No quisiera dejar que terminara este mes sin antes haberme acordado de Ángel Guinda, Maestro Poeta deslumbrante y espectral, vitalista y humilde, trascendental y bromista al mismo tiempo, que nos dejó hace apenas dos días.

Su ausencia ha llegado «como una sacudida», de una forma que recuerda a ese sobresalto desde el que él siempre ha escrito y ha vivido. Pienso en Ángel Guinda y lo evoco en el Museo Pablo Serrano, a finales de 2020, recitándome los versos de Jorge Manrique y reflexionando sobre la muerte tanto desde poemas de largo aliento como desde descargas de eléctrico ademán exclamativo. «Morir es no volver», recuerdo que pronunció aquel día, con ondas que brotaron desde lo más profundo de su cuerpo, desde «la verdad de las cosas, su ser, su tuétano», desde la realidad más absoluta. No obstante, me digo, si en su caso es no volver es porque todavía hay alguien aquí, porque su voz nunca se ha ido. Lo siento en su letra mientras escribo estas palabras «con de por en para» él, haciendo del lenguaje «no una profesión sino una posesión», situando mi voz al amparo de la suya. Leo y me detengo en esos pasajes en los que centellea la duda. «¿Qué hay una palabra más allá?», me gustaría preguntarle. ¿Y «más allá del más allá»? Pienso en esa «más alta cima de los consagrados» que Trinidad R. M. siempre menciona que intuyeron desde su primer libro. Pienso en un Ángel hecho Verso, hecho palabra alada y compañía. El nombre de un fulgor que reverbera. La verdadera Guinda de la Poesía.

Celia Carrasco Gil es poeta