Recuento electoral

Ferni se declaraba alérgico al chándal y su peor nota, con diferencia, siempre era la de gimnasia, aunque él fue, todo hay que decirlo, uno de los primeros en caminar por las calles de Zaragoza con unas flamantes Nike Jordan en los pies.

Ferni era un buen lector de filosofía, veneraba a Nietzsche y muchas veces discutimos, a la salida de clase, sobre el superhombre y la muerte de Dios. Cuando empezó la carrera de medicina borró de su mente a Zaratustra y los escasos momentos en que se despegaba de la mesa de estudio los dedicaba a emborracharse y a perseguir faldas por los bares del casco viejo. Ahora que es neurocirujano y padre de dos gemelas tan terroríficas como las de ‘El resplandor’ se ha hecho adicto al pádel, al ‘running’ y a la escalada. «Decathlon es mi tercera residencia» (la segunda es un apartamento que se ha comprado en Jaca), dice, con una sonrisa meliflua que al filósofo alemán le hubiera irritado. Y me confiesa, con fingido pesar, que ya no lee libros ni periódicos. Prefiere las series sanguinolentas y el Instagram. En las últimas elecciones, Ferni votó a Ciudadanos, pero no cree que vaya a repetir voto en las siguientes.

Clarita era la reina de las pistas de baile de León XIII a mediados de los noventa. Con un vodka con naranja en una mano y un Marlboro en la otra, sábado tras sábado entraba en trance poseída por la música ‘mákina’. En los baños de una discoteca de Sitges perdió la virginidad con un italiano que, según les contó a sus cincuenta mejores amigas, era igualito que Eros Ramazzotti. No se puede decir que fuera una estudiante brillante, pero sí voluntariosa y, además de la carrera de Económicas y Empresariales, Clarita hizo un máster en Economía y Gestión de Empresas en la Autónoma de Barcelona. Allí conoció al heredero de una fábrica de rodamientos y componentes industriales con el que se casó por todo lo alto y tuvo una hija monísima. El matrimonio duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio y Clarita regresó con su hija a Zaragoza y se hizo cargo del negocio familiar. Clarita ha votado religiosamente al PP desde que cumplió los dieciocho y no parece probable que a estas alturas vaya a cambiar de religión.

Juancar está enamorado de Yolanda Díaz. Eso es lo que dice mientras se toma una cerveza con un amigo en la terraza de un bar chino de Compromiso de Caspe. Su amigo se ríe y Juancar le insiste: «Te lo digo en serio, tío, estoy enamorado de esa mujer». Juancar trabaja de carretillero en el Merca y vive con su novia en una de esas calles con nombre de monasterio del barrio de Las Fuentes. Adoptaron un beagle y, de momento, no se plantean casarse ni tener hijos. Tampoco cambiar de coche o de barrio.

Yoli está muy cabreada con sus padres. Provenientes de un pueblecito de la dehesa de Extremadura, donde los cerdos disfrutaban de mejores condiciones de vida que los jornaleros, sus padres se instalaron en Zaragoza a finales de los setenta y han votado al PSOE maquinalmente desde que Felipe González, con su pico de oro, conquistó sus corazones. Pero de un tiempo a esta parte es Abascal quien, a través de Jiménez Losantos, se ha ganado su simpatía, y eso es algo que Yoli no puede entender ni les puede perdonar. En una cafetería-panadería de la calle Sanclemente le dice a una amiga: «Votar es una cuestión de estética tanto como de ética. ¿No te lo parece? Ser de izquierdas, tía, es guay, siempre lo ha sido, mientras que la derecha es, por definición, cutre y rancia». La amiga de Yoli asiente, cabeceando, mientras moja el cruasán en un capuchino. «Pero son mis padres, tía, carne de mi carne, sangre de mi sangre, y no puedo renegar de ellos, aunque se les haya ido la pinza y amenacen con votar a Vox», dice Yoli casi con lágrimas en los ojos.

Chorche trabajó durante un tiempo como camarero en un garito de La Magdalena. Tocaba la dulzaina en un grupo que no triunfó, ni mucho menos, pero que grabó una maqueta y llegó a actuar de telonero de los Ixo Rai! en un concierto en Interpeñas. Es feliz en el Piri, que es como llama a los Pirineos, y ha escrito un libro de poemas en aragonés que le ha corregido Chusé Raúl Usón y para el que todavía no ha encontrado editor. Cuando le preguntan si va a seguir votando a la Chunta, Chorche dice: «Dejadme que sea el que apague la luz».

Nacho tiene una tienda de muebles en la calle Mayor. El negocio no va mal, pero tampoco bien. Hace años que no vota. «Gobierne quien gobierne», dice, «a los autónomos siempre nos dan… por el mismo sitio».