Cartas al director de HERALDO: En la muerte de un poeta

Poesía renovadora. ‘La llegada del mal tiempo’, título de uno de sus libros, se ha llevado por delante la vida de Ángel Guinda, al igual que meses atrás se llevó las de los también poetas José Verón Gormaz y Miguel Ángel Marín Uriol, si bien no se ha llevado su Obra, en términos juanrramonianos, o su Libro total en términos mallarmeanos, dado que Guinda supo hacer suyo el verso de Horacio: «No moriré del todo». Su poesía, didáctica, moral, ética, estética y, ante todo, renovadora, en la estela de los ‘Nueve novísimos’, a cuya generación pertenece, seguirá teniendo vocación de eternidad para las conciencias pensantes y sintientes, que siempre podrán contar con la ‘invitación a la poesía’, en términos cernudianos, de Ángel Guinda.

Miguel Ángel Longás Acín EJEA DE LOS CABALLEROS

La marcha de un maestro. Cuando parecía que enero no daba para más malas noticias, llega, como llega el cierzo, la del fallecimiento del poeta Ángel Guinda. Considerado un maestro por la mayoría de los poetas aragoneses, su marcha nos deja un gran vacío. Quedan su recuerdo, su bondad, sus tertulias, sus jotas, su manera de entender el tiempo y su obra, de la que rescato este verso: «Si me quitan la vida escribiré con la muerte». Sigue escribiendo, Ángel, nosotros te seguiremos leyendo.

Jorge Ortiz Robla ZARAGOZA

Ha ocurrido ya en otras calles de Zaragoza, como en la avenida Goya, San Juan Bosco y varias más, con ocasión de su reforma o de la construcción de los carriles bici.

También el proyecto de reforma de la avenida de Navarra contempla la eliminación de la vegetación existente en la mediana para dejar sitio a la vía ciclista. No se trata, por lo visto, de especies protegidas o ejemplares que hayan sido considerados dignos de salvarse (excepto unas pequeñas palmeras que se han transplantado), pero existe en dicha mediana un buen número de adelfas que, por su variedad o forma de poda, han adquirido porte arbóreo, junto a cipreses de diversos tamaños. Seguramente llevan ahí cuarenta o cincuenta años y ya forman parte de nuestro paisaje urbano; han resistido el continuo tráfico de una vía como esta durante tantos años y muchas de ellas tienen formas incluso retorcidas e inclinadas, posiblemente debidas al cierzo o, quizá, al golpe de algún vehículo. Es cierto que la avenida de Navarra requería –hace tiempo ya– una reforma completa; pero es triste no haber sido capaces de elaborar un proyecto que mantuviera este singular arbolado, este patrimonio natural de todos. Según lo publicado, se plantarán numerosos ejemplares nuevos pero, crecidos, ¡los verán nuestros nietos! Ahora que acaban de aprobarse leyes que protegen a las mascotas como seres ‘sintientes’, ¿no son dignos de alguna consideración ejemplares arbóreos que llevan medio siglo entre nosotros? ¿No sería posible trasplantar un buen número de ellos? El Ayuntamiento está pidiendo ‘padrinos’ para el llamado ‘Bosque de los Zaragozanos’ que quiere crear; propongo que comience a poblar dicho Bosque con estas adelfas y cipreses que, de otra forma, acabarán hechos serrín en poco tiempo. ¡Yo los apadrino!

Gabriel García Domingo. ZARAGOZA

Detrás de un gobierno o estado imperialista, hay una serie de condicionantes sociales y políticos que el común de sus ciudadanos acepta a pies juntillas. El pueblo alemán aceptó como verdades los preceptos nazis de superioridad de raza y de pueblo dominante frente a otros calificados como inferiores e incluso degenerados. Ya antes de la Primera Guerra Mundial, los prusianos tenían la delirante idea de que eran un pueblo superior destinado a gobernar. Hoy volvemos a tener las mismas sensaciones frente al probable conflicto en Ucrania, ese sentimiento patriotero de Rusia sobre todos aquellos que un día formaron parte de su imperio. Pero no vayamos tan lejos, cerca de casa también tenemos ejemplos de esta pervertida doctrina por la que unos territorios propugnan o practican la extensión del dominio sobre otros por medio de la fuerza militar, económica o política (definición de la RAE sobre imperialismo). Ahora se plantean unos Juegos Olímpicos en España, que se realicen en los Pirineos, contando que esta cordillera se extiende desde Euskadi hasta Cataluña. Los aragoneses, que solemos ser bastante conformados, entendimos que de igual a igual se podía realizar un buen proyecto con el que todos salir beneficiados. Y de pronto llega el gobierno catalán y nos dice que no, que ellos serán la ‘cap’ del proyecto, que si queremos algo pues de segundones. Y yo a esto lo llamo directamente ‘imperialismo’. Pues no, ahora nosotros decimos no. O de igual a igual o, como se dice aquí, rompemos la baraja. No vamos a consentir que, contando además con la mayor superficie esquiable de todo el Estado, vayamos a quedarnos viéndolas venir mientras otros manejan el cotarro. Y no es que me interese el deporte, no es un asunto que me atraiga de ningún modo, pero sí me importa sentirme igual que los ciudadanos de otros territorios del Estado y me niego en redondo a que me manejen como a un fantoche. Señores del COI, Gobierno de España, muchos esperamos que hagan lo correcto y frenen estas ansias imperialistas de un gobierno, porque lo contrario nos volverá a demostrar que aquí, en el Estado español, existen ciudadanos de primera, de segunda e incluso de tercera. Si queremos un equilibrio territorial no se pueden consentir este tipo de cosas.

María Araceli Cucalón Cases. ZARAGOZA

Si a algo somos sensibles los pensionistas es al importe de nuestras pensiones. Mi memoria cada vez es peor, por ello he tirado de hemeroteca y he visto cómo desde el 2012, con una subida del 1%, hasta el 2018 nuestras pensiones, en estos siete años, globalmente subieron un 3,24%, es decir un 0,45% de media anual, con escasa fluctuación en retenciones. Pero todo ello es falso, ya que a los pensionistas la Sra. Mato –en julio de 2012 en representación del Gobierno del momento– nos implantó el copago farmacéutico, que no recuerdo que se saliera a la calle con protestas, lo que supuso un importante recorte de nuestras pensiones. Ahora algún colectivo de pensionistas se lamenta de que la subida del 2,5% no es tal, ya que va acompañada de un aumento de las retenciones, y yo me pregunto, ¿quizá hubiera sido mejor una subida del 0,25% como en los años que van del 2014 al 2018 ambos inclusive manteniendo retenciones. Cada vez estoy más de acuerdo con la frase del amigo que me dijo que el ciudadano no tiene memoria política.

Luis Antonio Vallés Gascón. Zaragoza

Aclaración: El escrito con el título ‘La paradoja del líder’, publicado ayer en la sección de Cartas al Director, apareció, debido a un error, firmado por Alberto Albericio Conchan, nombre que se corresponde con el de una calle de Zaragoza. El verdadero autor de la carta es Jorge Díez Trisán. Rogamos disculpas.

