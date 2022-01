Pepe Cerdá expone en la Casa de Vacas del Retiro de Madrid, del 2 al 27 de febrero.

Por fin hay acuerdo para hacer un nuevo estadio en Zaragoza. Lo que más atrae de una ciudad/región es que sus jefes/jefas puedan ponerse de acuerdo a veces. No siempre ni en todo, pero a veces, y en algo. En su día, la Feria… y la Expo. Zaragoza y su Aragón necesitan un estadio nuevo, y no solo para el fútbol: también para decirnos y decir al mundo que aquí hay futuro. Si cada asiento cuesta tres mil euros (la semana pasada, ahora será más), cualquiera debería poder comprar uno, como inversión y/o apoyo a la ciudad. Aparte, claro, tendría que pagar la entrada o el bono a los partidos, conciertos, excepto algunos actos acordados previamente. Se podría poner su nombre de mecenas en el respaldo, etc. O su retrato. Como los comerciantes y financieros que pagaron la Lonja, cuyas caras aparecen en la fachada, tal como cuenta Carmen Gómez Urdánez en su libro sobre este asombroso edificio de 1551. Hay que hacer cosas con ilusión, talento y acuerdo, con participación y consultas ciudadanas. La sanidad está ya en trance de ser entregada a la privada, aunque no lo reconocen: esas cosas no molan, así que hay que hacer otras no tan malvadas. Al circuito de Alcañiz, Motorland, hay que ponerle un campeonato de Formula 1. Qué menos. Eso te pone en el mapamundi. El sexto cinturón ya está pletórico de industrias. A por el séptimo. El estadio quizá podría hacerse en Huesca o/y en Teruel. Aragón estará a tope en la Casa de Vacas del Retiro de Madrid, donde expone Pepe Cerdá.