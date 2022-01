Mi madre nos recuerda con frecuencia nuestras cualidades. ¡Qué estímulo!

Recuerdo con gratitud y afecto a mi primera jefa, la periodista Luisa Pueyo. Jefa y maestra. Con ella no solo aprendí de periodismo sino también algunas cosas de mí misma que entonces me fueron útiles y que han seguido ayudándome a comprender e incluso a tomar determinadas decisiones.

"El mundo es personal y no local. Solo tienen futuro las empresas y los territorios que cultivan el talento", dijo el empresario Carlos Barrabés en una conferencia titulada ‘Sé global’. Ofrecer a las personas estímulos y oportunidades adecuados a sus aptitudes es una manera de cultivar el talento. Quien tiene la fortuna de ejercer una actividad para la cual tiene una habilidad especial pone pasión en su trabajo, y la pasión multiplica, lo demás solo suma.

Una tarde del pasado diciembre fuimos Luis, Pepe, Mariano y yo a ver a Marisa y a Eloy. Pepe habló de las ventajas de organizar los equipos de trabajo asignando las funciones según el talento de cada empleado; de esa manera no solo mejora la calidad del trabajo sino también la felicidad de todos y las buenas relaciones. ¡Qué alegría tuve al oírlo! No porque me sorprendiera eso de él, sino por cómo brilla ese modo de actuar cuando nos está invadiendo la mediocridad, que lejos de fomentar la pasión fomenta la modorra, que premia el comportamiento gregario y castiga el compromiso y la excepcionalidad, que crea divisiones, desequilibra a los trabajadores y promueve la grisura.

Pocos días después de ese encuentro, la ministra de Justicia concedió a Pepe, José Luis Melero, la Medalla de Plata del Mérito a la Justicia, la Cruz de San Raimundo de Peñafort. La solicitaron para él todos los registradores. Además de ser escritor y bibliófilo, ha ejercido durante cuarenta y dos años como oficial del Registro de la Propiedad de Zaragoza. Se puede cultivar el puesto o cultivar el talento. Pepe se ha jubilado, pero su talento, su personalidad, sus cualidades son propiedad viva que permanecerá en él donde quiera que esté. Ha publicado ‘Lecturas y pasiones’ (Xordica), una recopilación de los artículos que escribe en el suplemento ‘Artes & Letras’ de HERALDO.

Conocer nuestra valía nos estimula a cultivarla. Gracias, mamá, por tu inspiración permanente.