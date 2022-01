Cartas al director de HERALDO: Cuando se normaliza la corrupción

Cuando se normaliza la corrupción

¿Lo que está en funciones funciona?

Yo no sabría contestar… pero, me asalta la idea del comandante del avión que lo deja al piloto automático en medio de la tormenta, mientras negocia lo suyo en un whatsapp. Naturalmente los pasajeros no sospechan el riesgo que corren. Una situación así no debería ser aceptable entre quienes comandan el mundo, el país o una administración, pero… si sucede una vez y parece que no pasa nada, pues puede pasar otra y otra, hasta que la situación se ‘normaliza’. Algo así se puede ver hoy en responsabilidades de poco o de altísimo riesgo, atacadas de corrupción, están en funciones. Quizá se tiende a vincular en exclusiva el poder con comisiones ilegales, pero la corrupción no tiene adjetivos ni límites para el corrupto. Aun en países democráticos mediante argucias y artimañas los hombres han escamoteado el principio de la división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, restándoles independencia. Según el diccionario, corrupción es: "Alteración de la forma o de la estructura de algo". Estremece imaginar que se puede alterar la estructura fundamental de una institución por la ambición o intereses de un grupo o un solo individuo. Todos vemos eso como algo indeseable, pero desgraciadamente pasa y ha pasado a lo largo de la historia. Corremos el riesgo de normalizarlo. Para el ciudadano es muy difícil tratar de promover una justicia, un orden y un respeto al otro limpios de intereses corruptos, pero al menos se puede intentar alcanzar un nivel social en crescendo hacia metas honradas, decentes y sanas. Debe ser posible, porque si no todo el sistema se precipitará al vacío, ya que el piloto automático no tenía previstas ni pestes ni calentamiento global ni vuelta a los enfrentamientos norte sur. ¿La salida? No sabemos, pero al menos hay un paracaídas para todos (Salmos 34).

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

Apadrina a un político

Decía Joseph de Maistre que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Años más tarde André Malraux sentenció que en realidad la gente tiene a los gobernantes que se le parecen. Si las anteriores premisas son ciertas podemos afirmar que nuestros políticos están donde están por nuestra incompetencia y son, en realidad, víctimas de nuestro mal hacer al elegirlos. Entonces, quienes nos gobiernan u opositan a gobernarnos son seres desgraciados que no se merecen el sufrimiento al que los sometemos. Veamos, como ejemplo, al gobierno actual. Muchos de sus miembros se han encontrado de forma inesperada bajo una enorme responsabilidad para la que no estaban preparados (recordemos que no es su culpa, es nuestra) y tratan de hacer lo que pueden bajo una presión insoportable. Es lógico que cometan errores. Seguro que están deseando que su sufrimiento acabe cuanto antes para volver a sus antiguas ocupaciones, ya sea en el relax de atendernos en la caja del súper o ir a la oficina del ‘okupa’ a pasar el rato. Tanto me ha impactado su sufrimiento que varios amigos hemos decidido crear una ONG para apadrinarlos cuando acabe su labor en el gobierno o, tal vez, su estancia en alguna gran empresa una vez concluidas sus responsabilidades políticas. La ONG intentará ayudarles para que puedan llegar a ser lo que deseen en la vida, para ello empezaremos enseñándoles a leer y a escribir.

Mariano Domingo. ZARAGOZA

¿Somos tontos o qué?

Dejamos a los bancos nuestro dinero, domiciliamos las nóminas y los recibos, pagamos los intereses de las hipotecas y de los préstamos al consumo… Les permitimos que ‘jueguen’ con nuestro dinero y participen con él en operaciones financieras; y que se procuren contratos blindados o jubilaciones doradas para los altos ejecutivos. A cambio de eso, y hablo por experiencia propia, no nos permiten entrar a las agencias sin cita previa, pero cuando la solicitamos por teléfono pasan semanas hasta que te la confirmen… Aun así, se forman largas colas en la calle. Una vez logras entrar, el servicio no mejora: desde la pérdida de documentos, hasta las limitaciones para hacer ingresos en efectivo en tu propia cuenta, o gravarte con comisiones de 10€ por ‘conteo de monedas’. He sido testigo de cómo una pareja de edad avanzada decían enfadados, aunque sin levantar la voz, que estaban dispuestos a esperar allí sentados hasta que les atendieran, porque no lograban que les cogieran el teléfono para una cita. ¿Y qué decir de la ‘banca en línea’? Desde cajeros en los que solo se ven reflejos o en los que el tamaño de la letra dificulta la lectura, hasta el suplicio que supone el mero hecho de acceder a tu operación, entre el lío del ‘nombre de usuario’, la ‘clave’, el ‘pin’, la ‘clave de firma’, el ‘cambio de contraseña’… O sea, a ver si lo entiendo: se quedan con el dinero de nuestra nómina o pensión, operan con él con total libertad, y cuando requerimos sus servicios nos dicen “hágaselo usted mismo”. Y luego está la política de cerrar sucursales y en las que quedan abiertas nos animan a que operemos con los cajeros. Pero no nos quejemos, que en el mundo rural abundan las localidades sin ningún cajero. Parece que Correos va a instalar 1.500 cajeros automáticos en zonas rurales para luchar contra la ‘exclusión financiera’. Con lo que se hace patente la necesidad de que exista una banca pública que atienda a todas las personas que pagan impuestos y a las que las entidades financieras con ánimo de lucro no consideran oportuno atender. Y que no nos vengan con el mantra de que Europa no lo permite, porque en Francia, en Alemania, en Italia, en Bélgica, coexiste la banca pública con la privada. ¿Por qué aquí no? Para terminar. Mi respeto para las y los empleados que, en condiciones laborales difíciles, nos reciben, nos atienden y nos hacen las gestiones con amabilidad. Respeto que no hago extensivo a esos altos ejecutivos que solo buscan lucrarse. A esos que se creen que somos tontos… ¿tendrán razón?

Eduardo Marco Valle. HUESCA

Contra la soledad

Podemos ayudar a las personas que sufren la soledad no deseada hoy, pero también podemos prevenirla. Esto pasa por enseñar y aprender a convivir en las distintas edades. En la infancia y juventud, enseñando a los chicos y chicas a hacer verdaderas amistades, a formar asociaciones, a ingresar en ONG, partidos políticos, sindicatos, etc. En la edad adulta, promoviendo ‘la escalera’, el vecindario, el barrio. Intentando, al revés de lo que ahora hacemos, conectar con los vecinos y promover lo que se denomina un ‘banco de tiempo’. Y, en la edad de los mayores, aprendiendo a relacionarse con otras personas de la misma edad, quedando con ellas, mantenido los lazos con los vecinos, yendo a visitar a los demás mientras tengamos la posibilidad. Ojalá en este 2022 aumentemos el número de vecinos, compañeros y amigos que nos permitan ahora y en el futuro disminuir el riesgo de esa soledad no deseada.

Carlos Hué. ZARAGOZA

