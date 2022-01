La persona bien informada, por lo general, conoce de historia, de arte, de cine, de música… pero suele ser nesciente sobre ciencia y tecnología.

Por ejemplo, un hombre culto puede sentir euforia al escuchar, y entender, de música, pero usualmente no le emociona comprender cómo la vibración de los instrumentos de cuerda producen ondas de presión en el aire que se propagan hasta llegar al oído, o qué propiedades tienen los materiales que producen los colores en muchos cuadros famosos y que lo que vemos ahora ya no suele ser lo que el artista pintó, debido a la degradación de ellos inducida por la luz con el paso de los años.

Creo que para todos es evidente que la ciencia y la tecnología son patrimonio humano y están en los cimientos de la civilización actual, por ello no deberíamos ignorarlas, ya que engendran conocimiento y poder, lo que se refleja en las economías más avanzadas, y su ignorancia solo engendra alienación, demagogia y extremismo, como se demuestra, por ejemplo, en el actual movimiento antivacunas.

Los conocimientos científicos y técnicos deberían formar parte del bagaje mental

de una persona culta



Por no descender más en los niveles formativos tempranos, las universidades e institutos de investigación son centros generadores de conocimiento científico y tecnológico y es imprescindible que entiendan su papel protagónico en la alfabetización y popularización de ese conocimiento. Pero prácticamente ninguna institución de ese tipo reconoce el trabajo de divulgación hecho por sus profesores. Es más, a muchos los hace menos competitivos, y por eso hay muy poca motivación. Por no hablar de algunos de los actuales planes de estudios universitarios a los que les falta un hervor, afirmación que realizo desde este punto de vista del tipo de conocimiento al que estoy refiriéndome, que en esos planes no aparece por ningún sitio aunque lo busquen con candil.

Otro ámbito en el que se produce la divulgación, es el del personal cualificado que tiene el encargo de cumplir específicamente con esa misión. Muchos museos, academias, universidades e institutos de investigación cuentan hoy en día con su propia oficina de comunicación. Además, existen las revistas de divulgación, o los suplementos divulgativos de algunos periódicos. Pero es evidente que se necesita un esfuerzo mayor en el campo de la ciencia y la tecnología.

A pesar de que soy un materialista convencido, soy capaz de reconocer un milagro cuando surge ante mí. Para ello me guío por el aforismo conocido como el estándar de Sagan, que expresa que: "Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias". Atendiendo a dicho estándar, voy a citar lo que para mí son dos milagros poco reconocidos.

Pero para ello es necesario que las instituciones científicas dediquen más atención y esfuerzo a la tarea de divulgar su trabajo



Uno de ellos es la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Zaragoza, dirigida por Carmina Puyod Alegre, que trabaja desde 2008, en coordinación con el Gabinete de Imagen y Comunicación, para hacer más visible el trabajo de los investigadores de la Universidad de Zaragoza, contribuyendo a fomentar, entre otros objetivos, la cultura científica y tecnológica de la sociedad. El otro es el suplemento de ciencia, tecnología e innovación de HERALDO, conocido como ‘Tercer Milenio’, que está coordinado por Pilar Perla Mateo desde 1994. Ambas, con su trabajo, buen hacer, rigor y tesón, han hecho un hueco al conocimiento científico tecnológico de la sociedad, utilizando un lenguaje cercano y divulgativo, de una manera didáctica, creativa y atractiva, tanto en el fondo como en la forma. Y créanme cuando les digo que ese resultado divulgativo mantenido en el tiempo es un esfuerzo extraordinario. Por ello, desde estas líneas les pido un sonoro aplauso, a modo de reconocimiento, tanto para las instituciones que las acogen como para ellas.

Al resto, nos queda adoptar a la ciencia y a la tecnología como parte de nuestra cultura particular, que nos dé vergüenza no conocerlas, y que cuando veamos una noche estrellada recordemos a Van Gogh y también que el universo se expande, y que ambos pensamientos se entremezclen en el cuadro de nuestros saberes.