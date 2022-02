Séptima desescalada

Aragón levanta desde hoy las restricciones de horario y aforos. También reducirá el uso del pasaporte covid, que solo se pedirá en visitas a hospitales y residencias. Bares, restaurantes, pubs y discotecas ya no tendrán que cerrar de forma anticipada y podrán volver a usar sus barras. Es lógico que así sea puesto que la Comunidad ha reducido en tres semanas hasta un 60% su incidencia acumulada. Las autoridades tienen que ser tan rápidas en imponer restricciones, en cuanto salten las primeras alarmas, como en levantarlas cuando los datos confirman una tendencia clara en el descenso del número de contagios y hospitalizaciones. La lucha contra el coronavirus ha demostrado que hay que ser rápidos y eficaces.

Cuando en España nos acercamos al segundo aniversario de la declaración del primer estado de alarma, en Aragón se está superando la séptima ola. De cualquier modo, la relajación de las restricciones no debe llevar a engaños: la pandemia no ha acabado, puesto que todavía hay una alta incidencia de casos. No cabe, pues, hablar de ‘gripalización’, como se ha hecho desde el Gobierno central, ya que el coronavirus no tiene la estacionalidad de la gripe, posee una mayor intensidad y tiene un mayor efecto en el sistema sanitario, que lleva dos años soportando una enorme presión.

La evolución del virus, aunque presente algunos rasgos esperanzadores, no exime de sus obligaciones a ninguno de los actores involucrados en su erradicación. Los ciudadanos deben completar sus pautas de vacunación con la mayor diligencia posible y, por supuesto, seguir observando reglas básicas de protección, como son el uso de la mascarilla, el control de la distancia o la aireación de los interiores. Los gobernantes deben mantener alta la guardia en la ejecución de los protocolos vigentes, en sostener la atención primaria y hospitalaria, y en vigilar la evolución de la pandemia.