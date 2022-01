Varios ministros del gobierno de Aznar llevaron su féretro a hombros.

Lo enterraron junto a un olivo, en Iria Flavia, hace veinte años. Y no es frecuente que varios ministros lleven de ese modo el féretro de un escritor, aunque sea premio Nobel, académico de la Lengua o arzobispo de la literatura.

La samaritana de su vejez, así denominó Francisco Umbral a Marina Castaño, su segunda esposa, acaba de publicar un artículo, una carta a Camilo José Cela, que te pone los pelos de punta por las tonterías que refleja, la actitud que contiene y más de un fragmento que parece escrito en estado de epilepsia.

A Cela hoy, veinte años después de su muerte, lo leen cuatro, o sea casi nadie, no dejó discípulos ni tampoco acólitos, y sembró animadversión, mucha, en buenos escritores, al margen de que no permitía alabanzas de otros autores delante de él con la excepción de Quevedo, y al margen de que es mejor no recordar sus chistes y exabruptos sobre putas o maricones por el sonrojo y sabor de confitura agria que producen.

Los artículos que publicó en los últimos años de su vida eran plomizos, algo rancios, olían a refrito y carecían de maestría. Y hay textos suyos que no pasan de ser baratija o baile de cabra amaestrada. Pero todo eso no es obstáculo para afirmar que Cela es uno de los grandes escritores de la posguerra, dejando a un lado sus gilipolleces y si se tocaba los huevos en la hora de la siesta, un narrador que escribió ‘La colmena’ y ‘Pabellón de reposo’, casi nada, dos novelas que me siguen gustando y que me dedicó un día ya lejano tras una comida inolvidable.