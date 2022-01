Cartas al director de HERALDO: De las vacas de Garzón a la cría del pulpo

De las vacas de Garzón a la cría del pulpo

Me temo que las declaraciones del ministro Garzón son la punta de un iceberg.

Hay muchos tipos de ganaderos y me he acordado de que también los hay, por denominarlos así, ganaderos marinos. Después de 60 años de investigaciones, se ha conseguido criar el pulpo en cautividad para comercializarlo como se hace con truchas, lubinas, mejillones, caracoles, etc., lo que me parece una magnífica noticia. En primer lugar, enhorabuena a los científicos españoles que lo han conseguido, lo que habla muy bien de ellos y del I+D, porque a partir de ahí se pueden generar muchos puestos de trabajos, reducir el estrés marino y traer divisas a las maltrechas arcas españolas. Pero hete aquí que a algún sensiblero europeo, comenzando por un alto cargo de Bruselas –a quien se le han añadido los inevitables animalistas–, se le ha ocurrido decir que cómo es posible criar a tan inteligente ser en cautividad, con lo que la aprobación del proyecto queda suspendida aduciendo que hay que evitar el maltrato animal. Mucho me temo que se prohibirá que España ponga en marcha la cría de pulpo mientras que la tecnología desarrollada irá a parar a manos de terceros países y desde allí se venderá a todo el mundo el cefalópodo en cuestión y nos ocurrirá lo mismo que nos pasa con las naranjas y los tomates (no tardará el día en que escuchemos que los vegetales sufren al ser recolectados, con lo que nos tendremos que alimentar del aire) y muchos otros productos. Aquí hay diferentes fitosanitarios con los que no se pueden tratar nuestros cultivos mientras que de fuera entran indiscriminadamente. Supongo que si son perjudiciales para la salud lo son tanto en España como en cualquier otro país, pero parece que de lo que se trata es de hundir nuestra industria poco a poco con la indecisión de nuestros políticos.

Juan Luis Encuentra Calvo. SOS DEL REY CATÓLICO

Aragón olvida a sus grandes voces

Pilar Lorengar fue una maravillosa soprano nacida en el Hospital Provincial de Zaragoza y que vivió en la zona más pobre de la capital: el Gancho. Familia desestructurada, pero se superó y con su espíritu y trabajo llegó a la cima de la lírica. El vídeo ‘Voz y misterio’ de Arturo Méndiz es espectacular. Zarzuela, ópera, canción española, todo lo abarcó con una excepcional calidad. Zaragoza la reconoce pero a medias. Lo de Miguel Fleta no tiene perdón. El mejor tenor de la historia del disco tiene su Teatro destrozado, sin afán de recuperarlo. Es una vergüenza. Cantó al final de su corta vida el ‘Cara al sol’, pero anteriormente, el ‘Himno de Riego’. No todo es política. Su excepcional arte canoro emociona a extranjeros y españoles. Bernabé Martí, grandísima voz, nacido en un pueblo de Zaragoza (Villarroya de la Sierra), con un problema tuberculoso en la infancia que le hacía cantar con solo un pulmón. De adolescente le oí en el Principal de Zaragoza una ‘Tosca’ inolvidable, con Géori Boué (1963): Su ‘Vittoria’ y su ‘Adiós a la vida’, que tuvo que repetir tres veces, no se los he escuchado en directo a ningún tenor. Contribuyó a que su esposa, la eximia Montserrat Caballé, trasladara su premio internacional de canto de Barcelona a Zaragoza. Un irresponsable alcalde lo suprimió: ya ha vuelto a Barcelona. Insisto, Zaragoza-Aragón son eriales musicales: ni orquesta sinfónica profesional ni temporada de ópera ni... Damos y siento pena. Solicito que se organicen dos premios anuales para voces femeninas (Pilar Lorengar) y dos masculinas (Miguel Fleta- Bernabé Martí). Se tira el dinero en múltiples cargos políticos, asesores, etc., pero para la cultura nada o casi nada.

Miguel Labay Matías. TERUEL

Diplomacia para evitar la guerra

Recuerdo una anécdota de mi vida cuando a finales del verano del 92 ayudé como intérprete a sacar de Sarajevo a un joven Šuker con destino al Sevilla. Su ciudad estaba siendo bombardeada y las cosas se ponían difíciles. En aquellos momentos, para una chica de 22 años como yo, la inconsciencia y el desconocimiento de lo que ocurría era total. Con el tiempo me di cuenta de que aquella guerra, actual, europea y cercana, era más atroz de lo que fuimos conscientes durante años. Los europeos no debemos volver a mirar a otro lado, es ahora cuando se necesitan los principios de una Unión que nació, entre otros muchos propósitos, para impedir que volviéramos a vivir terroríficos momentos como los acaecidos durante las dos grandes guerras del siglo XX. En los Balcanes no lo conseguimos... La península de Crimea no es suficiente excusa para un Putin y una Rusia que siente como suya, por supuestas razones religiosas o históricas, a una nación, Ucrania, el granero que mitigó sus hambrunas y cuyo orgullo de nación no olvida las penurias que Stalin les abocó a padecer. Por mil y un motivos, hay que poner toda la diplomacia, la energía, la fuerza de las que seamos capaces para tejer una red lo suficientemente fuerte, prioritariamente con China, ya que es el principal apoyo a esta política imperialista y quien más peso tiene, junto con el resto de las naciones dispuestas a frenar una locura que solo costará vidas humanas y sufrimiento. Que se añadirá a la crisis energética y al sinfín de desgracias de casi dos años de pandemia. Es hora de reunirse, de escuchar, de dialogar, de convencer, para terminar con la locura que desencadenaría un conflicto militar aquí y ahora. ¡Porque Sebastopol no está nada lejos!

Carmenchu Landa Pérez. ZARAGOZA

Un rasgo de bondad

Con la confianza de haber tenido el HERALDO como un miembro más de la casa a lo largo de mi ya dilatada vida, como suscriptores mi abuelo y mi padre, y yo como vendedor también, les relato una vivencia que, al contármela uno de mis hijos, pues la verdad es que se me enrasaron los ojos. Desearía que hicieran partícipes a los lectores: "Oye, papá, sabes que Hugo (de cinco añitos) al decirles que le iban a vacunar y para preparar el terreno el día de antes, todo contento, espontáneamente y sin ningún preámbulo, exclamó, “¡qué bien!, así podré dar besitos a todos". Lástima que este rasgo de bondad y de inocencia nos dure tan poco, cada vez menos.

José Raúl Pena Alpin. LALUEZA (HUESCA)

El siglo de la esperanza

Ya han pasado veinte años del comienzo de siglo y parece que fue ayer cuando temíamos el apagón informático y los desastres apocalípticos anunciados por los milenaristas. No fue así. Pase lo que pase, mantengamos la esperanza en el siglo XXI. Una nueva civilización nos espera, que hay que seguir construyendo con los cimientos seguros de la doctrina social de la Iglesia, resumidos en la constitución ‘Gaudium et Spes’ del Vaticano II, que pueden compartir todos los creyentes así como los hombres de buena voluntad. Todo un programa a desarrollar en la vida diaria para alcanzar la civilización del amor.

Javier Pueyo Usón. ZARAGOZA

