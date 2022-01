Cartas al director de HERALDO: Con la caldera rota en el centro de salud

Con la caldera rota en el centro de salud

Cualquier observador podría destacar que el hecho de que se haya roto la caldera del Centro de Salud de Rebolería es un gran problema.

Se fijaría en los niños, recién nacidos en muchos casos, con sus revisiones, desnudos completos, con una temperatura menor que en la calle. Podría ver cómo se amoratan sus cuerpos. Si tiene predilección por los ancianos, lo que destacaría serían esas esperas congeladas en los pasillos cuando uno viene a curarse un resfriado y lo empeora en el centro de salud. O quizás ese observador, si era de los que aplaudían cada tarde a las ocho, empatizaría con los sanitarios que atienden las consultas con plumas en vez de batas, más abrigados que si estuviesen esquiando. Pero ya que estamos imaginando, imaginemos un observador perspicaz. Este observador avezado resaltaría... el silencio. Y es que en el Centro de Salud Rebolería no hay quejas, motines o desavenencias porque se esté atendiendo en condiciones deplorables. Los padres preocupados por sus prematuros solo corren a vestirles tras la revisión y los ancianos salen rápidos de la consulta al calor de la calle. Pero no se quejan. No bajan a la ventanilla a poner una reclamación. Solo silencio y conformismo. Nos han amaestrado, nos han acostumbrado a no quejarnos. Y si es que no somos capaces de reivindicar por algo que notamos en nuestra propia piel, como ese frío helador, cómo vamos a reivindicar por que la cita del especialista sea a los seis meses, que en la atención temprana tarden en verte ocho meses, que no haya personal para cogerte la llamada y tengas que hacerte autotest en casa y ese largo etcétera que todo el mundo percibe y que solo comentamos en la cena familiar o en la tertulia en el bar. Nos han domesticado para estar callados, pero es hora de despertar

Jorge del Val de Arriba. ZARAGOZA

El alzhéimer y las residencias



Tras veinte años de la enfermedad de Alzheimer de nuestra madre, diecisiete de los cuales ha estado al cuidado de los profesionales de la Residencia de Afedaz Virgen del Carmen en La Almozara, queremos, en primer lugar, con este escrito, poner de manifiesto la impresionante labor realizada por todos los trabajadores, que sin duda alguna, además de los conocimientos técnicos que requiere la profesión, tienen una dedicación vocacional (que nosotros llamamos cariño) que contribuye a dar mayor calidad de vida a los residentes. Por tanto, nuestro agradecimiento sincero a todos ellos. En segundo lugar, queremos hacer un llamamiento a las instituciones públicas de nuestra Comunidad autónoma para que, sin demora, actúen con la mayor diligencia posible y aborden la situación de las residencias de Aragón, en dos cuestiones que, desde nuestra humilde experiencia, entendemos como urgentes y necesarias. La primera es poner en valor la actividad realizada por estos profesionales, reconocer su necesidad y mejorar sustancialmente sus condiciones laborales. La segunda, potenciar los cuidados básicos de estos enfermos, incrementando profesionales y servicios para dar mayor cobertura a sus necesidades. Ambas medidas en principio suponen un mayor coste, pero siempre será inferior que el gasto hospitalario de los ingresos frecuentes y duraderos que podrían, en muchos casos, evitarse de implementar esas medidas.

Fernando Malo Rubio. ZARAGOZA

Diz que no me entiende



Diz que soy un zaborrero de las palabras, que no me entienden; pero yo seguiré ‘impliendo con goyo, a monico, el chapurriar de las gentes de nuestra tierra’. Allá ellos con sus monsergas y puñetas, encenderé la fogata junto a la cadiera, con la leña cortada con el astral y seguiré llenando el pozal con agua, para enfriar lo que esté rusiente. Diz que no me entienden y eso que no me canso de charrar, cuando andando voy de vislai o de reciñidero, porque el cierzo sopla y aleja la boira dorondonera. Es muy sencillo entender si se quiere escuitar, en Aragón también ploramos, cuando algo anda mal y de nuestros güellos, esbarizan glarimas que nos ponen chipiaus. Dicen que no me entienden, que me quedo bozau con las palabras y me hace falta una jada para jabrirme paso con las letras. Espero no haber formado un chandrio con este chorreo de palabras, que son muy nuestras y si no me entienden, será porque son foranos, pues yo no tengo la culpa, pero sí la suerte de haber nacido aragonés.

Fernando Marcén Letosa. LECIÑENA (ZARAGOZA)

Deporte y deportividad

La práctica deportiva ha experimentado un incremento exponencial. Una vez que los niños y adolescentes se hayan decantado por su especialidad preferida, es recomendable educarles haciéndoles ver que, pese a ser el triunfo el objetivo de todo deportista, tienen siempre que cumplir a rajatabla las reglas propias del juego y ser conscientes de que se puede ganar o perder. A diferencia de la irresponsable actitud de cierto campeón serbio de tenis, prepotente y egoísta, es necesario que las leyes vigentes deportivas sean aplicadas a todos por igual.

Diego Sánchez Bolsa. ZARAGOZA

Decadencia de los principios



Es más que probable que la mayoría de nosotros hayamos protagonizado en nuestra vida algún episodio del que nos sentimos avergonzados, y que de ningún modo desearíamos que saliera a la luz. Cuando el autor es un menda cualquiera, nadie husmeará en su hoja de vida, por carecer de interés mediático o político. Pero, ¡ay! si el individuo en cuestión alcanzara cierta notoriedad, sobre todo si es en el ámbito del poder, porque se le investigaría exhaustivamente hasta desentrañar algún suceso desafortunado que pudiera hacerlo vulnerable. Cuando Rajoy accedió a la jefatura del Gobierno por mayoría absoluta, incumplió muchas de sus promesas electorales que no exigían ningún desembolso a la maltrecha economía; es decir, que no podía escudarse en la ruina heredada de Zapatero. ¿Por qué, pues, traicionó a sus votantes? ¿Acaso se descubrió algún asunto turbio suyo o de su partido que condicionara sus decisiones, bajo la amenaza de hacerlo público? Sánchez juró y perjuró que no pactaría con determinadas fuerzas políticas, y también quebrantó su palabra. Por muy altos que fueran su ego y su deseo de dormir en la Moncloa, sería incomprensible que alguien con una cierta dignidad cargara con el baldón de semejante felonía, salvo que fuera una concesión interesada a la religión globalista Agenda 2030, a cuya causa el presidente se ha entregado con fervor. "La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado" (Montesquieu).

José Antonio Gayarre Gómez. ZARAGOZA

