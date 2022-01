La enfermedad me ha invadido.

La enfermedad es un averno y una entropía, avanza y se desliza por grietas que no conocías, enero de virus y recuerdo de una Navidad disminuida. Cada día se ausentan compañeros que ayer tenían los ojos como un incendio de fiebre y los alumnos me preguntan: ¿no nota, profesor, que el hielo de las mañanas agarra más que otros años? Abrevo en un río helado y el agua se agarra a mi garganta. Estoy mudo y no escribo. Estas son las últimas palabras hasta el deshielo. Dejad que el mundo sea espejo disjunto, que quede la esperanza entre el millón de pedazos que amenazan desde el suelo con sangre. Mi hijo tiene una alegría de tres años de la que no me sé alimentar y busco en las sustancias regladas un instante de paraíso. Niego la realidad, me aboceto como hombre, soy, como lo fue antes que yo mi padre, un funcionario correcto, no demasiado apolíneo, que extraña los cursos anteriores y sufre una vergonzosa tristeza cada mañana. La enfermedad como excusa para abandonarse, para acumular visitas al médico, sacerdocio de bata blanca y amoxicilina, para montar los juguetes que dejó la resaca real. Este mundo te convence que la experiencia trae la sabiduría y yo sé que no volveré a ser nunca inmune. Me inocularon un miedo antiguo el día que nació mi hijo. Lo que aprendemos con la enfermedad es que permanece en nosotros después de que la pasión o los síntomas hayan pasado. Porque se ha convertido en parte de lo que somos. Este enero trae frío atrasado, abríguense bien, no sé si podré acompañarlos a la hora del café.