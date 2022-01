Cartas al director de HERALDO: El estilo del concejal Alberto Cubero

El estilo del concejal Alberto Cubero

Si uno entra en la página del Ayuntamiento de Zaragoza y lee el currículum de Alberto Cubero, concejal por el grupo de ZEC (Zaragoza en Común), comprobará que tiene un grado superior en Aplicaciones Informáticas, aunque nunca ha ejercido su profesión.

En cuanto a su experiencia, la resume en dos líneas: "Desde joven compaginó sus estudios con diferentes trabajos: camarero, basurero, mozo de almacén, peón metalúrgico, etc. Su último trabajo es en el servicio de lavandería de un hotel (donde está de excedencia)". Yo he trabajado durante treinta años como responsable de personal en varias empresas y jamás habría entrevistado a ninguna persona que presentara un historial tan chapucero y deslavazado. A las empresas, incluso para puestos que exigen poca cualificación, las personas envían un historial en el que constan la formación académica y la experiencia laboral detallada y ordenada: puesto, de qué fecha a qué fecha, tareas, etc. Solo una vez, cuando trabajaba en una empresa del automóvil, recuerdo un caso similar al de Cubero. Un señor, de nombre Alfredo, envió una hoja de papel en la que en la experiencia laboral decía lo siguiente: "Soy medio cocinero, medio mecánico, medio jardinero y medio conductor". No sé si Alfredo habrá hecho carrera política y ahora será también medio concejal o medio diputado. Lo que está claro es que, para ser político, con ser medio o incluso un cuarto de cualquier cosa es más que suficiente. Y así nos va. La última gesta del señor Cubero ha sido llamar "carapolla" al alcalde de Madrid. No hace mucho mandó "a cascala" a una concejala del PP. El señor tiene su estilo. Llama la atención que, en sus partidos, IU y PC, tan feministas y de izquierdas, no le hayan llamado la atención, no solo por grosero, sino también por machirulo por sus alusiones fálicas.

Evaristo Torres Olivas. VILLARQUEMADO (TERUEL)

Por segunda vez

No hay cosa que más me chinche que volverme a infectar de covid, por segunda vez, sin saber por qué ni cómo, dejando tirada a la empresa durante siete días, por un Gobierno tan incompetente como este. Durante años se gastan dinero en aeropuertos, bibliotecas sin libros, departamentos de investigación sin científicos, juergas de cocas y meretrices, bolsillos propios... y no tienen dinero para sanitarios, educación, ciencia, y alardean de apoyar a la hostelería y el resto de los oficios que se chinche. La primera vez, bien mal estuve, abandonado por instituciones. Cuando más mal te ponías, toma paracetamol, es el maná que lo cura todo. Contando que un par de años antes de la covid tuve secuelas de una neumonía grave. Y salí gracias a los sanitarios, no a los guapos de las fotos. Y ahora, la covid por segunda vez, después de año y pico. Lo que menos me preocupa es salir de esta, ya que siempre he salido con ayuda de los sanitarios y por mi fortaleza personal. ¡Pero que tenga que estar confinado siete días, cuando el Gobierno presume de protocolos de contención y uno tiene que hacer el Tetris en la calle cuando camina entre la multitud enloquecida por consumir! Vergüenza he pasado dejando tirada a la empresa. Total, siete días en un bajo frío como una nevera, sin ventilación ni iluminación natural está de moda para vivir la clase política.

Jorge Juan Bautista Solano Amigo. Zaragoza

El derecho a la salud mental

Leo con consternación que la covid-19 ha aumentado o agravado los problemas de salud mental. Han aumentado los casos de depresión y ansiedad, por ejemplo. Hay estudios que indican que en el 2030 las bajas por depresión serán la primera causa de incapacidad laboral. También, que el número de profesionales de la salud mental es insuficiente. ¡Cambiemos el futuro! Que se contraten más psiquiatras y psicólogos para dar servicio a todos los ciudadanos que lo necesitan. Recordemos que la salud mental es un derecho, no un lujo.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

Lo importante es actuar

Es fácil escribir desde su despacho confortable sobre el amor y la bondad que deberíamos profesarnos los ciudadanos. Es fácil afirmar que somos un Estado social solo por el hecho de soñarlo o creer que uno lo ha organizado. Y es tan fácil hablar de humanidad sin salir de su zona de confort... Y sí, es verdad, sería maravilloso, pero luego viene la realidad. Un panorama castigado por la covid, por sus miedos, y quizas hambre, pobreza, soledad, primera línea, agotamiento o, muy al contrario, el desempleo. El Estado social es más necesario entonces, en tiempos castigados por la incertidumbre, y uno que funcione intachablemente, con ganas. Lo que antes no importaba ahora es esencial. En estos tiempos deja de ser un privilegio y se transforma en necesidad urgente. La gente explota por dentro. Nos invade un miedo que no conocíamos. Así, tu última carta la apuestas al Estado, te aferras a tu ciudad. Y luego, el gran vacío cuando el Insalud no te contesta, cuando nadie pretende saber, cuando quizás te deniegan la ayuda que podría alimentar a tus hijos, o cuando no te puedes apuntar al paro. Tu humanidad explota y toda esa alegría que llevabas dentro se transforma en torbellino de frustración. No son exigencias, es supervivencia. No es malhumor, es desesperación. No son tonterías, es necesidad de ayuda. Por eso necesitamos un sistema cuerdo y fuerte que de verdad atienda al ciudadano; y no uno que se jacte de hacerlo. El ciudadano en tiempo covid ya ha demostrado con creces que da la talla. ¿Podríamos dejar de soñar lo grandiosos que somos y ponernos urgentemente a echarle un cable al que lo necesita? Los pensamientos son importantes en tiempos de bonanza. En tiempos duros lo importante es actuar. Todos tenemos nuestra responsabilidad.

Cristina Sande Cecchi. ZARAGOZA

Yo también soy donante

Esta pandemia nos ha puesto contra las cuerdas. Posiblemente nos apoyemos en personas o cosas (seres vivientes les llaman ahora a los compañeros peludos de cuatro patas) a las que ni siquiera les hemos dado la importancia que se merecían. Descubrimos valores humanos fuera de lo normal. No cabe en mi cabeza una mayor expresión de generosidad que la demostrada por tus padres, pequeña Vera, tal y como dice el villancico que cantas, "la estrella de los Reyes" eres tú, porque cinco amiguitos van a vivir gracias a ti. Hace más de 25 años adquirí un carnet y un compromiso, ‘Donante de órganos’, cada vez que lo miro en mi cartera una cara de felicidad sale sin forzar. Ojalá que lo que para mí ya no tenga valor, ni sea necesario, pueda servir a alguien para llevar una vida digna, al igual que has hecho tú, pequeña Vera. Gracias.

Sergio Lamata. ZARAGOZA

