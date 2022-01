Cartas al director de HERALDO: El Ebro y el transporte fluvial

El Ebro y el transporte fluvial

Caminando por los andadores que siguen el curso del Canal Imperial no es difícil encontrar algún tramo en el que las paredes de ladrillo que jalonan su cauce se van cayendo.

Esta obra de ingeniería del siglo XVIII, que fue vía navegable, ha venido a menos con el tiempo y su pobre mantenimiento. El Ebro también fue navegable en la antigüedad, a pesar de los estiajes. En tiempo pretérito se evaluó algún proyecto para conectar Zaragoza con el mar, combinando tramos del río con un canal lateral, que permitiría controlar las crecidas. Hoy, a pesar de pequeños avances para reducir el impacto de avenidas en los pueblos ribereños, se siguen contabilizando daños en cultivos y viviendas cada año. En la actualidad el río no es navegable, pues no se le ha hecho navegable, al no regular caudales y no dragarlo periódicamente, posiblemente por su alto costo y dudosos resultados. La postura de vivir de espaldas al aprovechamiento de cursos fluviales es extensible a una gran parte del territorio español y choca con la muy extendida tendencia en Europa sobre aprovechamiento de ríos y canales para transporte de personas y mercancías, por su mayor seguridad, menores costos, mayor limpieza y mayor capacidad. Así mismo, el transporte fluvial fomenta la creación de áreas logísticas base de una próspera actividad comercial e industrial, lo que rompe el tópico de considerar las ciudades costeras con puerto como más proclives a ser prósperas que las del interior. Cabe recordar que la UE considera "el fomento del transporte fluvial como clara prioridad en la política europea", y su compromiso para reducir un 55% la emisión de gases efecto invernadero para 2030, lo que hace difícilmente entendible el bajo aprovechamiento de ríos y canales de nuestra cuenca, como alternativa limpia de transporte y progreso del país.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

El virus y las aulas

Escucho con cierto espanto argumentar que debemos aprender a convivir con el virus e ir normalizando la situación. Uno, que está dedicado a la docencia, no puede por menos que preocuparse y preguntarse si esta gente sabe cómo es la vida en estos tiempos en los colegios, o lo que es todavía peor, si lo sabe y aún así piensa deliberadamente normalizarla. Porque debemos de ser muy claros y dejar de vender los mantras ya hasta la saciedad escuchados, como que los coles son lugares seguros, los niños se adaptan la mar de bien porque son una suerte de superhéroes y demás sandeces por el estilo. Por favor, aclárennos, ¿estar pasando frío en clase todos los inviernos por permanecer con las ventanas abiertas durante toda la jornada se va a normalizar? ¿No interactuar ni socializar en todo el año salvo con tus compañeros de la mesa de al lado se va a normalizar? ¿Deambular por el centro con un régimen cuartelario de filas y turnos hasta para ir a mear se va a normalizar? ¿Comerte el bocata sentado solo en el suelo del recreo se va a normalizar? ¿Intentar tiritando escuchar y entender lo que dice tu maestro o maestra que te explica durante cinco horas con la mascarilla puesta se va a normalizar? Muy a mi pesar creo que todavía queda muy lejos la normalidad en el entorno educativo, y muy mal haríamos como familias y como sociedad si compráramos esta propuesta. Normalizar significa ir recuperando las actividades cotidianas a las que uno estaba acostumbrado; y como digo, en los centros educativos seguimos viviendo en el eterno día de la marmota, es decir, a día uno de pandemia. Para normalizar y convivir con el virus, sin perder por supuesto calidad educativa, harían falta muchas cosas, pero dos por encima del resto: más profesores que aseguraran menos ratios, minimizando la transmisibilidad del grupo y permitiendo entornos educativos más cómodos y eficaces, y más inversión en ventilación adecuada en los centros, clave para salvaguardar y permitir la socialización entre el alumnado. Así sí podríamos empezar a hablar de normalización. De lo contrario, lo que estaremos normalizando es otra cosa, otro modelo de escuela totalmente diferente, en la que los aprendizajes principalmente y la socialización del alumnado en un segundo lugar ya no sean un asunto capital. Un modelo que llevaba, tengo la sensación, tiempo intentando emerger, y que puede aprovechar la pandemia como trampolín definitivo con el que consolidarse. Lo que estaremos normalizando es una institución en donde aparcar a los niños de nueve a dos.

José Antonio Cuadal Borao. MALLÉN (ZARAGOZA)

Aire limpio

La ventilación es parte de la solución preventiva de pillar el maldito virus. Después de los millones de casos acaecidos, parece que todavía no nos hemos enterado de que eso facilita parte de la solución. Los órganos que dictan las normas, esta de la ventilación o la higienización del aire, la aplican en muy pocos sitios: colegios, autobuses urbanos y poco más: ventanas abiertas y en algunos sitios medidores de CO2. Estos medidores solo nos indican la calidad del aire. Estaría bien si conectasen algún sistema automático que introdujera aire limpio de la calle y lo extrajera del interior. Si no, solo nos indica cómo está el ambiente, pero nada más. Si vamos a cualquier bar, comercio o establecimiento, la puerta de la calle está ¡cerrada!, ya que si no se escapa la calefacción. El ambiente está muy cargado y con una posible presencia de virus covid. ¿Por qué la Administración, la autonómica o la nacional no obliga como mínimo a dejar las puertas abiertas para que entre aire limpio de la calle? Pues no será que no hay suficientes cabezas pensantes en la autonomía y en el estado como para dar una solución a este problema. Estamos en un país de chiste.

Alfonso Azorín Corral. Zaragoza

La actitud de Djokovic

El considerado mejor tenista del mundo, Novak Djokovic, ha tenido que regresar a su país, Serbia, tras ser expulsado de Australia, por no querer vacunarse de la covid-19. Aun admitiendo su indudable calidad como tenista (aunque creo que Nadal y Federer son los dos mejores de la historia), nadie debe saltarse las leyes de un país, y menos si va de visitante. Las leyes pueden ser justas o injustas, pero hay que cumplirlas. Si el virus contagia, no se frena porque uno sea campeón deportivo. Para mí, el mejor deportista es el que sabe ganar y sabe perder, quien se goza en las victorias y aprende en las derrotas. Djokovic ha tenido gestos antideportivos: una vez golpeó (supongo que por azar) a una juez de silla, y varias veces ha roto la raqueta contra la pista, contrariado por algún error. El orgullo no es un buen amigo. Lance Armstrong fue desposeído de sus siete Tours de Francia por doparse sistemáticamente en su afán de ganar a toda costa. Quien cae y se supera, una y otra vez, como Rafa Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos, que sonríe en el éxito y la adversidad es un ejemplo para todos. Vivir es pasar por luces y sombras y nunca reblar; o sea, no rendirse.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

