían llevar la cuatribarrada impresa para transitar el ‘Mare Nostrum’ y que todo comenzó en el Pirineo aragonés. Al final, lo que debería ser un proyecto de país y un punto de unión se convierte en un páramo de odio sectario.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Nuestra herencia cultural

El mundo occidental ha mamado, desde hace tres mil años, de las ubres culturales del mundo clásico, es decir, Grecia, Roma y el cristianismo. Occidente se ha impregnado de su esencia cultural y espiritual, siendo quienes somos gracias a esos mundos. Duros espartanos, estoicos atenienses y romanos tenaces poseían dos cualidades básicas que les servían de coraza y escudo ante los infortunios de su tiempo; estas eran la fuerza y el honor. El cristianismo primigenio aportó a Occidente otras dos virtudes que sirvieron para capear desgracias y poder mirar a los ojos a un mundo extremadamente duro y hostil; estas eran el amor y la fe. El mundo pospandémico actual, tan tecnológico y global, está olvidando estos cuatro pilares, por lo que su desorientación, su vacío existencial es evidente y preocupante. Ante este mundo azaroso e imprevisible, el ser humano dispone de estas cuatro armas que le sirven de dura armadura para defenderse de las agresiones de forma exitosa: la fuerza, el honor, el amor y la fe. Me voy a permitir aportar, en función de mi humilde opinión, una quinta coraza que complementa a las cuatro anteriormente mencionadas: el humor. Con estos cinco escudos protectores, no lo olvidemos, el mundo occidental estará incólume, seguro y a salvo.

Miguel Romanos Mur. ZARAGOZA

Nadadores aragoneses

Este mes se celebran los campeonatos infantil y júnior por comunidades autónomas de natación en Palma de Mallorca. Y por esa maravillosa piscina de 50 metros (de las que en Aragón tenemos y dejamos hundir) desfilarán (si la covid lo permite) todos uniformados con sus magníficos chándales, luciendo con orgullo los colores de sus respectivas comunidades. Todos menos Aragón, que, tras haber llegado allí subvencionados por los papis (sí, en esta maravillosa Comunidad somos los padres los que pagamos el viaje a nuestros hijos para que representen a Aragón, en otras este viaje está subvencionado por diputación, federación… para que sus deportistas vayan por méritos deportivos y no por el bolsillo de papá y mamá), irán vestidos de vaqueros o con el chándal de sus clubes, o de lentejuelas, ¡qué más da!, esto es Aragón y no hay dinero en federación (ni vergüenza tampoco).

Patricia Ruiz Simón. ZARAGOZA

¿Dónde están?

Metidos en campaña electoral, me gustaría romper una lanza a favor de los políticos; sobre todo de los autonómicos y nacionales por ser los que más aparecen en los medios. La política y las personas que nos representan son necesarias. Quizás deberíamos dejar de criticar sus conductas: no todos recurren al insulto y a la mala educación en escenarios donde debería cundir el respeto; no todos se aferran a su cargo, parece que por interés más personal que público; no todos se instalan en un partido sin una capacitación o, al menos, una experiencia laboral que los haya puesto en contacto con el mundo real o que justifique su valía; no todos descalifican a un sector productivo de su país en medios extranjeros, cuando deberían trabajar por solucionar el problema, si lo hay, de puertas adentro; no todos ven inviables pactos que luego justifican como imprescindibles; no todos aprovechan la última actualidad para hacerse la foto que más les conviene, o van a defender áreas a las que luego olvidan; no todos se contradicen y dan imagen de desacuerdo cuando lo que querían hacer creer que los une es una misma línea de trabajo; no todos se dan baños de multitudes incondicionales; no todos dejan de ser tiranos por no estar en el otro lado; no todos caen en la intransigencia por presumir de intransigentes; no todos hablan cómodamente en los medios sobre su área de competencia sin contar la realidad de los trabajadores que están bajo su responsabilidad; no todos no reconocen ni se avergüenzan de errores presentes o pasados. No todos, en fin, son así. Seguro que hay algunos que son capaces de llegar a acuerdos por el bien público. Haberlos, seguro que los hay, pero, por favor, y de una vez, ¿dónde están?

Tomás López. ALCAÑIZ

Boris, el excéntrico

Llamamos excéntrico al comportamiento extravagante, diferente, raro, inusual o innecesario de un cierto individuo hacia los demás. En la política de hoy, y dejando atrás al peculiar presidente estadounidense anterior, quien más se ajusta a ese perfil es el del primer ministro conservador británico Boris Johnson, quien no ha hecho más acumular una lista interminable de escándalos. Pese a su negativa a renunciar al cargo, tratando de esquivar las preguntas tanto con educación como con falta de ella, lo cierto es que tiene la suerte echada en cuanto a su permanencia, a causa de los delitos cometidos al celebrar 16 fiestas ilícitas en su residencia oficial, ¡ojo!, durante el confinamiento de la pandemia.

Mar Ramos Navarro. Zaragoza

