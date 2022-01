Cartas al director de HERALDO: Cuando el viento sopla en las aulas

Cuando el viento sopla en las aulas

Quién le iba a decir al señor Felipe Faci, cuando aceptó el puesto de consejero de Educación, que iba a desempeñar su cargo en tiempos de pandemia.

Debe de ser duro organizar, desde el confort de un despacho, a toda la comunidad educativa, siendo que el distanciamiento social y la calidad del aire son las mejores armas para luchar contra el virus. Cuando el ruido del viento al golpear las ventanas interrumpe mis explicaciones o cuando compruebo que no alcanzamos en clase ni 15 grados, me acuerdo del consejero. Los expertos piensan que se deberían poner medidores de dióxido de carbono y filtros HEPA en todas las aulas. ¡Qué pretensión! ¡Como si fuera prioritario! "Los centros educativos son seguros", repite el consejero como un mantra. Quizás el coronavirus, ante el panorama educativo y el gélido ambiente, huya aterrorizado en busca de lugares más habitables. Siempre había escuchado que las corrientes de aire son nocivas para la salud; ahora, si no las sufro mientras trabajo, estoy en peligro. Como decía mi madre, "no me moriré sin haber oído lo contrario". Antes de que la covid-19 protagonizara nuestras vidas, teníamos que ser enseñantes, policías, detectives, animadores culturales y psicólogos; actualmente, también resilientes al frío. No me extrañaría que en las próximas oposiciones a la docencia exigieran a los aspirantes la adquisición de esta competencia. De todas formas, a pesar de sus preocupaciones, la suerte le sonríe al consejero: formamos el colectivo más sumiso del mundo. Llevamos la obediencia por bandera. Y así estamos: helados, con sobrecarga lectiva y hastiados de una nueva ley. Pero no sufra, porque, como fieles centinelas, seguiremos velando por el más preciado tesoro: el futuro que representa nuestro alumnado.

M.ª Pilar Ciprés Domínguez. ZARAGOZA

El retiro de una supermaestra

Quiero dejar unas palabras de admiración y agradecimiento hacia la maestra más meritoria que tuve, mi madre (por suerte, sigue siendo mi gran maestra al otro lado del pupitre). Maestra ‘de pueblo’, recorriendo los pueblos más recónditos de la geografía aragonesa. Donde la casa de la maestra no era el palacio episcopal precisamente y las condiciones climatológicas en invierno la diferenciaban de un iglú en el hecho de que al menos había electricidad para conectar una estufa. Además, cargando con el niño arriba y abajo y sin contar con los medios y la tecnología de hoy día. Hoy ese niño, en su día agotado por tanto cambio, está más que agradecido por haber pasado una infancia tan especial. Tesón, fuerza y sobre todo muchísimo amor por la enseñanza. Por la educación. Por formar los cimientos de cualquier sociedad. Pocas profesiones existen tan admirables a la vez que desprestigiadas y, sobre todo, necesarias. Hace unos años se le diagnosticó síndrome de Menière, una enfermedad tan terrible como desconocida: acúfenos, pérdida casi total de la audición, mareos, vértigos, caídas, entre muchos otros síntomas, y más de un 70% de incapacidad. Desde entonces le es imposible dar clase. Está claro que a esta supermaestra, que dedicaba su tiempo libre a gestionar la biblioteca por propia voluntad con actividades que fomentaran el amor por la lectura, no hay nada que pueda dolerle más. Maestra de vocación. Por desgracia, desde la Administración todavía se niegan a verlo así y pretenden que vuelva dos años al infierno que supondría un aula con niños para una persona con un síndrome de Menière tan avanzado. Les agradecería que dieran a esta maestra ejemplar la retirada digna que merece para poder disfrutar una jubilación lo más satisfactoria dentro de las posibilidades que Menière permite.

Jorge Guillén Rangil. ZARAGOZA

¿Qué conlleva votar al PSOE actual?

Hubo un tiempo en el que votar al PSOE era votar a un partido que encarnaba la socialdemocracia europea. Han pasado los años y cabe preguntarse: ¿El PSOE de González y Guerra es hoy el mismo PSOE? Los hechos demuestran que no, que es otro totalmente diferente, que ahora es conocido como el ‘partido sanchista’. A los que han votado al PSOE auténtico no les va a quedar otro remedio que meditar si renuevan su confianza en el actual. Darle el voto al sanchismo supone, en la práctica, propiciar el auge de otros partidos como Bildu, ERC o Podemos. Si alguna duda había se han disipado con las declaraciones de la ministra socialista portavoz del Gobierno, al manifestar que el PSOE comparte el proyecto de país con estos partidos. ¿Cómo puede ser posible? Desgraciadamente sus actuaciones lo confirman día a día. No hace mucho su secretario general, hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía que jamás pactaría con Bildu o que Podemos le quitaba el sueño. Es llegado el momento de meditar qué consecuencias tiene renovar hoy la confianza en el PSOE actual y si otorgarle el voto supone: ¿blanquear a proetarras?, ¿romper la España constitucional?, ¿mejorar la economía?, ¿reducir el paro?... Los primeros que se lo tienen que plantear son los votantes en Castilla y León, luego los de Andalucía y, cuando llegue el momento de las elecciones generales, todos los españoles.

Joaquín Mañeru López. Zaragoza

Aragón y la candidatura olímpica

Ante el conflicto de los Juegos Olímpicos de Invierno, creo que Aragón no debe entrar ya. No se puede entrar en un gran evento y lo que supone con un grave conflicto político flotando, el cual ni lo hemos creado ni lo podemos solucionar. Ya se sabe que en Aragón no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Aragón, si aceptase, no soportaría las previsibles humillaciones. Una Comunidad que posee los mejores escenarios naturales de montaña y nieve no debe consentir unas migajas. Se cansa de repetir el Gobierno de Cataluña que ellos son los promotores. Vale, pues adelante con su idea, pero que lo hagan con lo que pueden utilizar, lo suyo. No es buena idea comprometerse a unos Juegos Olímpicos sin poder asegurar buenos escenarios naturales, y España no es Finlandia o Canadá (experiencias internacionales anteriores lo confirmaron). Y el gasto previsible va a ser espectacular, en momentos en que ‘no toca’. La idea de nuestros vecinos es equipar con fondos de terceros su territorio de posible nieve y, por supuesto, mejorar la algo deteriorada imagen de Barcelona, que no Cataluña. Creo que Aragón debe salirse o no entrar, cuanto antes mejor. Y dejando claro que, como ‘promotores’, deberán utilizar exclusivamente sus instalaciones. En las creadas y sostenidas con fondos de Aragón, nada de nada.

Pedro Pablo Fernández Ruiz. ZARAGOZA

