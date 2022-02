¿Miedo a pensar?

En una carta a su amigo Jean Posternak dice Simone Weil que hay dos categorías de seres humanos: los que piensan y aman, y los que inclinan su pensamiento y su corazón ante un poder disfrazado que toma forma según diferentes ideas.

En esta estima tenía a las ideologías la filósofa, quien desconfió siempre de las ‘ideas enlatadas’, como diríamos hoy, ajenas por lo general a sus abanderados porque en realidad no proceden de un pensamiento libre. Desde muy joven pensaba así Simone Weil, para quien resulta claro que todo ser humano alberga la capacidad de pensar y tiene el deber de ejercitarla, pues, gran lectora de Pascal desde su adolescencia, la pensadora francesa compartía con su compatriota del siglo XVII la visión de que, aunque el hombre sea frágil como una caña, su fuerza está precisamente en el pensamiento, en el que también radica el fondo de la moralidad y cuanto tiene que ver con la ética.

Simone Weil, que era profesora de instituto, estaba convencida de que la misión de la educación, no sólo a nivel institucional, sino en todos los órdenes de la vida, consiste "en orientar el alma hacia donde debe mirar, en liberarla de las pasiones". Y eso hacia donde hay que mirar no es otra cosa que la realidad, que, para ella, como para tantos autores clásicos, se relaciona de forma directa con la verdad: "La verdad es el resplandor de la realidad", escribe en ‘L’Enracinement’, el libro que dejaría inacabado por su prematura muerte en Londres a los treinta y cuatro años en agosto de 1943.

Todas las grandes decisiones que jalonaron la vida de esta mujer pueden verse como acciones y actitudes de ruptura con cuanto la alejaba de la verdad. El conformismo intelectual o la ortodoxia acrítica no iban en absoluto con ella, que nunca dejó de denunciar aquello que Emmanuel Mounier solía designar como ‘el desorden establecido’. Sin embargo, nuestra autora fue muy consciente de la importancia que cobra en nuestro mundo el poder, y de cómo ese poder logra manipular opiniones que se dejan ‘amoldar’ porque se ven compensadas con algún tipo de ganancia.

Simone Weil creía que no podemos rehuir la búsqueda de la verdad

acogiéndonos a que nos faltan aptitudes intelectuales para alcanzarla



Tal poder lo relaciona Simone Weil con la ‘fuerza’, y no se le ocultaba que "la fuerza, que es soberana aquí abajo, está determinada por el pensamiento de forma soberana", es decir, que ciertas ideas capitanean desde el poder las opiniones de las personas y, en definitiva, las visiones del mundo de los ciudadanos. Y es aquí donde la filósofa se planta, convencida como está de la capacidad y el deber de pensamiento que tiene todo ser humano, y destacando que únicamente piensan las personas, no los grupos ni las sociedades. Denuncia así lo social, como lo hiciera su maestro Platón, señalando que "así como el hombre no está hecho para ser el juguete de una naturaleza ciega, menos aún lo está para serlo de las ciegas colectividades que forma con sus semejantes"; e insiste en que es preciso "escapar al contagio de la locura y el vértigo colectivos". Le horrorizaba la preponderancia de lo social.

Como introducción a uno de sus artículos principales, Simone Weil anota estas palabras de Sófocles: "Sólo siento desprecio hacia el mortal que se reconforta con esperanzas huecas". Y nos señala a todos con el dedo, haciéndonos ver, mediante esta expresión del sabio griego, la importancia de asumir la realidad y la necesidad de analizarla con un pensamiento íntegro. Pues, según ella, nadie debería renunciar a abordar cualquier porción del conocimiento humano porque crea que está fuera de su alcance: no podemos rehuir la búsqueda de la verdad acogiéndonos a que nos faltan aptitudes intelectuales para alcanzarla. Porque –de nuevo con palabras de la filósofa– "no hay que decirse a uno mismo: ‘soy incapaz de comprender’, sino, más bien: ‘soy capaz de orientar los ojos del alma de tal manera que comprenda’". Y creerlo con todo el ser, con el convencimiento de que, por mediocres que sean la inteligencia y el talento de una persona, no se necesita "de un don especial o de una sagacidad excepcional para elevarse de las verdades más simples hasta las concepciones más sublimes". El problema es que pensar resulta doloroso y arduo; es muy duro. Además, como supo ver Simone Weil, "no aporta ningún beneficio ni sacia ninguna pasión; al contrario". Por eso nos da tanto miedo.