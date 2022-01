Cartas al director de HERALDO: La gestión sanitaria y el trabajo en un hospital

La gestión sanitaria y el trabajo en un hospital

¿Te parece bonito? Eso es lo que me preguntaban de pequeña cuando hacia algo mal.

Es lo que ahora yo les pregunto, en mi fuero interno, a quienes gobiernan, legislan y deciden sobre mi existencia. Gestionar conlleva responsabilidad, conocimiento y capacidad, yo creo que adolecen de ellas; lo que me preocupa es que su desconocimiento les hace pensar que lo hacen a la perfección. Trabajo en un centro hospitalario donde a mi profesión actualmente la denominan esencial. En él he sentido rabia, traducida en tristeza y miedo. He escuchado barbaridades como que no necesitaba llevar mascarilla cuando la pedía... "es lo que hay, si quieres me denuncias, haber estudiado"; cuando se reclamaban retribuciones económicas justas en relación al trabajo desempeñado. Ya va para dos años, mi sensación no cambia, solo que estoy más cansada física y psicológicamente. Mis fortalezas se debilitan al comprobar que ni previenen, ni protegen, ni cuidan. Solo soy una ficha de su tablero de ajedrez, que mueven sin sentido; es difícil asumir que según cómo me muevan, la que sacan del tablero soy yo. Cambian de protocolos, normas y medidas sin coherencia sanitaria o inteligencia epidemiología comprensible; les escucho decir que están preocupados, yo no he dejado de estarlo, que están para gestionar la pandemia, mientras maquillo mi ojera perenne y me viene a la mente esta estrofa, "a varear la oliva, no van los amos, a varear la oliva, van los ancianos". Esta enfermedad mata o deja secuelas de por vida. Con la salud no se frivoliza. No me parece bonito su comportamiento, han rescindido contratos por motivos económicos –consejero de Hacienda– y lo ha permitido –consejera de Sanidad–. Con su gestión se han dado un tiro en el pie, pero los que cojeamos somos todos los ciudadanos.

Macarena Zubiri Ara. ZARAGOZA

La candidatura para los Juegos de invierno

Una vez más, Cataluña pretende ser la parte principal, la más importante de la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno del 2030 y, solo si no hay más remedio, que Aragón asuma el papel de comparsa, como siempre. Con Cataluña siempre pasa lo mismo: primero yo, luego yo y después yo. Parece evidente que es una candidatura del Comité Olímpico Español y que la participación de Aragón y Cataluña es conjunta en recursos y territorios. Alejandro Blanco, presidente del citado Comité Olímpico, despeja dudas y malentendidos en la entrevista publicada en HERALDO el domingo 23 de enero. Los aragoneses estamos hartos y aburridos de que las injerencias de Cataluña sirvan para apropiarse de ventajas y beneficios que corresponden a otros territorios, sobre todo a Aragón. Las declaraciones de Alejandro Blanco trasmiten la sensación de que solo si vamos unidos España tendrá candidatura y Juegos. Soy consciente de que una parte es el pueblo catalán y otra la penosa pléyade de sus dirigentes políticos aferrados a su insolidario egoísmo.

José Ignacio del Diego Lajusticia. ZARAGOZA

Con pan y afecto

El hambre camina por todo el mundo. Se habla mucho de esta realidad y se combate. Menos conocidas son las carencias afectivas de muchos de estos niños. A la luz de las neurociencias sabemos que la interacción madre-hijo tiene un efecto de maduración del núcleo amigdalino, del núcleo septal y de todo el sistema límbico que preside las relaciones sociales. Así, en situaciones sociales difíciles como la pobreza, una interacción padres-hijo inadecuada conduce a una maduración desordenada de estas estructuras y sería probablemente el origen de comportamientos antisociales o violentos. Estas evidencias refuerzan la importancia de medidas preventivas desde la edad temprana y es legítimo indagar en la vida familiar, el estrés materno y una posible depresión que compromete su disposición a la calidad de relación con su bebé o su hijo, en una fase donde se desarrollan múltiples conexiones sinápticas y se establecen circuitos cerebrales. Nuestro cerebro es social y las carencias afectivas pueden dejar lesiones importantes. Los niños deben ser tratados con pan y afecto. Es decir, su estómago y su cerebro. Los programas de actuación deberían incluir este punto. No existe acto humano mas digno que cuidar la salud de los niños.

Joaquín Callabed. BARCELONA

La Compañía de Jesús y la docencia

Escuelas de negocios españolas están muy bien situadas en los ranking internacionales. En el ‘top’ aparecen IESE (Opus Dei), IE (privado) y Esade (Jesuitas). Ahora, tres universidades de la Compañía de Jesús se organizan para crear una nueva escuela de negocios en Madrid: la Universidad de Deusto y la Pontificia de Comillas, y la Georgetown University. Esta última es la universidad católica más antigua de Estados Unidos. Allí estudió el actual rey don Felipe. El resultado de esta iniciativa antes referida es la creación de un centro autónomo ‘Advantere’ que pretende ir mas allá del concepto de la escuela de negocios patrocinando lo que su director denomina una ‘school of management’. Se trata de crear una visión pedagógica diferencial buscando el impacto social y el desarrollo de personas basado en el espíritu de san Ignacio, fundador de los jesuitas. La tradición de la Compañía de Jesús en el campo de la educación es enorme. En España, en vísperas de la expulsión de los jesuitas en 1767 por Carlos III, poseían 105 colegios. La influencia jesuítica se extendió en el campo universitario. Actualmente existen 130 universidades de jesuitas en el mundo. Deusto, fundada en 1886, se significó por adoptar una actitud de progreso frente a la dictadura franquista, especialmente en los años sesenta del siglo pasado, no solo en el terreno de las libertades políticas sino también en la defensa de un sentimiento identitario muy marcado de la sociedad vasca. En el Colegio del Salvador de Zaragoza de aquellos años fuimos testigos de este sentimiento. Ello era debido a que muchos de los jesuitas ‘maestrillos’, así llamaban a aquellos que con anterioridad a la ordenación sacerdotal pasan unos años ejercitando la docencia en un colegio, provenían del País Vasco. Los aragoneses tenemos un carácter abierto y congeniábamos bien con los maestrillos. Muchos de los antiguos del Colegio recordarán el himno a san Ignacio que aprendimos de los maestrillos y cuya estrofa inicial es: "Iñazio Gure Patroi aundia Jesusen Kompañia" (fundador sois, Ignacio, y general de la Compañía real).

Francisco Javier Esteruelas Hernández. Zaragoza

La salud de los demás

Trabajo como auxiliar en el servicio de dependencia preventiva. Un trabajo que exige acudir al domicilio de la persona beneficiaria, así que, en estos tiempos de covid, adopto todas las medidas a mi alcance a fin de no contagiar y de no ser contagiada en mi trabajo. Es importante tener presente aparte del cuidado de la propia salud también la salud de los demás. Recientemente he tenido una desagradable y peligrosa experiencia, al haber estado dos horas en un domicilio con una persona que estaba padeciendo el coronavirus y que no había avisado de su enfermedad, en un desprecio absoluto a la salud de los demás, en este caso la mía. Mi trabajo no es vital, consistió en barrer y fregar toda la casa, y en caso de que el usuario tenga el coronavirus debe avisar para no ir al domicilio. Eso no ocurrió, de hecho me enteré por casualidad mientras realizaba mi trabajo de que esta persona estaba infectada; y además, aunque le pedía por favor que se subiera la mascarilla, no quería hacerlo porque decía que no podía respirar bien. Considero esta situación como un ataque contra la salud de los demás. Hay que tener respeto por todas las personas y en especial por aquellas que están realizando un servicio poniendo en riesgo su propia salud. Por supuesto, denunciaré esta situación y espero que se haga justicia para que todos nos mentalicemos de que la salud de los demás también hay que tenerla en cuenta y no caer en estúpidos egoísmos que perjudican a otros.

María Dolores Portillo García. ZARAGOZA

