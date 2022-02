Carta al director de HERALDO: Otra vez al borde de la guerra

Otra vez al borde de la guerra

Cuando se genera un conflicto como en Ucrania, la negociación para llegar a un entendimiento por la vía pacífica también es posible, y ha existido siempre.

Pero por desgracia hay casos en que ninguna de las partes cede, ambas se envalentonan y entonces se produce el enfrentamiento bélico. Varios miles de años de cultura y civilización no son capaces de solucionar los conflictos y evitar las guerras al comienzo del tercer milenio. A pesar de tanta cultura y progreso, de tanta ciencia y tecnología, las guerras envueltas en religiones e ideologías, junto con los intereses creados y por crear, son el gran fracaso de la humanidad. Pues no se trata de buenos y malos. Se trata de una práctica brutal y sanguinaria en la que el hombre se enfrenta al hombre para matar y destruir. Y siempre el vencedor, de cualquier raza y color político, a la vez no cesa en su empeño de proclamar que su doctrina es la mejor. Francisco de Asís reflexionó sobre el hecho de que la propiedad es potencialmente violenta, y que al sentirse amenazada tiembla y llama al propietario para que la defienda. El propietario empuña las armas y se enciende la guerra. Las más viejas tribus ya luchaban entre sí por la defensa de su territorio, y por la conquista de nuevas tierras. Poco avanzamos. No hay guerras legales e ilegales, justas o injustas. Todas son iguales. Y los muertos son todavía más iguales. El no a la guerra es un grito de todos y hacen mal quienes lo utilizan como propaganda. Religiones e ideologías, la izquierda y la derecha en malas manos, origen o semilla mezclada con los intereses son la madre de las guerras. ¡Pónganse a trabajar, señores diplomáticos! Y si no ven una buena salida del conflicto en Ucrania, declaren a esa nación tierra de nadie. Es decir, ni para Rusia ni para la OTAN, para los ucranianos a su entera voluntad, libres y en paz.

Luis Buisán Villacampa. BARCELONA

La sobrecarga de los tutores

Durante estos dos largos y difíciles años de pandemia, el profesorado ha hecho un sobreesfuerzo impartiendo clases tanto presenciales como ‘on line’. Los profesores tutores han hecho un ejercicio extra de adaptación para poder conocer y motivar a sus alumnos. La pandemia ha traído consigo un bajo rendimiento en el alumnado en general, problemas psicológicos y a veces ansiedad y dificultad de concentración. Los tutores han tenido que hacer frente a estas situaciones para las que no estaban preparados y han tenido una sobrecarga física y emocional. Trabajan conjuntamente con padres y orientadores siempre con el objetivo del bienestar y adecuado desarrollo del alumno en todas las áreas de su vida y personalidad. Reconozcámosles su gran valor, vocación y profesionalidad en estos tiempos tan adversos.

Carmen García Morán. Zaragoza

Cuando no hay explicación

Escribo para transmitir mi descontento al saber de nuevo que no voy a poder ver a mi hija competir por segunda vez. Mi hija hace atletismo, que no es precisamente un deporte con mucha afición comparado con otros como el fútbol. Siendo conocedora de ello, creo que tengo el mismo derecho que el resto de los padres de verla y disfrutar del atletismo. En este caso, como la competición es en el Palacio de Deportes, lugar cerrado, no se cuál es el criterio para no poder acceder a las gradas. Quizás sea económico, ya que en otros deportes con aforo a la mitad se puede acceder. Me siento discriminada por parte de Zaragoza Deporte, al ser quien gestiona el Palacio, ya que en otras instalaciones deportivas municipales se puede acceder. Espero que el sentido común reine en el Palacio de Deportes.

Priscila Álvaro Carrillo. CASETAS (ZARAGOZA)

¡Que inventen ellos!

A propósito de los premios Nobel cabe hacer una reflexión sobre la historia de España en la meca de la intelectualidad. Así, pese a ser la cuarta nación por población en la Unión Europea, nuestro país únicamente cuenta con siete galardonados, de los cuales cinco son ilustres escritores y solo los dos restantes son científicos. Pueden parecer meras cifras sin significado, pero revelan la cruel dicotomía entre las letras y las ciencias españolas. Desde siempre, España ha sido un referente en la literatura mundial, concibiendo a eminentes autores cuyos versos y prosas están a la altura de maestros de la pluma como Tolstói o Shakespeare. Por ende, obras como ‘Don Quijote de la Mancha’ o ‘El burlador de Sevilla’ han dado lugar a argumentos y personajes universales que trascienden las épocas y que perdurarán en el imaginario popular. Lamentablemente, las disciplinas científicas no han corrido la misma suerte y, a pesar de los esfuerzos y el talento de muchos investigadores, España siempre ha desmerecido históricamente al científico, al contrario que nuestros vecinos europeos. Y, lo que es peor, esta catástrofe intelectual ha llegado a nuestros días. Miles de cerebros españoles abandonan anualmente el hogar para ser acogidos por otros países que aprecian su talento y potencial, buscando mejores condiciones de trabajo o proseguir con sus investigaciones con tal de hacerse un nombre en la ciencia actual. "¡Que inventen ellos!", dijo el célebre Miguel de Unamuno, otro gran escritor español, pero al menos que inventen aquí.

Javier Peña Vicente de Vera. ZARAGOZA

Cuando vas al cajero

La reorganización de las oficinas bancarias me lleva a recordar las de antes, donde el cajero, una persona, te saludaba y hablaba y te daba el dinero en mano o en sobre, según lo necesitases. Ahora, animan al personal a descargar en el móvil una aplicación de la banca cibernética que no sirve a todos por igual, por falta de medios o conocimientos, creándonos confusión y abandono de los clientes de siempre, mayores y con menos recursos. Como ahora las oficinas no tienen nuestros ahorros en efectivo, tenemos que salir a la calle y enfrentarnos a la pantalla de un cajero automático (abierto o cerrado) que no nos saluda ni habla, pero sí nos pide un PIN, el código IBAN con 20 dígitos, pulsando teclas ‘cancelar’, ‘corregir’, ‘continuar’, procurando no equivocarnos para no tener que empezar de nuevo. Como este cara a cara se realiza en una acera, podemos ser observados por muchos, y puede haber algún avispado que te ha controlado, te sigue hasta casa, te acompaña al ascensor y, ante tu asombro, se produce el cambio de bolsillo de tu dinero que tanto sacrificio te costó ganar y sacar. Bien es cierto que si solicitas ayuda a la oficina por indefensión, impotencia y agobio, como solemos sentir los mayores ante un cajero automático, de momento, hay empleados que te atienden, acompañan al cajero y solucionan las dudas.

Marcelino Arduña Domingo. ZARAGOZA

