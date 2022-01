Cartas al director de HERALDO: Lo que puede esperar el ciudadano del Salud

Lo que puede esperar el ciudadano del Salud

Día 21 de diciembre, un mal paso.

Suena un chasquido en la rodilla. Al día siguiente, hinchada como pelota de balonmano. No puedo caminar. Dolor ante cualquier torsión de la rodilla. "Posible problema de menisco o ligamentos", dice el médico. Se prescribe resonancia y radiografía. A la vez llega la covid: tanta tos me hace pensar que las costillas se me van desbarajustar. Por fin, 7 de enero, negativo en covid, pero de baja. Visitas a fisioterapeuta. Ya camino sin pensar que piso sobre una esponja. Mejoría insospechada. Vuelta al trabajo el 24 de enero. El 25 me avisan de que me esperan para la resonancia en una clínica privada a las 9.30 de la noche. Las radiografías siguen en el buzón de espera. Somos muchos quienes pensamos en el Salud, la vieja Seguridad Social, como una necesidad. Pensar en el dolor acongoja tanto que a todos deseamos que cuanto antes se pase, y por eso no se discute al menos una atención similar y profesional para todos. Situaciones como la que acabo de pasar, y mucho peores, nos hacen cuestionar muchas cosas. Pasada la pandemia, que supongo causante de tantas demoras (no se me olvida: gracias a los profesionales de salud por su labor), y poniendo todo el primor en la defensa de la salud de los ciudadanos, nuestros dirigentes y profesionales de salud deberían pensar, con verismo y sin las demagogias que muchas veces lleva aparejadas la defensa de lo público, hasta dónde se puede llegar en el Salud, cuáles son sus limitaciones y por qué. Si los desajustes en los servicios tienen alguna solución o no –a veces no todo es cuestión de dinero–, dígase realmente al ciudadano, que si puede ya lo apañará por su cuenta, y ya es lástima escribir ‘si puede’. No se trata de cercenar presupuestos, se trata de que el ciudadano sepa qué puede obtener y cómo del Salud y en qué tiempo.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

Doce años en la AGM

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todos estos años que he trabajado en el Departamento de Idiomas de la Academia General Militar (AGM). Haber formado parte de este extraordinario equipo ha sido una de las mejores cosas que me han sucedido en mi vida laboral. He sido muy afortunada por haber tenido a mi lado tanto a jefes como a compañeros que, durante muchos años, han dedicado su vida a realizar en el Departamento una excelente labor tanto humana como pedagógica en la formación de los cadetes. Muchas gracias por todo lo que he aprendido de vosotros. Gracias por vuestro apoyo y por el cariño que siempre me habéis transmitido. Quiero deciros que sois geniales, que me habéis dejado una profunda huella y que os quiero ‘a lot’, ‘beaucoup’. Y que, en medio de estos momentos difíciles, nunca voy a olvidar que durante estos doce años he sido muy feliz.

Ladi Sánchez Gascón. ZARAGOZA

Incendio de una fábrica

Me dicen que la fábrica y la marca de calzado Brans llevaba un tiempo de éxito empresarial, habían lanzado al mercado exterior un zapato de calidad y el crecimiento, aun en tiempos difíciles, lo estaban consiguiendo. Lamento que se haya truncado su trayectoria después de tantos esfuerzos y sacrificios. Hubo llantos de muchos de los vecinos que acudieron al lugar. La fábrica de calzado de Hijo de Juan Pablo Forcén sufrió un incendio en los años 1940-1950 que se saldó con cuantiosas pérdidas, pero no hubo que lamentar desgracias personales; todo el pueblo, con pozales y baldes llevados desde sus casas, en una cadena humana solidaria, llevaba agua desde el abrevador hasta el foco de las llamas. En plenas fiestas de San Babil o de San Crispín, allá por los años 1970-1980, se incendió otra fábrica de calzado situada junto al barranquillo y los que estábamos en el pueblo abandonamos las vaquillas que se estaban toreando y acudimos a ayudar en la extinción. En las fiestas navideñas de la década de 1980, interrumpieron nuestra cena porque se estaba quemando la fábrica de Calzados Sacramento, en el camino del Molino; y todo el pueblo dejó su comodidad y sus celebraciones para ayudar a que se mitigasen los daños. Ya en este siglo, otro pavoroso incendio se produjo en la fábrica de Calzados Apolo, en el mismo polígono industrial, con la consecuencia del cierre definitivo de la empresa, cuyos exitosos resultados se palpaban en aquellos tiempos. También en Brea de Aragón presencié, en mi juventud, otro incendio de una fábrica de calzado, situada más arriba de la Sociedad de Artesanos; también estábamos en las vaquillas de las fiestas de la Virgen del Rosario y también acudimos todos a ayudar en la extinción. ¿Abandono? ¿Desidia? ¿Desinterés político? Habría que estudiar algún modelo local o comarcal por mínimo que fuese, pero que ayudase a evitar o minimizar los devastadores efectos del fuego. Tantos y tantos impuestos satisfechos a Hacienda, tantas y tantas cotizaciones pagadas a la Seguridad Social han de tener contrapartida.

José Javier Forcén Ruiz. ZARAGOZA

La paradoja del líder

He dado muchas conferencias sobre el liderazgo, los rasgos más representativos, cómo influye la genética o la incidencia de las variables sociales, pero en alguna ocasión las mejores enseñanzas no están en los libros, sino en nuestras vivencias. Se me ha ido un ejemplo vital, una persona que me demostró día a día lo que realmente es un líder, un referente, un modelo a seguir. Un líder eras tú. Y, ¿cómo lo demostrabas? Sirviendo, siempre estabas cuando se te necesitaba, esa es la paradoja del líder... ¡servir! Nos hiciste mejores personas, ahora solo nos queda seguir tu modelo. Dedicado a Enrique Santamaría Tosao.

Alberto Albericio Conchan. ZARAGOZA

Andadas suspendidas

Ya se han suspendido dos andadas populares de la liga Coapa de Aragón. La Ruta de los Monegros, en Nuez de Ebro, y la Caminata en la flor del Almendro, de Ayerbe. Es increíble que se celebren partidos en recintos cerrados y no podamos celebrar una andada al aire libre. Expreso mi desacuerdo a esta situación y a las medidas arbitrarias e injustas, pues si el deporte mueve mucho dinero el virus es menos peligroso por lo que se ve. Vergonzoso. Y mientras, se siguen celebrando partidos de fútbol, balonmano, baloncesto, voleibol, etc. La única lógica evidente es que si el asunto mueve dinero la valoración del riesgo se minimiza de modo inversamente proporcional al dinero que se mueve y a la notoriedad social. Los políticos no se preocupan más que de satisfacer los apetitos de los amos del mundo utilizándonos como sus siervos cuando son en realidad nuestros servidores. Conculcando nuestros derechos más sagrados y elementales. De mí no obtendrán ya más que mi desprecio.

Daniel Tomás Navarro Gallego. LITAGO (Zaragoza)

