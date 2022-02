Tuve la suerte de estar allí cuando se mantenía el delicado equilibrio de Sebastopol como base naval rusa y Crimea ucraniana.

Trenes de la era soviética te llevaban en horarios nocturnos de Kiev a Dniep, y de allí a Simferopol, ya en Crimea, para llegar a Sebastopol. Dormir en un edificio destartalado de la calle Karl Marx era la guinda que coronaba el proceso de inmersión.

Rusos y ucranianos comparten su misma historia fundacional con el Rus de Kiev y posteriormente Vladimiro el Grande (980-1015) imponiendo el Cristianismo a todos ellos. Mucho más cerca, los rusos vieron cómo las entonces potencias coloniales Inglaterra y Francia eran aliadas del ya decrépito Imperio Otomano e impusieron la salvaje guerra de Crimea (1853-1856) que consiguió derrotar al zar Alejandro II, que no olvidaría la alianza de países europeos contra ellos.

Para Rusia, Sebastopol, su puerto más importante, es vital, la clave y origen del conflicto. Ahí siempre ha estado la flota del mar Negro. Es su salida natural al mediterráneo y todas las vías comerciales hacia el sur. Es parte de su historia, ahora y cuando los zares y la aristocracia rusa huían a sus mansiones hacía los más templados climas de Yalta, en la ribera este de Crimea. Stalin organizó la conferencia allí en la dacha de los Romanov para dejar claro quién era el nuevo ‘zar’ en 1945. La Alemania nazi en la II Guerra Mundial también conquisto el estratégico puerto de Sebastopol. Su particular Gibraltar. Todo enemigo de Rusia ha tratado de conquistar Crimea y Sebastopol, una y otra vez.

Rusia ha construido un inmenso puente de 19 km y 3.300 millones de euros que une definitivamente el estrecho de Kerch con Crimea y Sebastopol. Y en estas los sucesivos gobiernos ucranianos desde la revolución naranja de 2004 hasta 2019, no exentos de injerencias externas de toda índole, han sido una mezcla de corrupción y desánimo para la población, Estados Unidos, la UE, la OTAN y Rusia siguen jugando sus respectivas fichas en el tablero. Rusia ocupó militarmente Crimea en 2014, no rendirá nunca Sebastopol, pero además no permitirá la anexión de Ucrania a la OTAN. Dolidos, alegan que consintieron la reunificación alemana a cambio de unas supuestas cláusulas (la OTAN no se expansionaría una pulgada hacia el este) que no se cumplieron. La incorporación progresiva de todos sus exaliados del bloque del este a la UE y a la OTAN es algo que no pueden ignorar. La Ucrania que hoy conocemos se formó gracias a Lenin y la constitución de 1924, la cesión de Crimea (hasta entonces rusa) a Ucrania la hizo Kruschev en 1954, entre otras cosas para compensar su conciencia del horror comunista stalinista para con Ucrania. Todos soviéticos hasta 1991.

Un conflicto bélico acabaría en los mismos términos geopolíticos actuales:

Ucrania devastada, Rusia marginada y la UE, a pagar los gastos de reconstrucción



Soy de los que pienso que tanto Ucrania y Rusia son parte de nuestra seguridad europea, deberían ser nuestros aliados en el futuro, los dos, con todos los cambios básicos para una democracia que haya que exigir. Que Ucrania es un país independiente no lo dudo, que para Rusia Ucrania no puede ingresar en la OTAN también lo tengo claro. No seamos hipócritas aplaudiendo al bueno de Kennedy por impedir misiles en cuba y ahora no comprender lo mismo hacia Rusia si sus dos últimas fronteras, Bielorrusia y Ucrania (añadamos Georgia) suponen lanzaderas de misiles y tropas estacionadas de la OTAN en el patio de su casa. No sé si Ucrania debería seguir el modelo finlandés de neutralidad, eso desde luego allanaría su camino a la UE y convencería a Rusia de que los norteamericanos no pretenden otro conflicto ‘en defensa de la democracia’ que arrase otro país y de paso obligue al resto de los europeos a armarse hasta los dientes y entrar en un conflicto estéril. El complejo armamentístico/industrial que denunciara Eisenhower frotándose las manos con el ‘business’ que se avecina. Y mientras el bueno del pueblo ucraniano sufriendo los embates de la geopolítica, y la desgracia de unos líderes sin opciones ni salida. Espero que el actual presidente Zelenski tenga suerte, la va a necesitar. Un hipotético conflicto bélico acabaría en los mismos términos geopolíticos actuales, exactamente los mismos, nadie ganaría y Europa otra vez en guerra. Ucrania devastada, Rusia marginada, la UE empobrecida y a pagar los inmensos gastos de reconstrucción. Eso como mínimo.