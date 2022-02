Cartas al director de HERALDO: Vuelven los tambores de Semana Santa

Vuelven los tambores de Semana Santa

Fue muy agradable volver a oír los tambores de los cofrades en los ensayos para Semana Santa.

Suenan muy distinto a los tambores que oigo desde casa procedentes de un cuartel cercano cuando ensayan para algún desfile. Los tambores militares suenan a guerra aun en tiempos de paz, y más ahora cuando está candente el conflicto entre Ucrania y Rusia. Esos tambores, cuanto más lejanos, mejor. Los de Semana Santa suenan a misticismo y a recogimiento aunque se ensaye al aire libre y se escuchen en desfiles por las calles. El Ayuntamiento ha concedido permiso para que los cofrades ensayen en 26 espacios y puede que uno de ellos sea en las tapias del cementerio de Torrero, pues los he escuchado cercanos desde mi casa. Hay vecinos a los que les molesta, algo incomprensible. Aún no se sabe si habrá procesiones en Semana Santa, pero hay que ensayar por si se permiten. Las procesiones de Semana Santa son una de las tradiciones más arraigadas y, para creyentes o descreídos, representan un gran espectáculo. También es buena noticia la renovación de la Rosaleda con 80 especies de diferentes partes del mundo, uno de los mejores espacios del Parque Grande José Antonio Labordeta. Cada uno de los parterres tendrá un color de floración diferente. ¿Qué zaragozano no ha paseado por allí? Era uno de los lugares preferidos de mi abuela cuando nos llevaba en tranvía a mi hermano, a mí prima y a mí. Para mi abuela materna, el Parque Grande, que entonces se llamaba Miguel Primo de Rivera, y el Pilar eran los lugares emblemáticos de Zaragoza. También pasamos mi pareja y yo algunos ratos allí, cuando novios, pues es lugar apartado, discreto y floreado. Ciertamente el Parque Grande necesita mucha obra de renovación y aprovechamiento de un magnifico espacio del que podemos gozar todos los zaragozanos y visitantes.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

A los sesenta años

Y llegó la fecha, sesenta, una edad que abre la puerta a la madurez. Hace años, cuando me encontraba una persona de sesenta años, pensaba que era muy mayor. Ahora que acabo de entrar en esa decena, siento que sigo siendo la misma jovencita que no paraba quieta. Pienso que la edad es una fecha en la que nos tocó nacer. El espíritu y ganas de vivir están dentro de uno mismo. Doy infinitas gracias a Dios por la familia que me rodea, son mis cimientos y mi fortaleza. Gracias también a los amigos que me acompañan. Si recogemos lo que sembramos, no lo hice tan mal, porque mi cosecha es excelente. Repaso mi vida haciendo balance y pienso que a pesar de las dificultades y de muchos momentos delicados tengo suerte. En fin, sesenta años no es dejarse caer y pensar que las cosas se encaminan hacia su fin; al contrario, comienza una etapa que nos aportará nuevas vivencias y que sabremos capear, porque la experiencia es un grado. Gracias, vida, gracias familia y gracias de nuevo a todas aquellas personas que caminan a mi lado y me escuchan sin juzgar.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

Los jinetes del Apocalipsis

La historia de la humanidad ha tenido siempre presentes a esos jinetes del Apocalipsis que representan la negatividad del ser humano. Por un lado, el hambre lo seguimos teniendo en el mundo, tanto en desnutrición como en malnutrición debido a la obesidad y el sobrepeso. A su vez, la guerra siempre ha estado de actualidad, y hoy más que nunca, al sonido de unos tambores tanto en Europa como en Oriente Lejano. La situación en Ucrania así como la de Taiwán hacen que tanto Rusia como China sean las amenazas que ambos países tienen en sus puertas. Un segundo nivel de actores de posible belicismo son Irán y Corea del Norte, que no quieren perder protagonismo en este nuevo escenario mundial. El tercer jinete es la muerte, y lo hemos visto reflejado en esta pandemia mundial que sigue sin finalizar, donde algunos expertos atisban un posible final cercano, a fin de pasar a una estacionalidad como la gripe. Por último, el miedo junto a la incertidumbre, que poco a poco se está apoderando de los habitantes del planeta reproduciendo una vez más, situaciones que creíamos olvidadas, pero que en este siglo XXI tecnológico vuelven a estar de actualidad; hay bastantes paralelismos con la antesala de la II Guerra Mundial. Avanzamos en ciencia y en tecnología, pero seguimos suspendiendo en solidaridad y compresión.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Viajar para vivir

Una de mis aficiones es viajar. Después de haber estrenado el año por las Rías Bajas, me siento una privilegiada al poder ampliar mi visión del mundo y de la vida. Cuántas veces, durante el confinamiento, he repasado mis álbumes de fotos digitales y he reconstruido en mi mente esas escapadas que me han aportado tanto. Aparte de descubrir lugares increíbles, paisajes maravillosos y sitios míticos, viajar significa vivir experiencias que nos van a marcar. Desgraciadamente, este virus está cambiando muchas de las rutinas y aficiones que antes teníamos. El miedo a ser contagiados, aun cumpliendo rigurosamente los protocolos, ha disparado el sedentarismo en gran parte de la población. Hasta los que tenemos más práctica e incluimos este hábito como una de las opciones nos sentimos inquietos acerca de cómo gestionar esas incertidumbres que nos acechan. Esperemos que los efectos de la pandemia se vayan reduciendo y que las perspectivas de una nueva normalidad sean mejores que las que se vislumbran actualmente. Me gustaría seguir las directrices de esta frase de la escritora y filósofa Susan Sontag: "No he estado en todas partes, pero están en mi lista".

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

Trabajar en exceso

No descubre la pólvora quien osa señalar que el frenético ritmo de vida que llevan muchos trabajadores puede llegar a afectar seriamente su salud. Es sabido que trabajar en exceso desde edades muy tempranas –pese al impresionante avance de las tecnologías–, a base de ir cumpliendo objetivos cada vez más ‘inalcanzables’ en cualquier campo profesional, puede llegar a convertirse en una carga peligrosa. En esta sociedad consumista del siglo XXI que nos ha tocado vivir, existe un sector de personas con el anhelo, la meta y la firme ilusión de tener cuantas más cosas mejor, por lo que no dudan en trabajar más horas cada día para poder obtener así mejores retribuciones económicas, hasta el punto de ser el aspecto laboral su prioridad. Hay que recomendar a la ciudadanía que evite cualquier tipo de excesos y que se centre en el valor indudablemente más importante de la vida, como es la salud.

Casilda Sánchez Calderón. ZARAGOZA

