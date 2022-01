Corazón de cerdo

El término ‘posthumanidad’ fue popularizado por Ray Kurzweil, director de investigación de Google.

Designa la aparición de una nueva especie humana antes del año 2050: la posthumana. Será el resultado del aumento espectacular del progreso tecnológico, a causa del desarrollo de la inteligencia artificial y a la convergencia de las tecnologías NBIC (Nanotecnología, Biotecnología, Tecnologías de la Información y de la Comunicación y Neuro-Cognitivas). Según esta corriente tecno-optimista, es ineludible el ‘mejoramiento’ del ser humano a través de la adopción de mejoras artificiales (genéticas, orgánicas, neurológicas) con el objetivo de hacerlo más inteligente, más longevo, más perfecto… incluso más feliz.

Lo cierto es que esta carrera tecnológica se ha visto acelerada por la pandemia. La terapia génica, por ejemplo, es en la que se basan las vacunas de Moderna o Pficer contra la covid. Y la modificación genética es la que ha permitido, el pasado jueves, el trasplante de riñones de cerdo a un paciente. Hace dos semanas se realizó el primer trasplante de corazón procedente de cerdo, también modificado genéticamente, a un paciente de 57 años que sigue vivo gracias al implante.

El coronavirus actúa como un extraordinario acelerador de tendencias, desde la digitalización a la genética

La manipulación genética para perfeccionar la especie humana e incluso para llegar a una superior, por la que aboga el posthumanismo, nos situará pronto incluso a las puertas de la inmortalidad. Como dice el célebre historiador Yuval Noah Harari, vamos a dejar de ser reconocibles como ‘Homo sapiens’ para pasar a ser identificados como ‘Homo deus’, el hombre-dios.

Si acelerados son los avances en la ingeniería genética, no lo son menos en otras disciplinas como la neurociencia. Los especialistas tienen clara la inminente llegada de dispositivos que conectarán el cerebro directamente con internet. Los ciudadanos ya no necesitaremos el teléfono o el ordenador para acceder a la red con el objetivo de hacer gestiones o escribir textos, nos conectaremos directamente mediante gorras o diademas capaces de leer el pensamiento. En el plazo de diez años, tener un sensor en la cabeza (interno o externo) será lo habitual, del mismo modo que ahora todo el mundo tiene un móvil. Eso nos permitirá expandir nuestros conocimientos, nuestra memoria, la capacidad de cálculo, hablar diferentes idiomas, entender procesos complejos... Ahora bien, también perderemos el control de nuestros datos mentales. Por esto todas las grandes potencias (desde EE. UU. a China), los gigantes tecnológicos y otras muchas empresas están en la carrera de conectar el cerebro a los ordenadores.

Así, en los últimos días se han podido trasplantar el corazón y

los riñones de cerdos a hombres. ¿La humanidad ha entrado en la posthumanidad?



Las nuevas tecnologías, desde la inteligencia artificial a la genética, plantean, pues, dilemas morales muy complejos y urgentes. En 1968, Jürgen Habermas publicó ‘Ciencia y técnica como ideología’ para denunciar los intentos de presentar determinado tipo de conocimientos y avances como postulados tecnocientíficos, cuando en realidad ocultaban intereses concretos. Medio siglo después de que el filósofo alemán lanzase su advertencia, persiste una ideología tecnocrática, de la que forma parte el ‘posthumanismo’, que trata de sustraer al debate público cuestiones fundamentales para los ciudadanos. Los tecnócratas incurren en la manipulación ideológica consistente en ocultar sus intereses particulares para presentarlo todo como inevitables avances científicos.

Sería absurdo dudar a estas alturas de que la tecnociencia ha contribuido a responder al desafío de la pandemia con mucha mayor eficacia y celeridad de cuanto pudieran haberlo hecho las sociedades del pasado. Sin embargo, esto no debe llevarnos a cruzarnos de brazos. El debate público es imprescindible. Los poderes que apoyan y financian la investigación tecnocientífica no son neutrales; son personas y entidades concretas, con intereses e ideologías. Por eso, como decía Habermas, "al desafío de la técnica, no se le puede responder sólo con la técnica".