Recuperación demasiado lenta

Las previsiones que realiza a principios del año el Fondo Monetario Internacional vuelven a mostrar la lentitud de la recuperación en España, en comparación con los principales países europeos, y obligan a reflexionar sobre las debilidades y puntos vulnerables de la economía española.

El Gobierno debe prescindir de su habitual triunfalismo y trabajar con seriedad para impulsar el crecimiento y para prever con antelación los obstáculos que puedan surgir.

Los datos del FMI apoyan la idea de que España crecerá este año con más fuerza que la mayoría de los países desarrollados, pero hay que tener en cuenta que en 2021 la economía española se quedó rezagada respecto a las de los otros grandes países de la Unión Europea, Alemania, Francia e Italia. La caída del PIB español en el peor momento de la pandemia, en 2020, fue mucho más acusada, pero la recuperación está siendo más lenta y el FMI no espera que nuestro país alcance el nivel de producción de riqueza anterior a la covid hasta el año 2023. La debilidad del turismo extranjero, el alza de los precios, especialmente los de la energía, y los problemas de suministros frenan el crecimiento. Conviene, por tanto, que el Gobierno abandone el tono excesivamente confiado con el que suele valorar la situación económica. Hay muchas dificultades por delante y la política económica debe hacerles frente con realismo y anticipándose a las circunstancias que pueden ocurrir. Hay importantes reformas que aún no han sido aprobadas o que ni siquiera se han abordado en serio. Además, el Ejecutivo debería ser consciente de que antes o después habrá que volver a una mayor disciplina fiscal, lo que, si no se ha preparado el terreno con prudencia, puede resultar muy doloroso. Y, desde luego, tiene que mejorar la gestión y la transparencia de los fondos europeos, que solo si son bien aplicados cumplirán su función de contribuir a transformar y modernizar la estructura productiva de nuestro país.