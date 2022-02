Mis padres me han obsequiado con un montón de periódicos viejos.

Casi todos son ejemplares del HERALDO. Estoy haciendo cajas y los uso para proteger algunos enseres. Me detengo en ciertas portadas y no puedo evitar hojear sus páginas interiores cuando las separo de las demás. Pienso, no sin cierta incomodidad, en lo rápido que pasa el tiempo. Muchas veces, es bueno que así sea. Es mejor pasar página, literalmente. Sostengo entre mis manos un ejemplar del 26 de septiembre de 2018: por aquel entonces, acababa de comenzar el curso y yo era funcionaria en prácticas. Como diría Ángel Guinda, a quien me gustaría recordar cariñosamente, todos nos hemos desencajado un poco desde entonces. Llego a la sección de Opinión, en donde encuentro textos de Pilar de la Vega, Encarna Samitier o Carlos Sauras. Con tanto trasiego, todavía no he decidido el tema de mi próxima columna. Las cajas son como las ideas, se me ocurre: siempre hay alguna estorbando por ahí y, sin embargo, cuando más las necesitas, no das con ninguna. Mis padres siguen comprando el HERALDO y guardan, con especial cuidado, los ejemplares de cada día 3. Gracias, papá y mamá. Sé que mi exalumna Julia también me lee. Querida Julia: ¿qué tal están yendo los exámenes? Espero que te guste la columna de este mes. No pasaré a la historia, pero quizá, en alguna ocasión, uno de estos textos tenga una segunda vida y contribuya a que la mudanza de algún lector o lectora sea más llevadera. Eso, de repente, me hace ilusión. Qué bien se me da envolver los vasos. Venga, uno más y me siento a escribir.