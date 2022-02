Cartas al director de HERALDO: Un futuro más allá de la humanidad

Un futuro más allá de la humanidad

Cuando la humanidad ha conseguido prosperidad y salud, después de superar el hambre y la enfermedad, se proyecta que el próximo objetivo sea la inmortalidad.

En el siglo XX, la esperanza de vida pasó de 40 años a 80. Se duplicó. En el siglo XXI, con la misma proyección, ya ha nacido el humano que viva 150 años. Y deberemos pensar que en el XXII se vencerá a la muerte. Llegaremos a seres ‘amortales’; no inmortales, pues se podrá morir en accidente o guerra. La medicina lucha por regenerar órganos y tejidos, buscando la eterna juventud. Nanorrobots podrán navegar por nuestro torrente sanguíneo, identificando enfermedades y destruyendo patógenos y células cancerosas. La bioingeniería reescribirá el código genético que podrá manipular libremente. Tijeras genéticas permiten eliminar o intercambiar fragmentos del código a voluntad para proteger a nuestros hijos de enfermedades hereditarias. Se reconectarán circuitos cerebrales e incluso crecerán extremidades nuevas y más capaces. Habrá una revolución de humano a ‘ciborg’, que será un cuerpo orgánico integrado con dispositivos no orgánicos. Se crearán los nuevos órganos que sustituirán a los enfermos. También manos biónicas, ojos artificiales y cerebros informatizados. Este ciborg alcanzará capacidades que superarán, con mucho, las de cualquier cuerpo orgánico. El ser humano se mejora a sí mismo cuando se une a robots y ordenadores. Seremos capaces de crear individuos conforme a unas pautas, condiciones y formas preestablecidas. Creando un nuevo ser a partir del ya existente; clonando otro nuevo. Los humanos, desde la genética, cambiarán primero una de sus características, después otra y otra, hasta la plenitud. Supondrá que ha empezado a dejar de ser solo humano.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

Con pan y afecto

El hambre camina por todo el mundo. Se habla mucho de esta realidad y se combate. Menos conocidas son las carencias afectivas de muchos de estos niños. A la luz de las neurociencias sabemos que la interacción madre-hijo tiene un efecto de maduración del núcleo amigdalino, del núcleo septal y de todo el sistema límbico que preside las relaciones sociales. Así, en situaciones sociales difíciles como la pobreza, una interacción padres-hijo inadecuada conduce a una maduración desordenada de estas estructuras y sería probablemente el origen de comportamientos antisociales o violentos. Estas evidencias refuerzan la importancia de medidas preventivas desde la edad temprana y es legítimo indagar en la vida familiar, el estrés materno y una posible depresión que compromete su disposición a la calidad de relación con su bebé o su hijo, en una fase donde se desarrollan múltiples conexiones sinápticas y se establecen circuitos cerebrales. Nuestro cerebro es social y las carencias afectivas pueden dejar lesiones importantes. Los niños deben ser tratados con pan y afecto. Es decir, su estómago y su cerebro. Los programas de actuación deberían incluir este punto. No existe acto humano mas digno que cuidar la salud de los niños.

Joaquín Callabed. BARCELONA

Desde la carretera

A lo lejos, desde la carretera, se divisa un cerro, destacando una torre con su campanario desafiando al viento, con un gallo de metal indicando por dónde vienen los aires de un clima otoñal. Aparco el coche adentrándome en el pueblo. Casitas bajas alineadas, fachadas de color blanco, cuelgan en el muro tiestos de geranios de colores, rosas, rojos, blancos, y un verdor de hojas envuelve las paredes. Paseo en dirección a la plaza. Calles adoquinadas de un gris matizado y limpio. Una anciana riega sus plantas canturreando. Un portalón de madera abierto, con aldaba en el centro, embellece el rincón. Andando llego a la plaza. De una fuente central, circular, de piedra, mana agua transparente y fresca de sus caños. Doy con el torreón que vi desde la carretera. A sus pies, una iglesia diminuta, de estilo románico, cercada con rejas de forja negra oxidada por el paso del tiempo. El claustro guarda un huertecillo de frutales cuidado por un viejo sacristán, formando un pasillo hacia el interior de la iglesia. Unos ancianos que se agrupan sentados en un banco de piedra toman el sol de primeras horas de la tarde. Me acerco y pregunto cuántos habitantes hay en el pueblo. No lo saben con exactitud. Se quejan del abandono del campo, rico en cereales, alfalfa y hortalizas. Sus hijos han emigrado a la capital. Comentan que solo vienen de visita con sus nietos una vez al año. Los nietos crecen casi sin conocerlos y cuando vienen al pueblo buscan un rincón para estar cómodos y de sus mochilas sacan unas máquinas que llaman móviles o tabletas. Las horas pasan sin despegar los ojos del aparato. Ni siquiera comerían. A la hora de la despedida de los hijos y de los nietos, una de las abuelas y yo no podemos aguantar el llanto. El coche se aleja, los nietos se despiden con un gesto de las manos, sin mirar. El cerro se ensombrece a la caída del crepúsculo. La pradera se matiza en tonos verdes agrisados.

Pilar Valero Capilla. Zaragoza

Matías Uribe y ‘Furia bajo la roca’

Leí hace poco el libro ‘Furia bajo la roca’, una crónica novelada de Matías Uribe, editado por Amazon.es, que merece la pena tener en tu biblioteca particular, especialmente los amantes de la música. En él, de forma novelada, y siguiendo un riguroso proceder en el tiempo, se cuenta la historia familiar, los entresijos de una saga vinculada a la música, y el nacimiento a finales de los años cincuenta del primer grupo de rock español, The Rocking Boys, al albur de la influencia americana y de la incipiente movida musical, sorteando no sin dificultades el inmovilismo impuesto por el régimen de la época. Aparecen historias verídicas, fruto de una prolija investigación y de la memoria imperturbable del único componente vivo del grupo, Carlos Jaime Gómez, vinculado estrechamente a La Línea de la Concepción, y con una historia personal que aparece en el libro como el guion de una película muy real. El libro se deja leer con fruición, muy ameno en su narrativa secuenciada en el tiempo, cuenta la historia del nacimiento y los duros comienzos de esta banda de cuatro amigos andaluces que contra viento y marea saborearon las mieles del éxito, a finales de los años cincuenta y comienzo de los sesenta en una España que, al menos en la música, comenzaba una cierta y disimulada apertura cultural. Gran libro de Matías Uribe, profesor de Historia y periodista, crítico musical durante muchos años de HERALDO, que consigue con este libro uno de sus éxitos editoriales más destacados. ¡No se lo pierdan!

Luis Solanas Cebolla. Zaragoza

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es